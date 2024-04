Dialogando

Panistas de Miquihuana se suman a la alianza Morena, PT y Verde

Por Roberto Olvera Pérez

A estas alturas y a semana y media de haber arrancado la campaña a la alcaldía de este municipio más alto de Tamaulipas, ya no sorprende que empleados municipales del Ayuntamiento simpaticen con la candidata de la alianza “Sigamos Haciendo Historia” que enarbola Morena, PT y Verde Ecologista de México, Eunice Guzmán Torres.

Así se vienen sumando más a este proyecto, pues bien saben que sus familias reciben dignamente los apoyos de la Cuarta Transformación, sobre todo a los adultos mayores y lo hacen a escondidas por aquello de que no vaya a tomar represalias la actual alcaldesa Gladys Magalis Vargas Rangel, más conocida como “La Potra”, la que se dice enfermera y no sabe poner una inyección, así como su media naranja el ‘tira tiros’ Roque Sánchez Carrizal, que son muy sentidos y por todo se molestan.

Los empleados municipales que por razones obvias de comprender omitimos sus nombres y ven fortalecida la candidata de la marca del presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, y ven que con ella se haría un cambio verdadero, pues los trabajadores del municipio ya no aguantan más los desplantes y amenazas de “La Potra”, a la que según se afirma ya no tardan en caerle por ahí los auditores de la ASE, y se turne los expediente a la Fiscalía Estatal para que tomen cartas en el asunto, ya que según se sabe no hay ni por donde justificar todos los desvíos de recursos que ha hecho en favor de toda su familia.

Por cierto, hay uno, bueno dos o tres empleados muy identificados que la misma primera pareja municipal sabe de quienes se trata y que ya andan con todo con la Dra., pues ya no se esconden y faltan muchos más que están agazapados, sin asomar la cabeza, pero en los días por venir habrá sorpresas. Así que se agarre “La Potra” y su media naranja porque les van a dar por donde más les duela y se la recordaran el próximo 2 de junio; aparte también aún está en la mira de la ASE el hermano de la -dizque- enfermera, pues no ha podido comprobar sus cuentas públicas de cuando robó, ah perdón, de cuando fungió como alcalde.

Bola de cristal

Desde aquí vemos que tanto Maricela Rodríguez González que va como candidata por “Fuerza y Corazón por Tamaulipas” en Bustamante, Sindy Pauleth Monita Ramírez, del Partido del Trabajo en Palmillas y Manuel Báez Martínez de la alianza “Sigamos Haciendo Historia” en Jaumave, van caminando juntos en sus respectivos municipios, saludando y comprometiéndose con la gente, con las mejores propuestas para transformar sus municipios, pero sobre todo apoyar a la gente que menos tienen. Ya va semana y media de campaña y ahí van sumando

más electores a su causa y seguros de su triunfo electoral, porque la misma ciudadanía sabe que son la mejor opción en estos municipios de la región.

De tal manera que lo ocurrido el pasado fin de semana allá en la zona cañera de El Mante, que por cierto muy lamentable, todo vuelve a la normalidad entre las y el candidato de esta región semiárida. Por lo pronto, Maricela, Sindy, y Manuel aceptan por ahora, continuar con todo en la contienda y lo hacen con más fuerza y decididos a triunfar.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, el pasado sábado varios municipios del altiplano tamaulipeco, entre ellos, Palmillas y Jaumave, realizaron eventos de pega de calcas en diversos lugares escogidos con anticipación, aquí los de “Juntos Haremos Historia”, movieron a su estructura política y salieron cientos y cientos de seguidores de ellos para apoyar a sus candidatos, mostrando musculo, esto como parte de los eventos que están programados de campaña, los recorridos y agendas siguen su curso, en el evento de estos municipios apoyando a Sindy Monita Ramírez y a Manuel Báez, respectivamente.

2.- Un día después la candidata de “Fuerza y Corazón por Tamaulipas” en Bustamante, Maricela Rodríguez González hizo lo propio, asistiendo cientos de seguidores que le manifestaron su apoyo, sin duda es la candidata y partidos que más trabajan aquí, haciendo campaña política y recorrió junto a su estructura y planilla por diferentes comunidades rurales. Buena aceptación tuvo La Güera Maricela.

3.- Ni la lluvia, ni los truenos y mucho menos el clima frio, detiene al candidato a la alcaldía de Ciudad Victoria por Morena Lalo Gattás, quien señala a los victorenses que con su voto y su apoyo este 2 de junio harán que Victoria siga cambiando con más calles pavimentadas, más alumbrado público, mas camiones recolectores de basura, pero sobre todo la construcción en marcha de la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria e inversiones. Gracias a nuestros vecinos de las diferentes colonias de la ciudad por recibirnos con mucha alegría en sus casas. Con su voto y su apoyo, este 2 de junio haremos que Victoria siga cambiando, embelleciéndose y tener la mejor ciudad del estado, limpia, amable y segura, que todos anhelamos, por lo que no hay que confiarse mi Lalo, firme y adelante y con muchos votos para defender el triunfo.

4.- Hay una frase que se dice allá por Jaumave y vale la pena decirla: El amor, es el emblema de la eternidad; confunde toda noción del tiempo; barre todo recuerdo de un principio. Sí, pero hay alguien aquí que no se le olvida que fue engañada y ahí sigue en campaña, pero en su momento se las cobrará. Ya hay desconfianza de ambos.

5.- Al día de hoy en Miquihuana, han transcurrido 28 meses y 25 días de este mal gobierno. Faltan 5 meses y 5 días para que termine el trienio de Gladys Magalis Vargas Rangel más conocida como “La Potra”. ¡Ánimo raza, ya falta menos!