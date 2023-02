EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues en estos últimos días vinieron a Soto la Marina dos de los candidatos al Senado de la República…Primero estuvo por acá el abanderado del Verde MANUEL MUÑOZ CANO y el pasado lunes hizo lo propio el candidato de MORENA-PT como lo es el famoso JR, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL…El primero sostuvo una serie de reuniones en esta localidad mientras que JR hizo lo propio en la explanada de la plaza principal…En una de las reuniones de MUÑOZ CANO pudimos ver que lo recibieron algunos ex priistas como JUAN HERRERA y JAVIER MOLINA entre otros, así como los ya conocidos militantes de este partido en Soto la Marina como el caso de la dirigente interina ANGELES SALAZAR…También pude saludar al fiel escudero de MUÑOZ CANO como lo es mi estimado amigo ABAD SMER SILVA ex alcalde de Aldama y ex funcionario estatal en anteriores administraciones…Punto a punto y graneando como se dice pero MANUEL MUÑOZ CANO pian pianito sigue sumando puntos rumbo a la elección del 19 de febrero…Del caso de JR el evento que se le organizó en la plaza principal congregó a cuadros como el ex presidente municipal NEY TAVARES y el líder ganadero JORGE VILLAFRANCA, así como al Profr. HUGO MIGUEL ROJO y VICENTE ENRIQUEZ, entre otros ciudadanos que están participando activamente en esta campaña…Las palabras de bienvenida a JR estuvieron a cargo del ex alcalde HABIEL MEDINA quien trae de lo más puesta la playera del JR y vaya que lo está demostrando…No faltan los que se dan de golpes de pecho por la mutación política de HABIEL hacia MORENA en este proceso electoral federal…Pero da la casualidad que en estos momentos el 90 por ciento de la clase política de Soto la Marina está participando en partidos que no son su cuna de nacimiento político…Casi el 90 por ciento de los actores políticos de hoy en día tienen sus orígenes en partidos distintos de los que hoy realizan activismo…Y claro que no pasa nada…Entonces para que espantarse del protagonismo de HABIEL ahora en la campaña de JR?…Los taxistas de Soto la Marina, están pasando un inicio de año complicado, pues la chamba está en niveles muy bajos…Así me lo comentó el dirigente de este gremio RICARDO CASTILLO…Hablando de temas de la grilla en Soto la Marina creo que los empleados de los diferentes niveles tienen un compromiso así de grande con el alcalde TOÑO MEDINA…No creo que el andar cuchicheando en las orillas y bajo las penumbras que le van a dar su voto a candidatos distintos a JR sea un caso de lealtad o de agradecimiento hacia su patrón de la presidencia municipal…Se puede esperar de los adversarios políticos del alcalde eso de que le quieran echar su destino político al fuego vivo y en leña verde…Pero en caso de que se atrevan algunos de los que comen de la actual administración, esto sí sería a todas luces, un acto de ingratitud…Hablando de funcionarios que trabajan de manera leal para el alcalde TOÑO MEDINA déjeme decirle que el Secretario del Ayuntamiento, ANTONIO SILVA MENDIOLA lleva a cabo y de la mejor manera su tarea de cuidarle la espalda y los costados…Los secretarios del ayuntamiento tienen como una de sus principales misiones el cuidar los intereses políticos de los alcaldes en turno y en ese sentido podemos decir que TOÑO SILVA ha realizado esta función de la mejor manera…Un presidente municipal debe de tener siempre en la Secretaría del Ayuntamiento a un elemento que funja como para rayos de diferente tipo y creo que TOÑO SILVA está llevando a cabo esta labor de manera leal y además, muy eficiente…Al inicio de la presente colaboración les comentaba sobre la asistencia de JAVIER MOLINA y de JUAN HERRERA a una de las reuniones políticas que encabezó el candidato del Verde al Senado MANUEL MUÑOZ CANO aquí en Soto la Marina…Pueda ser que su asistencia haya sido por amistad con MUÑOZ CANO o bien que simpaticen con su proyecto por la Senaduría…La verdad es que no tuve la oportunidad de platicar con ellos de manera larga y tendida en ese sentido…Ahora que si anduvieran realmente apoyando a MUÑOZ CANO pues no tendría nada de malo…A ellos dos se les identifica con el PRI…Pero igual la clase política de hoy en día se mudan de un partido a otro y nadie se muere por eso…Oigan pues el tema de que VICENTE ENRIQUEZ TORRES ande trabajando para MUÑOZ CANO en esta campaña a querer o no lo ha puesto en el aparador político de nuestro municipio…Y aunque realmente VICENTE nada ha dicho, no faltan los que lo quieren animara para un proyecto municipal rumbo al 2024…Y bueno pues no podemos decir que el 2024 esté cerca…Pero tampoco podemos decir que esté lejos…Los tiempos políticos como los de la vida misma tienen que ver, con el cristal bajo el que se les vea…VICENTE ENRIQUEZ se ha enrolado en lo político