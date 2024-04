Dialogando

Votos para candidatos no registrados: son inválidos

Por: Roberto Olvera Pérez

Que se quiten aquellos que piensan, creen y sueñan que a través de un espacio en la boleta donde dice candidato no registrado vaya a ser oficial ante el órgano electoral el día de la elección, están equivocados y ni se alboroten. No tendrán valor los sufragios que se emitan por cualquier candidato que se escriba en las boletas, solo tendrán valor estadístico; no contaran ni a favor, ni en contra.

Por lo que nada más podrán participar aquellos candidatos que van jugando por un partido político, ya sea en coalición o por candidatura independiente.

Según el Presidente Consejero del IETAM, Juan José G. Ramos Charre, afirmó que los no registrados solamente serán considerados, insisto, para efecto estadístico.

Por lo que por parte de la autoridad electoral no tiene ningún valor de competencia política; considerando que dicha interpretación no es la correcta por parte de las personas que pretenden participar en esta contienda que se avecina. O sea, para que crearse sueños guajiros si no los va a pelar, y se van a burlar de ustedes. Esas personas que nada más andan a la aventura quieren sorprender a propios y extraños y ni en sus casas los conocen.

O dicho de otra forma, están viviendo calenturas ajenas que no les corresponde, ya que están fuera de lugar de acuerdo a la ley electoral, así andan de revoltosos y embusteros por ahí uno en Bustamante, otro en Jaumave, y uno más en Casas, es decir, Ramiro González Correa, Ricardo Quintanilla Leal y Arturo Barrón Perales, respectivamente, por lo que háganle como quiera, griten, lloren, pataleen, hagan berrinche, lo que hagan no los van a tomar en cuenta y síganle creyendo al que sea y hasta parecen chiquitos.

Y con mucho respeto para aquellos que vienen manejando este tema tan delicado, primero tienen que documentarse en la norma electoral, circunstancia que motiva a la dinámica electoral.

Conviene a volver a leer los términos en el que se establece esta medida al afirmar que no tendrán validez alguna los votos que se den a los candidatos en ese espacio de la boleta.

La verdadera competencia se dará entre los candidatos de los partidos políticos y de ello dependerá del número de votos que alcancen cada uno de ellos, dándose el triunfo al de mayor puntuación.

Para concluir. Ya arrancó hace días la campaña para candidatos a diputados locales y alcaldes, la que se prolongará hasta el día 29 de mayo de 2024. El receso será del 30 al 1 de junio y al siguiente día la elección y ahí sabremos quién será el bueno para cada cargo de elección popular. Insisto, los candidatos no registrados no valen.

NOTAS CORTAS

1.- Román Reyes, más conocido como “El Bronco” en Bustamante, porque dice que se parece a Lupe Esparza, y candidato a la alcaldía de este municipio por la alianza morenista, anda perdido, no hace campaña, no trae rumbo y mucho menos agenda en mano. Pues como no va a andar así, si no vive ahí, no conoce a nadie, tampoco conoce las calles y mucho menos las comunidades rurales. Que cuando lo ve alguien por ahí, mejor se sienta en las bancas de la plaza principal a contemplar el viento.

1.- La pregunta de la columna es: ¿Que edil del altiplano tamaulipeco que busca la reelección recibirá en estos días una demanda por incumplimiento de pago? Que conste que es pregunta solamente.

2.- Otra pregunta a petición de un caro y fino lector: ¿Quién es el candidato a la alcaldía del altiplano tamaulipeco que aún no se baja de la nube y sigue de arrogante, creído, prepotente y altanero e incluso aun no incluye a los demás que se quedaron en el camino? Una pista les daré nada más: le dicen “El Zorrillo” porque huele mucho a perfume.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.