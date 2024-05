EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues las campañas políticas en nuestro municipio se encuentran a todo lo que da…Tanto GLYNNIS JIMENEZ como TOÑO MEDINA (primero las damas) se encuentran recorriendo la geografía local en compañía de sus respectivos equipos bien trenzados en la lucha por hacerse de la confianza de la comunidad que se genere en el sufragio a su favor…Los dos con una juventud que les permite realizar sus recorridos sin descanso de ninguna índole…Sus equipos de prensa distribuyen a cada momento las acciones que vienen realizando, ya sea en seccionales de la zona urbana como en los de los cerca de 60 ejidos que integran nuestro amplio municipio…GLYNNIS resaltando el cambio como carta de presentación de su campaña como medio de motivación a la gente para que se sumen a su proyecto por la presidencia municipal…Tenemos que puntualizar que la campaña de GLYNNIS tiene el soporte y el plus de ser abanderada por MORENA el partido político del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, así como del gobernador de Tamaulipas AMERICO VILLARREAL ANAYA…Por otro lado el alcalde con licencia TOÑO MEDINA quien busca despachar otros tres años más como jefe de la comuna marinense, para nada detiene su andar…En la gestión de gobierno se siembran vientos y también se cosechan tempestades, esto es más que claro y no es de ahora…TOÑO le está apostando a los resultados que su administración ha logrado en territorio local…Lo de la cosecha de tempestades que todos los gobernantes del mundo generan, de esas ya bien se encargan del lado opositor de machacarlas un día sí y el otro también en sus recorridos…Completamente normal…TOÑO MEDINA se encarga de enumerar los resultados de su administración, pues faltaba más?…Y lógicamente que de enfrente le envían obuses y misiles sin misericordia, políticamente hablando…Ahora que aquí quiero remarcar lo que siempre he escribito, la política es para valientes…Nada de debilidades o de lloriqueos para ningún lado…Me reportan de algunos delegados municipales que están operando de manera abierta a favor de GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ…Se entiende que los delegados municipales son los representantes del Ayuntamiento en sus comunidades…Pero esto ya es tiempo de política y muchas veces las pasiones se desbordan sin control…Igual pasó hace dos años y medio cuando muchos delegados de los ejidos que fueron nombrados por el entonces presidente municipal ABEL GÁMEZ fueron a dar a los brazos del entonces candidato opositor TOÑO MEDINA…La campaña municipal se divide en dos frentes con discursos opuestos en su totalidad y es que mientras TOÑO MEDINA repite hasta el cansancio las acciones de su administración por el lado de GLYNNIS machacan una vez y la otra también sobre las acciones y el trabajo que consideran están pendientes de resolverse…La zona urbana así como La Pesca y Tampiquito son puntos electorales que por la cantidad de votantes que tienen, casi siempre definen los rumbos de las elecciones en el municipio…Cada ejido y cada seccional son importantes en una campaña y no se deben de descuidar por parte de los candidatos y las candidatas, pero hay algunos que por su número de electores se convierten en factor como es el caso de las ya mencionadas comunidades…Se tiene que decir que TOÑO MEDINA ha resuelto muchas necesidades de las familias por medio de no pocas acciones de su administración a favor de ellas…TOÑO ha sabido vender bien las gestiones de su gobierno mediante un eficaz equipo de comunicación social que de manera efectiva le han permitido penetrar de manera óptima en amplios sectores de nuestra comunidad…Acciones relevantes de su administración han podido permear a favor de su imagen ante la comunidad de una manera importante, por parte de su equipo de prensa…Igual de cierto es que hasta antes de esta campaña los demás partidos o grupos políticos se encontraban en pañales en el tema de la comunicación digital…Pero esto al parecer ya se emparejó y es que por decir en el equipo de GLYNNIS JIMÉNEZ la candidata de MORENA a la alcaldía se han puesto también a la vanguardia y han creado un importante soporte de su campaña a través de la carretera de la informática…Esto permite que los recorridos de GLYNNIS JIMÉNEZ sean conocidos en todo el municipio, casi al momento de estar celebrando sus reuniones proselitistas…Y también es cierto que así como lo hemos puntualizado en colaboraciones anteriores en el sentido de que los MEDINA por medio de su red social, saben pegar fuerte y abajo a los de enfrente, pues tenemos que agregar que por el lado de GLYNNIS en su equipo no se saben dejar y también tiran