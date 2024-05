Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Piden debate en el Altiplano Tamaulipeco

Como están de moda los debates presidenciales entre las y el candidato por los distintos partidos políticos, las dos en alianza y uno por Movimiento Ciudadano, muchos quieren que en el Altiplano tamaulipeco suceda lo mismo, aunque de antemano reconocen que más que debatir ideas, seguramente los ataques serian personales; mientras que otros tienen mejor perfil, sobre todo académico, otros carecen del mismo y nos señalan como ejemplos unos muy claros:

Tan solo en el Pueblo Mágico de Tula hay 5 candidatos, de los cuales unos están más preparados que otros y otros de plano no estudiaron o más bien no pasaron al pizarrón, es decir, al que vemos más sobresaliente académicamente hablando y les pondría la muestra en un debate frente a frente seria el ex alcalde Lenin Vladimir Coronado Posadas, que va jugando por la vía Independiente, pues según curriculum estudio en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la Licenciatura de Físico Matemático e hizo una Maestría de la misma carrera en la UNAM, donde precisamente estudio la científica y hoy candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Ambos compañeros podemos decir porque no.

Me dicen que Rene Lara Cisneros de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, es Q.F.B. (Químico Farmacéutico Biólogo), que según es egresado de la Universidad de San Luis Potosí, y párele de contar. Erick Armando Ramírez Avalos de MC, al parecer es Ingeniero Ambiental y hasta ahí. Que Elías Carreón el Independiente y Antonio Leija Villarreal del PRIAN no estudiaron y que muy apenas terminaron la primaria e incluso que Leija no sabe firmar y muy apenas pone la huella. ¿Sera?

Por tanto, si analizamos muy bien este cuadro de aspirantes a la alcaldía de Tula, prácticamente se los llevaría de calle el ex alcalde Lenin Coronado, pues además de su preparación, conoce al dedillo las necesidades de los tultecos y cómo resolverlos en lo inmediato.

En Bustamante me informan que el candidato de Morena, PT y Verde, Román Reyes más conocido como ‘El Bronco’, de plano no fue a la escuela, que no sabe leer ni escribir y mucho menos contar y aunque vendía en su tiempo enciclopedias, nunca se molestó a echarle una hojeada de lo que traía en mano de cada tomo; sin embargo, la candidata de “Fuerza y Corazón por Tamaulipas” Maricela Rodríguez González si termino una carrera, pues es Licenciada en Ciencias Políticas, Egresada de la UNT Campus Bustamante orgullosamente, por lo que si se pusieran a debatir uno al otro, fácilmente ‘La Güera’ se metería en un 2 por 3 al ‘Bronco’, ya que Maricela sabe perfectamente todas las necesidades de sus paisanos y sabe cómo atenderlos, y el buen Román pues no sabe de eso, ya que además ni vive ahí, y no sabe que es lo que les hace falta a los bustamantenses.

En Miquihuana, la actual alcaldesa azul que va por la reelección se dice que es Enfermara y hasta ahí, pero muchos afirman que a pesar de ello no sabe poner una inyección e incluso nadie sabe dónde terminó esa carrera, si fue el la Cruz Roja o en una academia; en tanto su contrincante fuerte Eunice Guzmán Torres, que va jugando por la alianza Morena, PT y Verde, si tiene carrera, pues es Doctora General y ya ha trabajado en varios Hospitales, como en el ISSTE de Ciudad Victoria, Hospital Regional de Altas Especialidades, la Jurisdicción Sanitaria en Dr. Arroyo, Nuevo León y la 8 con sede en Jaumave, por lo que sabe perfectamente que padecen los miquihuanenses, sobre todo en la salud, ya que ella es muy sensible e humanitaria como el Señor Gobernador AVA, por lo que si las pusiéramos a debatir fácilmente le ganaría la Doctora a Gladys y de calle.

Por Palmillas me dicen que la candidata del PT, Sindy Pauleth Monita Ramírez es Doctora, egresada orgullosamente de La Salle Victoria, y además está haciendo actualmente otra especialidad en línea de cirugía plástica. En tanto su rival José Luis Reyes Cruz, a lo que sabemos es ganadero y que no estudio una carrera, por lo que Sindy le pondría la muestra en un debate frente a frente, ya que sabe que necesitan los palmillenses, pues por sus venas corre sangre de la buena ya que trae escuela de servir como sus padres, sobre todo a los que menos tienen.

En Jaumave hay 5 candidatos unos más preparados que otros, como por ejemplo, el abanderado de la alianza “Sigamos Haciendo Historia” Manuel Báez Martínez, es Ing. Civil como el que esto escribe, y maestro de Cbtis; mientras que la independiente Yojaira Córdova Valenzuela es maestra y al parecer egresada de la Escuela Normal de Jaumave, y Norma Villanueva Ramos del PRIAN también es maestra; de los otros no tenemos informes que hayan estudiado algo, por lo que si los comparamos o los pusieran a debatir, el profe Manuel se llevaría el triunfo ya que por su preparación y conocedor de las necesidades de los jaumavenses, estaría ya del otro lado y cerquita del triunfo electoral, además las encuestas así lo posesionan.

Por lo tanto, como me gustaría que sonara la campana para que los distintos candidatos de los diferentes partidos políticos solos o en coalición, de cada uno de los 5 municipios de esta región semiárida, se vieran las caras en un debate y que lo organizara el Instituto Electoral Local, donde se medirían frente a frente en una audiencia si quieren virtual o presencial, ante la que tienen el reto de llevar a cabo este ejercicio democrático, una plataforma para trasmitir propuestas, o un ring de confrontaciones, pero lo más importante que es lo que necesita cada uno de los municipios en cuanto a desarrollo social, inclusión y bienestar; gobierno, participación ciudadana y servicios públicos, medio ambiente, agua y planeación urbana, empleo y atención al campo, entre otros rubros más, solo por citar algunos y algunos de estos candidatos, sobre todo los que no fueron a la escuela, han decir y con que se come eso. Uffff.