con la bandera del PT donde la regidora EMILIANA GARZA CRISANTO es la dirigente local…De igual manera no se puede dejar de lado el protagonismo que en ocasiones parece generar la regidora DIANA GONZÁLEZ DE LEÓN en las sesiones de cabildo…La Lic. DIANA es relativamente nueva dentro de la escena política municipal y aunque ella no ha dicho esta boca es mía, sobran los que la quieren ver participando en la boleta electoral municipal del 2024…Pero la última palabra a este respecto son ella y su familia, quienes la tienen…En otro orden de ideas me dicen algunos conocidos, de San José de las Rusias que mi buen amigo TOFIK GARCIA CISNEROS está analizando si en su momento participaría o no en la búsqueda de la presidencia municipal…TOFIK participó en la campaña del ahora gobernador AVA incluso se le organizó un evento al ahora gobernador en su etapa de candidato en un domicilio propiedad de TOFIK aquí en la zona urbana de Soto la Marina…Me dicen que en municipios como Aldama entre otros, los cargos del estado fueron para la gente del grupo de AVANZADA y que para las demás corrientes que se sumaron a la campaña del hoy gobernador no hubo nada…Por cierto aquí en Soto la Marina el ahora titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES es quien estuvo al frente de AVANZADA y la verdad es que como equipo político la diosa de la fortuna política no pudo ser más generosa…Tiene el grupo de JUAN JESUS el 90 por ciento de los puestos estatales en su poder aquí en nuestro municipio…Las demás corrientes que se sumaron en su momento a favor de AVA ya casi perdieron por completo las esperanzas de ser incluidos en el gobierno estatal, de la cuarta transformación…Hablando de funcionarios guindas, el jefe de la Oficina Fiscal del Estado GUADALUPE CONDE anunció que la promoción del 50 por ciento en licencias de chofer se extiende los meses de febrero y marzo con los beneficios que esto representa, para los propietarios de unidades automotrices, que están realizando dicho trámite…Y siguiendo con funcionarios estatales de Soto la Marina el jefe del CREDE local JUAN HERNANDEZ FORTUNA me comentó sobre el inicio del periodo de inscripciones definitivas para alumnos de nuevo ingreso de preescolar, primaria y secundaria el pasado 1 de febrero para concluir con este proceso el día 15 de este mismo mes…Pues en la familia MEDINA se vinieron muy seguidos sus cumpleaños y es que por ejemplo el patriarca HABIEL cumplió años el pasado 23 de enero y el alcalde TOÑO MEDINA el 27 para terminar el uno de febrero con HABIEL chico…Por supuesto que la señora IRMA JASSO DE MEDINA esposa del ex alcalde y mamá de los otros dos cumpleañeros fue la primera en felicitarlos en tan especiales ocasiones, para cada uno de ellos tres…Sí causó sorpresa el hecho de que el regidor de Morena, en el cabildo local HUGO ARELLANO fuera el anfitrión del candidato del Verde al Senado MANUEL MUÑOZ CANO en uno de los eventos que se le organizaron en días pasados…Aunque igual se dice que el Verde y Morena pudieran ir como aliados en la campaña presidencial y municipal que ya no están tan distantes de realizarse…Agradezco a mi joven amigo ISAAC GARZA CUELLAR por su amable invitación a almorzar en días pasados…Motivos de trabajo fueron la razón por la que se pospuso para más adelante…ISAAC es de Soto la Marina y quiere mucho a este su pueblo en donde creció y estudió sus primeros años…Se le recuerda por ser un alumno de excelencia en la ya extinta institución educativa, Nido de Aguilas…En otro orden de ideas, me dicen que mi compadre RAMIRO VELÁZQUEZ SILVA está participando con su apoyo al partido Verde aquí en nuestro municipio… Me dicen que aunque no estuvo presente el pasado fin de semana en los eventos de MUÑOZ CANO sí está jugando al mil en el proyecto de los del Verde, por el Senado de la República…Aunque hay veda electoral esto no quiere decir que el alcalde TOÑO MEDINA no esté entregando apoyos a escuelas así como a equipos deportivos y otras acciones más en beneficio de la comunidad de Soto la Marina…Por cierto me comentaron algunos amigos de ejidos como La Piedra, 10 de Mayo, 5 de Mayo y La Lobera, así como Eslabones que gracias al alcalde se está rehabilitando el tramo carretero que conecta de San José de las Rusias y aunque llega solamente hasta La Piedra también beneficia a los habitantes de las otras localidades en referencia… Si por ahí a algunas personas del Ejido La Peña les interesa, les comento que el cantautor de este municipio EFRAÍN HERNANDEZ le puede componer un corrido a esa histórica comunidad de la zona sur de Soto la Marina…Nada más que le provean de algo de información del origen de este ejido que fundó don CHON GÓMEZ y en un dos por tres les puede componer un corrido de calidad…EFRAIN es muy conocido en esta cabecera municipal y reside en el poblado Lázaro Cárdenas…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…