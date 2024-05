Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Debate de Tres

Ya viene el debate entre los candidatos a la alcaldía del Pueblo Mágico de Tula. Sera un encuentro solo con la presencia del Físico Matemático Lenin Coronado Posadas que va jugando por la vía independiente; Erick Ramírez Avalos de Movimiento Ciudadano y Mirian Chaires del Partido de la Revolución Democrática. El perderé.

Tanto Antonio Leija Villarreal de “Fuerza y Corazón por Tamaulipas” como Elías Carrión, independiente y el ‘perfumado’ de Rene Lara Cisneros de la alianza Morena, PT y Verde, estos prefirieron no asistir o cuando menos hasta ayer dicen que no habían confirmado.

Pero para nadie es un secreto que hablen en público y menos en un debate es lo fuerte del migrante Elías Carreón, de Antonio Leija Villarreal y más de Rene Lara Cisneros, quien éste último mejor ha dicho para que juntarse la chusma, no se me vaya a pegar la mugre y hasta presume que anda sobrado, más bien le faltan adeptos a su proyecto político y no convence, además no ven bien a sus sequito de seguidores 4 o 5 nada más, que en lugar de sumar le restan y estos mismos ya se andan frotando las manos cuando todavía no ganan.

Por cierto, hablando de Tula, no se sorprenda que de aquí al día de la elección uno o a la mejor dos de los candidatos declinen a favor de alguien, lo que considerarían la mejor opción para los tultecos y tampoco se sorprenda que se sumen a caminar y pedir el voto a favor de tal. Pendientes.

Insistimos, lo que pasó en Miquihuana el pasado 14 de mayo el mero día del Aniversario del municipio, cuando al más puro estilo del oeste se reportó en redes sociales un duelo al tú por tú, algo así como a muerte, entre Roque Sánchez Carrizal ‘El Albañil’ y un joven identificado como Josué, quien éste último se le fajó como los meros hombres y Roque nada más dejó los rayones. Cucurucu.

Esto fue en pleno jaripeo celebrado en el Lienzo Charro del municipio, así sin la intervención de ninguna autoridad que hasta parece que están compradas por la misma autoridad municipal.

Cuentan que hasta los propios elementos de la Policía Estatal han optado últimamente por omitir alguna llamada al 911, total, que le echan la culpa que se cae la señal y no escuchan.

Esa actitud de prepotencia de Roque Sánchez Carrizal ‘El Albañil’ y de la propia alcaldesa con licencia que va la reelección del PRIAN, Gladys Magalis Vargas Rangel ‘La Potra’, les podría costar muy caro el día de la elección, donde la misma ciudadanía ya está cansada y hasta la madre de estos ‘bribones’ y seguramente se manifestaran en contra de ellos. ¿Qué no?… vamos a ver ese día y después se las recordaré.

NOTAS CORTAS

1.- Al faltar 11 días de campañas locales, en algunos Ayuntamientos de la entidad se percibe una contienda cerrada. Y si nos vamos a la región del altiplano tamaulipeco, la 4-T en Tula “si andan juntos, pero no revueltos”, pues cada quien de los partidos políticos que la conforman quieren llevar agua a su molino, que yo hago más, que traigo más que aquel y que el otro y que a chuchita la bolsearon, así por el estilo, cuando ellos mismos saben que el candidato -dizque- morenista, que es más priista, ni los toma en cuenta y mucho menos los pela. Ufff.

2.- A propósito de candidatos o candidatas, la Dra. Eunice Guzmán Torres de Miquihuna, que va por la alianza “Juntos Haremos Historia”, siguen sin cesar recorriendo todo el municipio y sumando más adeptos a su proyecto político, pues todos saben que es la favorita del AMLO y del número 1 del estado, o sea, del Primer Morenista de Tamaulipas, mientras la candidata a la reelección del PAN, Gladys Magalis Vargas Rangel ‘La Potra’, continúa haciendo todo lo contrario y más por sus desplantes hacia la gente y las regazones de su esposo Roque Sánchez Carrizal ‘El Albañil’.

3.- Que la Auditoria Superior del Estado le anda trasculcando al actual alcalde de Jaumave, José Luis Gallardo flores “El Gallo”, que por al parecer un desvió de recursos que trae por ahí, además en el magisterio tamaulipeco no lo bajan de traidor y mal agradecido, pues bien se recuerda que jugó las contras en la elección pasada en el cambio de la Sección 30 del SNTE, por lo que eso no se olvida y ahí esta anotado para la historia. ¿Con que se lo quita?

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.