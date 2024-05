Por: Ana Luisa García G.

< La separación conyugal en el Palacio Nacional

Hasta hace poco la familia mexicana practicaba ciertos modelos de conducta que obligaban a las parejas presidenciales a ocultar o disimular la separación conyugal. El tema lo traemos a colación ahora que ha trascendido un eventual divorció entre la doctora Beatriz Gutiérrez Müller y el titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, versión que fue desmentida por el propio AMLO durante la mañanera de este martes.

El divorcio en las parejas presidenciables es un tema que debiera ser superado, los jefes de Estado no son oficialmente practicantes de ninguna religión y las buenas costumbres que se les debe de exigir no están en su vida privada, sino en el ejercicio de su funciones de gobernante.

Por lo pronto en el caso, de que la doctora Claudia Sheinbaum sea confirmada en las urnas el próximo 2 de junio para gobernar este país, se estará convirtiendo en la primera Jefa del Estado Mexicano divorciada. Su eventual arribo al poder en esa condición, no va a cambiar nada, es simplemente un modelo de estado civil muy frecuente en la sociedad de nuestro tiempo.

Sin embargo el impacto que proporciona la condición de divorciado(a), lleva a cometer actos de discriminación en nuestro país. Por ejemplo en algunas escuelas privadas no se aceptan a niños o adolescentes que sean hijos de divorciados. Hay sociedades aún más estrictas como la del estado de Puebla, por citar un ejemplo, y pese a lo que hoy contemplan las leyes para evitar la discriminación, esta sigue siendo una práctica ostensible al menos en ese renglón.

2.- Retomando el tema de los gobernantes divorciados, en el pasado reciente se decía que el presidente José López Portillo y doña Carmen Romano de López Portillo estaban separados antes de que JoLoPo se convirtiera en candidato, motivo por el cual asumieron un acuerdo y se mostraron ante el mundo y los ojos de los mexicanos, como una sólida pareja conyugal.

En Tamaulipas por ejemplo hubo una situación similar entre el Dr. Emilio Martínez Manautou y la señora Leticia Cárdenas Montemayor de Martínez Manautou, quienes cumplieron su ciclo sexenal pese al distanciamiento que ya existía y posterior al sexenio estatal.

En ese marco de circunstancias desde Palacio Nacional el Presidente López Obrado abordó el tema referente a un divorcio que se daría entre la escritora Beatriz G. Muller y el de la voz, eso tras concluir su gobierno, y lo aclaró al precisar que ambos se dedicarán a cuidar juntos a su hijo Jesús Ernesto de 17 años de edad.

Luego dijo textualmente: “Es falso que me voy a divorciar de Beatriz. No, vamos a seguir juntos…pero le pusieron a Rubén Aguilar y no, es falso y que bueno que no, lo comprobamos”. Esto en respuesta al mensaje que circuló en redes sociales y que se atribuye al ex vocero del ex presidente Vicente Fox.

Luego puntualizó; “Ella va a continuar con su trabajo, eso sí, ella es maestra, es investigadora y va a seguir…Y yo también a lo que me corresponde, y entre los dos a cuidar a Jesús que acaba de cumplir 17 años”.

GATTÁS LOGRA LA MÁS ALTA RESPUESTA DE LOS ELECTORES.- Las caminatas y eventos de activismo son un pulso que miden de alguna manera la aceptación de los votantes con los diferentes candidatos. En el caso de Eduardo Gattás se está dando esa respuesta favorable, pero además diferentes mediciones confirman que el candidato de Morena va sin contratiempo rumbo a su reelección.

Por ejemplo la encuestadora Arias ubica a Lalo Gattás con 38.9 de aprobación y su más cercano seguido, Oscar Almaraz de la coalición PAN-PRI-PRD logra 28.3 %, lo que representa 10.6 puntos de diferencia; en tercer lugar está Luis Torre Aliyán de Movimiento Ciudadano con 8.8 %.

Otra evaluación realizada por Poligrama consigna 38.6 % a favor del alcalde con licencia que busca su reelección, seguido por Almaraz que presenta una aprobación de 30.2 %, mientras que Torre Aliyán obtiene 9.9 %.

IMPLEMENTA OPERATIVO DE HIDRATACIÓN PC DE VICTORIA.- En esta segunda ola de calor se esperan temperaturas de entre los 40 y los 45 grados Celsius, es por eso que Protección Civil está exhortando a la población victorense a extremar medidas preventivas, a estar muy pendientes de los menores de edad y los adultos mayores que requieren de la vigilancia y cuidados.

Al frente de los operativos está Juan José Perales, director de Protección Civil, quien tiene bajo su responsabilidad no sólo allegar agua a la población, sino además participar con apoyo de paramédicos para asistir a quienes requieran ayuda y estar muy pendiente sobre todo cuando la temperatura supere a los 43 grados centígrados.

Ante las altas temperaturas que se avecinan, Protección Civil del Municipio de Victoria, está preparado con medidas preventivas extremas para dar asistencia, y facilitar la hidratación a través del reparto de agua a la población, incluyendo escuelas de educación básica donde operan con cisternas.

Se recomienda no exponerse al sol en horarios intensos, sobre todo a partir de las 12 horas y hasta las 15:00 horas, este último lapso es el más agresivo, de igual forma lo ideal es vestir ropa holgada, de preferencia tonos claros y evitar el ejercicio en las horas de calor.

Asimismo bajar de los vehículos sustancias gaseosas, incluso el agua en botellas de plástico es una amenaza porque con el calor se sueltan sustancias en el líquido, que son nocivas, es el caso de derivados del petróleo con el que se fabrican los plásticos.

Llenar el tanque de gasolina de sus vehículos muy temprano por la mañana, porque hacerlo cuando está fuerte el calor, el producto se “dilata” es decir se ensancha y obtiene menos producto en cada litro. Eso amén de los riesgos que ofrecen los celulares cuando suenan estando frente a una bomba de gasolina, es un riesgo.

Como si esto fuera poco, con el calor aparece un número mayor de escorpiones, arañas, serpientes y toda clase de fauna nociva. Estas especies son riesgo particularmente para los niños y niñas, así como para los adultos mayores que por la falta de una visión eficiente pueden no percibir esta amenaza. En esas condiciones es que el Ayuntamiento a través de Protección Civil tiene en marcha una campaña permanente de prevención para mantener a salvo a los elementos más vulnerables de las familias victorenses