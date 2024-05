EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Se acerca la elección y el nervio entre los candidatos y candidatas a la presidencia municipal se acrecenta de manera vertiginosa…Los pies de plomo de los inmiscuidos de repente parecieran tomar algunos temblores…El estrés y la presión crecen también entre los mandamases de los diferentes equipos de campaña…Normal cuando se está en los umbrales de la madre de todas las batallas electorales habidas hasta el día de hoy… El candidato Independiente TOÑO MEDINA aprieta el paso tanto en territorio como en la red social…TOÑO MEDINA venía dominando hasta hace unos meses esa parcela de votos tan numerosa y por demás generosa, que representan los jóvenes, entre quienes tiene una importante presencia…Pero se tiene que puntualizar que GLYNNIS ha estado haciendo lo correcto y también ha crecido pero mucho en cuanto al apoyo de la raza joven, pues trae seguidores dentro de este sector, pero por montones…El Lic. ANTONIO CORONADO trae la camiseta de GLYNNIS pero de lo más puesta y la presume ante quienes sean…El Lic. TOÑO CORONADO se identificaba con el equipo de JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES, pero ahora anda al mil con el proyecto de la abanderada local de MORENA partido con el que se identifica plenamente…Por cierto han estado causando baja algunas coordinadoras de Bienestar Social del Estado que andaban haciendo grilla en contra del sistema político que impera en Tamaulipas y que les estaba dando de comer…Me reportan que algunas de éstas en concreto del Poblado La Pesca ya causaron baja de la nómina estatal, por infieles…No, si cuando el sistema quiere apretar, aprieta, pero en serio…En otro orden de ideas el profe HUGO ROJO se viene desempeñando como Coordinador de la Estructura Electoral de MORENA aquí en Soto la Marina…Creo que es una acertada decisión pues una responsabilidad de este tamaño se le tiene que dar a un cuadro Morenista que esté calado en este partido y que además cuente con la capacidad requerida en estos casos…Justo este nombramiento a favor del profe HUGO…Mientras que en el equipo del Independiente TOÑO MEDINA no tenemos información en cuanto a quien se venga desempeñando como su coordinador de campaña…Pero por el perfil de los MEDINA me imagino que es una persona de su extrema confianza…Ellos son muy cuidados en ese sentido…Me reportan que en el Ejido la Zamorina se encuentran prácticamente en un empate técnico GLYNNIS JIMÉNEZ y TOÑO MEDINA…En La Pesca el buen amigo CHEMO CEPEDA anda de lo más activo en la campaña de GLYNNIS y es que es de los que inició por ese lado, prácticamente desde cuando apenas se estaba encubando este proyecto…CHEMO es de los liderazgos serios, trabajadores y conciliadores, de esa comunidad, alejado de los escándalos, pero efectivo por demás en la operación electoral…Otro ejido que está dividido en las preferencias electorales lo es San José de las Rusias…Al menos tres casas en donde viven personas que pertenecieron hasta hace unos quince días a la estructura de Bienestar del Estado en Soto la Marina lucen ahora a todo lo que da, las mantas del candidato Independiente TOÑO MEDINA…Tienen mantas, pero de las grandes, para que se sepa por donde andaban desde que cobraban en la nómina del estado…Creo que estos ex funcionarios se la estaban jugando al filo de la navaja, pero ahora ya trabajan sin el menor problema y de manera abierta a favor del alcalde con licencia…Pero da la casualidad que algunas de estas personas posaron gustosas con su líder JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES en un evento de la triple C a favor de la candidata a Senadora de Morena OLGA SOSA en Ciudad Victoria…Ya no le entendí, la verdad…Trabajan para Independiente en lo local y en lo federal con CLAUDIA SHEINBAUM y con OLGA SOSA…Vaya miscelánea política…Igual me dicen que el ex alcalde ARTEMIO ARELLANO ha andado en algunas comunidades rurales apoyando a TOÑO MEDINA…Esperamos que no se asolee de más el buen TEMO, ya que su estado de salud no ha sido el ideal de unos meses a la fecha…Pero igual de cierto es que cuando inician las campañas a TEMO se le olvidan sus achaques y sus enfermedades, pues la realidad, es que es un apasionado de la grilla…Y en el otro extremo el ex presidente municipal LUPE BERNAL anda con su familia y amigos por el lado de GLYNNIS…En otro orden de ideas CARLOS HERNANDEZ quien ha tenido diferentes cargos y representaciones en el Ejido 10 de Abril realiza trabajos de campaña en su comunidad a favor del candidato Independiente TOÑO MEDINA…Los trabajadores de la educación de Soto la Marina tuvieron su festejo del Día del Maestro el pasado miércoles en el auditorio local…Este importante evento se realizó de manera coordinada entre el CREDE y las delegaciones sindicales y centros de trabajo