Por: Raúl Terrazas Barraza

*Para que la crisis sea ligera

Está claro que los empresarios no quieren grandes pleitos con los Gobiernos, más bien buscan que les tomen en cuenta para aligerar el peso que representará para los mexicanos superar la crisis económica que, desde la perspectiva del Consejo Coordinador Empresarial alcanzará dimensiones inimaginables.

Parten de la base que, para enfrentar la pandemia de COVID-19, debieron detener todas las actividades del país, situación que agravó el esquema de la economía que ya enfilaba a no crecer por algunos años, porque las autoridades federales decidieron dar la espalda al fomento económico y a la generación de inversiones.

Pareciera que ahora el estado mexicano jugaría un papel al revés, en contra de los empresarios y a favor del manejo de las empresas del Gobierno para obtener de ellas recursos indispensables para las acciones de corte social que pretende mantener por todo el sexenio y que, costarán muchos puntos del Producto Interno Bruto al presupuesto.

Los empresas encontraron una ventana de oportunidad para promover las 68 ideas para México que concretaron en su Conferencia Nacional para la Recuperación Económica, en el Senado de la República, porque el presidente de la Junta de Coordinación Política, Senador Ricardo Monreal Ávila, se reúne con ellos para escuchar los planteamientos y considerarlos en planes inmediatos que el Gobierno de la República pueda llevar a cabo.

Los empresarios se reunieron hace unos días y no están dispuestos a que las 68 ideas para México se queden en el tintero o guardadas en el cajón de un escritorio, cuando pueden explorarse a una a una y determinar su viabilidad en mediante la intervención de los sectores público y privado.

Entre las consideraciones que hacen los empresarios de todas las ramas señalan, la urgencia de neutralizar el impacto económico negativo de graves consecuencias, debido a la caída generalizada de la actividad empresarial, el desempleo, la interrupción masiva de la producción.

Así también, falta daca vez más marcada de ingresos en la clase trabajadora, la quiebra de empresas, desplome de ventas, salidas de capital y escaza inversión.

Los empresarios alertaron en su reunión de hace unos días que, si el curso de las cosas se mantiene en la misma dirección habrá un deterioro en los asuntos fiscales del gobierno y a las finanzas públicas.

Para esto de la estabilidad económica, resaltan algunas buenas ideas que, en la Cámara de Senadores, podrán escucharlas los colaboradores de Monreal Ávila, para determinar el tipo de respaldo que puedan otorgar, por ejemplo, la instalación de un Consejo de Emergencia Económica, que haya una política incluyente para la preservación del empleo, evitar disrupciones a lo largo de las cadenas de valor y establecer un fondo especial para emitir factoraje a las medianas y pequeñas empresas.

Que se piense además en acelerar la devolución del IVA a las empresas, para aumentar los flujos de recursos en ellas y postergar obligaciones y modificaciones legales y normativas que incrementen los costos para las empresas.

Las ideas de los empresarios para la estabilidad fiscal tienen que ver con incrementar la deuda en un rango de 0.5 hasta el cinco por ciento del Producto Interno Bruto si es necesario contar con recursos para salud, incrementar los programas sociales y con ello sentar bases para la recuperación económica.

Que el gasto público se reoriente a las necesidades inmediatas respecto a las crisis de salud y económica, para mitigar los efectos en el país y que haya una alineación efectiva entre la política monetaria y la fiscal.

Entre las 68 ideas de los empresarios, también estaba la urgencia por reabrir los negocios de forma paulatina, aunque lo dejaron a la decisión de especialistas a fin de que, el reinicio de las actividades converja entre la urgencia económica y el cuidado extremo para la salud de los mexicanos, es decir, que se sopesen los dos elementos, para que, la semana que viene la reapertura no vaya a significar más muertos e infectados por el coronavirus.

Hablaron de una coordinación efectiva para la reapertura, quizá porque todos quieren estar ya en sus negocios, sin embargo, el deseo deberá de entrar en el análisis epidemiológico de la pandemia y la velocidad con que se registran los casos en el país y en una buena parte de las entidades del país.

Los empresarios propusieron definir los mecanismos y tiempos de reapertura y mientras más rápido mejor, homologar la definición de los sectores esenciales y no esenciales, elaborar los protocolos entre autoridades y la iniciativa privada, que las tres instancias de gobierno le entren a la reapertura, porque solo de esa forma se logrará que no haya pleitos entre los negocios, porque unos si puedan abrir y otros no.

En el mediano y largo plazo, en el Consejo Coordinador Empresarial, hablaron de ampliar os programas de apoyo a poblaciones vulnerables, reforzar el sistema de seguridad social, que desde el sistema educativo se puedan generar programas de capacitación a desempleados para que desarrollen nuevas habilidades y puedan obtener trabajo más rápido y apoyar a las instituciones que cuiden a la familia.

En el largo plazo, la idea es que haya un plan para la estabilidad de la economía, mediante el fomento del crecimiento y desarrollo social sustentable e incluyente, en el que se consideran el consumo, la inversión, el gasto de gobierno y la exportación

El dilema para la propuesta es que, el Gobierno de la República tiene otros datos y no compagina con la actitud de los empresarios que aglutina el Consejo Coordinador Empresarial, porque le quitaría reflectores al estado mexicano frente a las cámaras, así que, todo mundo espera que el Senador Ricardo Monreal Ávila pueda contribuir al establecimiento de acuerdos que hagan más ligera la crisis.

La petición 68 de los empresarios es reforzar a la Fiscalía General de la República para que le entre con todo al combate de la delincuencia, la corrupción y la impunidad.

Tres conceptos que se dicen muy fácil, pero, implican mil factores de los cuales debe de tener control, el estado, pero, no lo tiene.