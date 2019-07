ANA LUISA GARCÍA G.

1.- En el tema político este domingo en las instalaciones del Instituto de Capacitación Política del CDE del PRI, se formalizó ante la prensa el nombramiento del Ing. Enrique Cárdenas del Avellano como coordinador General de la campaña de Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano en Tamaulipas, ECA será el enlace con el centro de operación nacional de esa fórmula que tentativamente estará en Tampico y Victoria entre el 15 y el 18 de julio, son 45 días de campaña para recorrer 32 entidades de tal manera que lo más probable es que sólo estén una horas de un mismo día.

Aun no se define el programa, que pueden ser reuniones o eventos donde puedan concentrar a la militancia para que tengan contacto con los candidatos, pero esto lo decide la coordinación nacional de la campaña. Lo que se observa es que las organizaciones celebran actos nacionales en diferentes estados, acaba de ocurrir en Culiacán donde la Red Nacional de Jóvenes del PRI participó en un Foro Nacional con la fórmula Moreno-Viggiano. Por cierto desairó a Ivonne Ortega, en ese mismo lugar y posterior a la participación de “Alito”.

Volviendo al evento de este domingo, Felipe González coordinador regional para Nuevo León y Tamaulipas, presidió la conferencia de prensa en la que agradeció al ingeniero Cárdenas haber aceptado esta responsabilidad en la que será muy importante su experiencia, y aseguró que el ingeniero responderá ampliamente en la misión encomendada en esta entidad, “es un gran estado y un priismo importante”.

Asimismo dio a conocer otros nombramientos del equipo que encabeza Cárdenas del Avellano y que conforman Alejandro Etienne Llano como coordinador sectorial, José Benites como coordinador territorial y Luis Enrique Arreola Vidal en su calidad de vocero. Después Felipe González cedió la palabra a Enrique Cárdenas quien se comprometió a trabajar con pasión en esta encomienda como siempre lo ha hecho por su partido, dijo que buscará la participación de todos en torno al proyecto de la fórmula de Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, como presidente y secretaria general respectivamente.

Cárdenas recordó que Alejandro Moreno fue su compañero en la 62 Legislatura en la Cámara de Diputados y hoy le ratifica su confianza con esta designación.

Tras bambalinas podemos comentar que efectivamente Cárdenas aportará su experiencia y conocimiento del territorio, donde realizó campaña a diputado federal en 25 municipios que son los que conforman los distritos 6º y 5º de Tamaulipas, con cabecera en Mante y en Victoria respectivamente, además de alcalde en la capital del estado y todas coronadas por el triunfo. El estado lo ha recorrido muchas veces, como presidente del CDE del PRI, como Secretario de Desarrollo Rural, además de su proyección estatal como Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

Alejandro Ettiene Llano tiene su gran oportunidad para extender su imagen más allá de Victoria, donde fue alcalde y antes Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y ahora diputado local, además de demostrar su capacidad en el activismo, hoy fundamental para quien aspira ser candidato.

Etienne como aspirante a la candidatura a gobernador realizó visitas a la frontera y sur, pero no ha logrado penetrar lo suficiente para afianzar un capital político que le permita aspirar a algo más que un puesto local. Su trato será con las organizaciones y sectores, pero dependerá de su habilidad de convertir esta participación en fructífera oportunidad además de los resultados que aporte al proyecto de “Alito”.

Pepe Benites es un experto operador y los tiempos de crisis también le ofrecen una plataforma que en el pasado no fue valorada del todo, quizá reconocida pero hoy la bursatilidad política la eleva y es su oportunidad para ser tomado en cuenta en un papel protagónico. Antes estas capacidades se mantenían en bajo perfil.

Enrique Arreola Vidal sumado a las filas de las páginas editoriales en algún momento aspiró a la Presidencia Estatal del PRI, ahora va en una posición hibrida donde mezclará su vocación política con la de comunicador.

En general es una gran oportunidad para los 4, cada uno con sus méritos y trayectorias, tendrán manera de escribir su propia página de servicio partidista con quien desde ahora se perfila para ser el sucesor de Claudia Ruiz Massieu, en un momento histórico y en condiciones sumamente difíciles, que les hará esforzarse y dar muestras de su competitividad.

2.- Aunque el super-delegado José Ramón Gómez Leal reconoce que continuará el recorte de personal en las delegaciones federales, argumenta que esto no afectará la operatividad del Gobierno de la 4ª Transformación, pero además, se lava las manos y expresa, “a mí no me corresponde despedir o contratar nuevo personal”.

Que duro para alguien que tiene aspiraciones políticas ser actor principal y ejecutor (aunque no decida) de la dolorosa “poda” de burocracia federal, van más de mil despedidos en Tamaulipas de acuerdo a cálculos extraoficiales, pero faltan más por abandonar las nóminas del gobierno que anunció terminar con la pobreza.

A JR le viene bien aquel dicho, “Tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata”, obviamente simpatiza con las políticas públicas de quien manda y es fiel servidor. En esas condiciones ya aquirió un talón de Aquiles, que será un blanco perfecto en caso de que participe en alguna contienda electoral.

Acata porque se identifica con estas políticas públicas, o lo que es peor, no está de acuerdo pero se cuadra ante la orden superior.

Eso sin contar los estragos que con el tiempo veremos, cuando al dejar de funcionar diferentes programas preventivos y de mantenimiento, muchos de ellos que tienen que ver con sanidad animal, el desarrollo y conservación forestal, el debilitamiento de los programas del campo, etc. etc. empiecen a percibirse los efectos. No lo deseamos pero la historia está llena de testimonios de esta clase de errores, ocurre siempre en los cambios de gobiernos.

Tamaulipas tuvo una amarga experiencia cuando los funcionarios del equipo de Egidio Torres Cantú, decidieron no fumigar porque ya no había problemas de dengue y Usted recordará el problema que se armó. Lo que se ahorró al no pagar a trabajadores eventuales y en la compra del producto para fumigar, fue poco al lado de los gastos generados en la atención de enfermos, además de las incapacidades laborales, etc.

Y hay otros ejemplos, como el de los condones que no se dejaron de repartir en el “playazo” de Miramar en tiempos de Yarrignton, con los consiguientes problemas, donde lo más nefasto fueron las estadísticas del VIH.

En 2019 lo que se observa son cancelaciones de programas preventivos de sanidad animal y el de forestación, por citar los más visibles, veremos en los próximos 2 o 3 años los resultados.

3.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), firmaron un acuerdo para la creación del Centro Investigación e Innovación en Energía y Servicios, cuya infraestructura estará a la vanguardia en el desarrollo de proyectos de alto impacto para el sector energético de México.

A su papel de formador de capital humano, la Universidad Autónoma de Tamaulipas agrega y demuestra compromiso con las demandas del país. Se trata de investigación para generar innovación en los temas energéticos, dentro de un modelo de vinculación, que beneficia al sector público en el desarrollo de tecnología y al propio tiempo crea espacios donde son actores docentes y alumnos.

Acontecimiento reciente es la protocolización de un acuerdo que permitirá la creación de un Centro de Investigación e Innovación en Energía y Servicios, el cual operará en Reynosa con el aprovechamiento de la infraestructura universitaria, así como la experiencia que ha adquirido en ingeniería ambiental y energética..

En el convenio firmado por el Rector José Andrés Suárez Fernández y el Director General del Instituto Mexicano del Petróleo, Marco Antonio Osorio Bonilla, se asienta la participación de prestigiadas instituciones entre ellas la UNAM, el Politécnico Nacional, CINVESTAV, amén de tres universidades de Texas, además el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias.