POR: ANA LUISA GARCÍA G.

La candidata a la presidencia de la República Claudia Sheinbaum Pardo llegó a las 8:00 horas de este martes al aeropuerto internacional de Tampico para cubrir una agenda de trabajo en la zona sur; fue recibida por simpatizantes y al alegre son del huapango le dieron la bienvenida. La siguiente parada fue en la cafetería “La Flor de México”, ahí en compañía de los candidatos a alcaldes, diputados y senadores de Morena y partidos aliados, tomó los primeros alimentos del día, Chilaquiles acompañados de un café lechero.

Posteriormente Sheinbaum ofreció una conferencia de prensa que tuvo lugar en el Hotel Posada de Tampico, después partió a Altamira donde estaba programado el evento fuerte de su agenda en Tamaulipas, luego saldría rumbo a la tierra del zacahuil y el huapango, Pánuco, Veracruz, para Continuará sus actividades en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Por razones obvias fue cancelado del programa el evento masivo que tendría lugar en El Mante.

Muy cerca de Sheinbaum estuvieron los candidatos al Senado, Olga Sosa Ruíz y José Ramón Gómez Leal; de igual forma a la alcaldía de Tampico, Mónica Villarreal Anaya; a la alcaldía de Altamira, Armando Martínez; y de Ciudad Madero, el diputado federal con licencia, Erasmo González Robledo; y la abanderada a diputada federal por el Distrito 6, Blanca Araceli Narro Panameño.

MARKO CORTÉS COMETIÓ UN DELITO ELECTORAL .- En su participación frente a los representantes de los medios de comunicación, Sheinbaum le dio más importancia al clima de “guerra sucia” como lo llamó, que a su propuesta de gobierno que la dejó al final y sin La emoción que le dedicó al primer tema.

Dijo que “La guerra sucia de la oposición no les está funcionando porque la gente ya no se deja engañar, eso es lo novedoso en el país, que la gente ha despertado, que no se traga las mentiras, calumnias que hacen y nosotros siempre aclaramos”. cuando se presentan”. Y en seguida formuló un llamado a no caer en mentiras.

La doctora Claudia Sheinbaum exhibió los delitos electorales en los que incurrieron en la oposición, y se refirió a que el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, solicitó la intervención de los gobernadores panistas en la próxima elección.

Agregó: “Siempre Marko Cortés nos transparenta sus acuerdos en lo oscuro, es increíble, e ilegal pedir apoyo a los gobernadores, lo que acaba de decir Marko Cortés es un delito electoral, le voy a decir a los compañeros que son representantes ante el INE que pongan una queja”.

Antes de concluir anunciaron algunos proyectos estratégicos que son partes del segundo piso de la transformación en Tamaulipas, entre los que destaca la carretera que conecta a Veracruz con Tampico, traer agua potable del Papaloapan, la segunda línea del Acueducto de la Presa Vicente Guerrero a Ciudad Victoria, dos sistemas de trolebús, proyecto de almacenamientos de gas natural, desarrollo del puerto de Matamoros, edificio de Aduanas y el Puerto Internacional de Nuevo Laredo.

La candidata de “Juntos haremos historia” afirmó: “Vamos a seguir trabajando por Tamaulipas, a trabajar de la mano y hacer equipo con el gran gobernador que tienen, a seguir trabajando por la Cuarta Transformación de la vida pública, es seguir trabajando por el bienestar, por la democracia, por las libertades de nuestro país, porque disminuya la pobreza, las desigualdades y por seguir haciendo de nuestra patria el mejor país del mundo”.

Con el respaldo de millas de simpatizantes, Claudia Sheinbaum reconoció la belleza de las playas que hay en Altamira y que tienen el potencial de convertir esa zona en un desarrollo turístico que genera empleos de calidad para sus habitantes.

ESTUDIANTES DE LA UAT DESTACAN EN ROBÓTICA.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas confirmó su liderazgo como promotora de talento y de innovación en el campo de la robótica a nivel nacional, luego de obtener una destacada victoria en el XV Torneo Mexicano de Robótica y Abierto Mexicano. de Robótica 2024, donde estuvo aprueba el talento tecnológico y la destreza en programación de sus estudiantes, que lograron destacar en el escenario nacional durante el citado evento.

El torneo en cuestión se realizó del 18 al 20 de abril en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en ese escenario el equipo de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (Vaqueros-FIC) de la UAT se posicionó como líder indiscutible en la categoría LARC SEK. (Concurso Latinoamericano de Robótica – IEEE Standard Educational Kits), en la que participaron nueve equipos representativos de diversas regiones del país.

El equipo integrado por los estudiantes Miguel Ángel de León Rodríguez, Emmanuel Hernández Cruz, Ramón Alejandro Escobedo Rocha y José Eruviel Perales Cíntora, bajo la asesoría de su profesor, Dr. Juan Carlos Elizondo Leal, el representante de la UAT demostró una capacidad excepcional con un enfoque centrado en la dedicación, el ingenio y el trabajo en equipo.

La categoría LARC SEK desafió a sus participantes a construir un robot capaz de navegar por las calles de la ciudad, esquivar obstáculos, recoger pasajeros y transportarlos a ubicaciones específicas con eficiencia y agilidad. Todo esto se realiza utilizando un único robot armado con un kit educativo, lo que agrega una capa adicional de complejidad debido a las restricciones de las piezas utilizadas.