pertenecientes a la Sección 30 del SNTE…Tuvieron como invitada especial a la Lic. GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ y las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Prof. EDGAR ALEJANDRO GALVÁN RUIZ, Secretario General de la Delegación D-I-49 de primarias…Cuando son tiempos de dolor o de alegría según sea el caso es cuando realmente te das cuenta si eres merecedor del aprecio de la familia y de la gente…El pasado 16 de mayo cumplí un año más de vida con la venia del gran padre y la verdad es que me sentí muy afortunado por saber que gozo del amor de mi familia, así como del cariño de muchas de mis amistades…Cientos y cientos de felicitaciones de manera personal como por medio de la red social generaron en mi persona, esa hermosa sensación de saber que no estoy de más en este trayecto de vida terrenal…Muchas gracias a todos por sus felicitaciones!…Claro que también se hace necesario puntualizar que como todo ser mortal tampoco soy monedita de oro para caerles bien a todos…Y menos cuando uno se dedica al en ocasiones confuso y tenso oficio del periodismo que tanto me apasiona…Bendito DIOS!…Uno de los directores de la actual administración municipal como lo es LUIS ACOSTA MENDIOLA es de los que más y mejor le entienden al tema del servicio a la comunidad y es que aparte, se sabe comportar con sencillez ante la gente…Platiqué con él en días pasados en su oficina de la alcaldía que se ubica en la planta baja y me comentó sobre su intención de seguir trabajando, de manera discreta pero eficaz en su calidad de Director de SEBIEN del ayuntamiento de Soto la Marina…No puedo decir lo mismo acerca del comportamiento de algunos funcionarios de primer nivel en la alcaldía local…Se considera de lo más justo que TOÑO HINOJOSA ARELLANO haya sido considerado como candidato a sindico en la planilla de GLYNNIS JIMENEZ…TOÑO ha estado trabajando desde hace un buen de años al frente del partido VERDE aquí en nuestro municipio y bien que le ha sufrido al sacar con las uñas el trabajo en elecciones anteriores y es que en el partido del Tucán no es que se distingan por un oneroso presupuesto para sus dirigencias municipales…JUAN PANCHO BANDA CONDE trabaja políticamente a favor de GLYNNIS…JUAN PANCHO era del equipo cercano a JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES, pero me dicen que ya ha marcado distancia con ese equipo y que de manera institucional trabaja para el proyecto de su partido MORENA promoviendo el voto para las cinco boletas que se cruzarán este ya muy cercano dos de junio…Faltan solamente 16 días para las elecciones y los candidatos y las candidatas en nuestro municipio tienen que cerrar con todo en la búsqueda del apoyo ciudadano y es que los procesos electorales se ganan con votos…No se ganan con lonas ni con calcas…Las elecciones se ganan con la estructura que es la encargada de incentivar al ciudadano a que acuda a su casilla con la credencial en mano el día C…Recuerdo y muchos de mi generación con toda seguridad que también, cuando el entonces candidato de Acción Nacional JUVENAL MARTINEZ VÁZQUEZ cerró su campaña, decían que era poca gente, porque después GASPAR ARELLANO del PRI cerró con la plaza principal hasta el tope de simpatizantes…Y que pasó?…A menos de una semana que se llevó a cabo la elección, JUVENAL se alzó de manera contundente con el triunfo…Unos verdaderos guerreros, así es como se puede calificar a los trabajadores de la construcción de Soto la Marina, ya que con tan altísimas temperaturas en el medio ambiente no se rajan en su chamba…Claro que en las horas más ardientes se protegen del quemante sol y ya han adoptado la cultura de la hidratación para de esa manera evitar los muy peligrosos “golpes de calor”…En la casa del estimado amigo BETO HERNANDEZ se puede ver una manta de TOÑO MEDINA por lo que es lógico entender que sus simpatías políticas rumbo al dos de junio andan por el lado Independiente…”Primero muerto antes que echar de cabeza a mi amigo Beto Hernández”, declaró un borrachito que fue detenido por la policía municipal, en tiempos cuando imperaba la ley seca los fines de semana allá por los ochentas y por lo tanto no se debía de vender cerveza los domingos…Esta anécdota fue muy popular en esos tiempos…En tiempos actuales déjeme decirle que el Lic. TOÑO SILVA es de los elementos que están presentando un excelente trabajo en la campaña de la candidata local de Morena GLYNNIS JIMÉNEZ VÁZQUEZ…La experiencia electoral del Lic. TOÑO SILVA está fuera de toda duda y su madurez política, se encuentra en el punto exacto e idóneo por lo que podemos ver que se desempeña de manera eficiente en la delicada responsabilidad que se le ofrendó por parte del alto mando de la campaña de GLYNNIS la candidata de MORENA a la alcaldía en coalición con el Verde y el Partido del Trabajo…Es cuanto nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba no dispone lo contrario…