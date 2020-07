POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Sin réquiem bajan cortinas iconos del comercio

< Se repetirán efectos de la posguerra de 1945

< Prima de AMLO, radicada en Tampico grave por Covid

1.- En este mes de julio cerraron de manera “definitiva” varios cafés o negocios que son íconos en el país, con imagen y prestigio conocidos incluso en el extranjero y con sólido capital. Traemos el tema a colación porque consideramos que estos casos deben ser examinados por los comerciantes tamaulipecos, les aportará experiencias en su toma de decisiones frente a la pandemia.

No es la falta de recursos para enfrentar los tiempos actuales y los que vendrán de “vacas flacas” a lo largo de este año y cuando menos hasta mitad de 2021, sino la conveniencia de no tirar el dinero por la ventana lo que motivó el cierre de los negocios, porque estamos hablando de 12 meses mínimo, sin menoscabo de que el quebranto sea por más tiempo y sostener operando un comercio con pérdidas continuas, dejará sin fondos o lo que es peor con deudas a los empresarios.

Entre estos negocios están tres de los cuatro Sanborns de la Cd. de México, que son tiendas departamentales de mucho éxito, la más joven de ellas cuenta con más de medio siglo de existencia la primera fue fundada en 1920, pertenecen al Grupo Carso, léase, Carlos Slim. Otro caso es el “Gran Café de la Parroquia” del puerto de Veracruz, el original, porque hay 5 o más franquicias en la zona conurbada con Boca del Río, también, liquidó a sus trabajadores, 40 empleados muchos de ellos con 30 o más años de antigüedad.

En ambos casos había dinero para seguirlos sosteniendo, pero es obvio que realizaron un cálculo de lo que representaba mantenerlos en funcionamiento frente a una baja de demanda en los servicios. Son negocios emblemáticos, cargados de historia porque fueron visitados por grandes personalidades políticas y del medio artístico, gobernadores, políticos de primer nivel, algunos que terminaron siendo Presidentes de la República, eso en el caso de los Sanborns.

Igualmente en La Parroquia del puerto, el nombre original es Gran Café de La Parroquia, fundado en 1926. Ahí desfilaron Celia Cruz, María Grever, Pedro Vargas, Alejandro Algara, Toña La Negra y muchos personajes de la farándula nacional. En un principio había un piano, en él Agustín Lara, interpretó una y cientos de veces las melodías de su autoría, algunas de ellas escritas en una servilleta porque le llegó la inspiración cuando degustaba un “lechero”. Hoy ya no existe el piano, pero hay una estatua del “Flaco de Oro” honrándolo.

Todos los gobernadores cuando iban de visita al puerto no dejaban de asistir al café de La Parroquia, también pisaron ese lugar varios Presidentes de la República. Cuando el propietario del edificio donde se alojaba este negocio intentó venderlo, intervino la Presidencia de la República para que el Gobierno de Veracruz lo comprara, porque no podía ponerse en remate un centro emblemático no sólo para los veracruzanos, sino de atractivo turístico, finalmente no se realizó la operación.

Los Sanborns y el Gran Café de La Parroquia podrán reabrir cuando lo crean pertinente y le aseguro que su clientela regresará como el último día de la etapa previa a la pandemia. Ahora se bajaron las cortinas porque en este momento no existe demanda de servicio, no hay turismo para Veracruz y la Cd. de México vive sus peores días.

Creo que el comercio de Tamaulipas, incluyendo el de Victoria debiera de hacer su propio análisis, profundo y detallado, para precisar cuánto van a seguir perdiendo en los próximos meses y que pueden ganar si permanece abierto y que puede perder si bajan las cortinas ahora y regresan en el 2021, y no será ni enero, ni febrero.

Los empresarios deben examinar el por qué siendo negocios prósperos y con suficiente capital para haber enfrentado este mal temporal, tomaron la decisión de bajar las cortinas. Desde luego no todos los casos son iguales, algunos comerciantes victorenses exponen, que en las reaperturas que han tenido, les ha bajado la clientela, lo atribuyen al cierre y a la falta de información de que reabrieron.

Pero la realidad es que la demanda de servicios y productos no es y no será la misma. Si ahora escasea el dinero, podemos imaginar que en 2 o 4 meses va a haber menos circulante, se comprará lo indispensable, no lo superfluo, sólo las clases acomodadas o con empleo seguro, que es la burocracia de los 3 niveles de gobierno, podrá seguir sosteniendo su ritmo de gastos como siempre.

2.- Quienes tenían dinero festejaron haber sobrevivido a la conflagración y lo hicieron gastando en lujos, viajando, comprando ropa elegante, por eso se desarrollaron en esa época en Europa firmas como Christian Dior en París en1947.

Paralelamente los de clase modesta también tuvieron un cambio, gastaron menos, cuidaron su dinero, aprendieron que debían tener un “guardadito” para emergencias como la que habían sufrido con la guerra, o comprar artículos que podían vender en un momento dado.

Sin duda va a presentarse un cambio de comportamiento en la sociedad tamaulipeca y la del mundo en general. No todos vamos a gastar igual, un sector que antes derrochaba todo lo que ganaba, seguramente tendrá un cambio de mentalidad. El comercio también tiene que cambiar su vocación o reorientarla frente a esta sociedad lacerada por el COVID 19, y obligada a convivir con el coronavirus que se quedará con nosotros por tiempo indefinido.

Pero además la experiencia nos dejará muchas lecciones, con todo y que se genere una vacuna, porque hoy sabemos que estamos expuestos en cualquier momento a otra calamidad similar o peor.

OBITUARIO.- Hacemos un espacio para extender nuestro más sentido pésame a los familiares de José Walle, periodista de la vieja guardia, de gran estima en el círculo de los medios de comunicación donde gozó del aprecio y reconocimiento a su trayectoria. Formulamos votos por su descanso eterno y expresamos nuestra condolencia a su hijo Alfredo y a su hermano Héctor Walle.

De igual forma patentizamos nuestro pesar al compañero Anwar Alejandro Vivian Peralta, director del portal “Panorama informativo” de Río Bravo por el sensible fallecimiento de su señor padre, don Rodolfo Vivian Ávila, también avecinado en ese punto fronterizo, donde han corrido sentidas condolencias ante la irreparable pérdida.

Sobreviven a don Rodolfo Vivian su esposa Socorrito Peralta y los hijos de ambos Rodolfo, Jorge y nuestro amigo Anwar Alejandro.

A todos ellos un abrazo solidario.

3.- Tome Usted nota, la prima hermana del Presidente Andrés Manuel López Obrador, radicada en la zona sur de Tamaulipas le fue diagnosticado Covid-19, se encuentra hospitalizada en el ISSSTE de Tampico y su estado de salud es grave. Se trata de Úrsula Mójica Obrador, es adulto mayor y con sobrepeso lo cual complica el cuadro clínico.

La información la confirmó el regidor de Morena del Ayuntamiento tampiqueño, Víctor Hugo Peñalosa Hernández, quien expresó que existe consternación en círculos morenistas, dado que la señora Mójica Obrador fue pieza fundamental en la divulgación de la ideología de López Obrador en la región y posteriormente en la conformación del partido Morena