sin piedad ganchos al hígado y recio…El pasado martes anduvo por acá AMERICO VILLARREAL SANTIAGO el líder estatal de la AVANZADA…Anduvo de manera concreta en el Poblado La Pesca acompañando a GLYNNIS en su recorrido casa por casa…Se sabe que el hijo del gobernador del estado tiene en su agenda plenamente identificados a los funcionarios estatales de este municipio que están intentando jugar el dedo a su papá el primer Morenista tamaulipeco AVA…De que seguirán las repercusiones, en el tema de las nóminas estatales de este municipio, no tenemos la menor de las dudas…Y luego se dicen “espantados” los que practican el juego de la deslealtad y la traición…Cuando los corren de sus cargos dicen “me voy a otro partido”…Ingenuos, pues ya andaban por otro lado, por eso los corrieron!…Todo un misterio las viviendas de esta cabecera municipal en las que tienen puestas propaganda de GLYNNIS y de TOÑO…Porque lado andarán los caseros realmente?…Se defienden diciendo “es que no podía decirle a ninguno que no la pusieran”…Todo un misterio el rumbo que le darán en esa vivienda a su voto el dos de junio…CARLOS CORTINA de allá del Ejido El Carrizo anda a todo lo que da por el lado de la abanderada de MORENA a la presidencia municipal GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ…Igual el amigo ADO de la Colonia Miguel de la Madrid realiza campaña para GLYNNIS en esa populosa comunidad…Se fijan que no pocas viviendas de la zona urbana cambian de propaganda según sea el recorrido de los candidatos y candidatas a la alcaldía?…Cuando tienen propaganda de un partido y escuchan que viene en camino otro candidato o candidata de inmediato “limpian” sus casas, de propaganda que tenían puesta hasta hace unos momentos, para recibir y pegar la del que está por llegar…Lo he escrito y lo reafirmo, la cantidad de calcas en carros o en casas es buena porque motiva a los candidatos y a sus seguidores…Les genera ánimo y motivación…Pero no marcan el rumbo que se le dará a la elección…La gente sabe mentir…Y con maestría…Dicen que las elecciones se ganan, realmente una noche antes de las votaciones en la operación política silenciosa que se hace casa por casa…Y es muy cierto, pues un operador político eficaz una noche antes de las elecciones, puede desbaratar el trabajo que los de enfrente hayan realizado a lo largo de toda la campaña por parte de sus adversarios…Hay candidatos que se acuestan una noche antes de la elección con una ventaja considerable y al día siguiente por la noche se van a dormir con la dolorosa derrota a cuestas…Es decir, esto no se acaba hasta que se acaba…Por ello es que después de 21 años de cubrir procesos electorales me da ternura escuchar frases como las de “ya estamos ganados en esta elección”…Como si alguien fuera dueño de la voluntad de la gente!…El Lic. JOSE GUERRERO nativo del Ejido El Porvenir realiza proselitismo a favor de GLYNNIS en su comunidad así como entre sus muchas amistades…Por otro lado JOSÉ ZÚÑIGA hace lo propio en el Poblado Las Tunas para la causa reeleccionista de TOÑO MEDINA…Se le puede dar toda la razón del mundo a los MEDINA cuando expresan su rechazo a la gente que le brindaron su confianza y que por debajo de las sombras les pretenden dar la contra rumbo a las próximas elecciones…No se vale…Como de igual manera es predecible la reacción del gobierno del estado al cortarles la cabeza nominal a sus funcionarios que les reciben el sueldo con una mano y con la otra traen les traen, el hacha afilada como mayor y evidente gesto de traición…Hacen muy bien los MEDINA en hacer a un lado a los que les pagan mal…Como igual es lógica la reacción del sistema estatal con sus malagradecidos…Y respecto a las grandes concentraciones creo que hay mucha gente que va a todos los cierres habidos y por haber…Y si hay buen grupo para el baile, mejor, pues no se van a quedar en casa para que los demás les platiquen como estuvo el ambiente…Pero por historia sabemos que las grandes concentraciones de gente no marcan el rumbo de una elección…El joven marsoteño, ANGEL ARELLANO GONZÁLEZ anda jugando a buen nivel en la política estatal pues funge como Delegado de la CNC en Tamaulipas en el municipio de Altamira…Igual de cierto es que el Profr. NAPOLEON TAVARES ARGUELLO, Director de la escuela secundaria del Ejido Lavaderos me comentó que aparte de su trabajo como directivo en este plantel, en lo político, ya de manera completamente personal, juega a favor del candidato Independiente TOÑO MEDINA…Y para que no quede duda hasta su carro trae tapizado de propaganda del alcalde con licencia…Salió al aire…En la vida nada hay más importante que la familia y enseguida las amistades…Por ello les reitero mi exhorto para que no se peleen con sus seres más queridos y allegados a causa de la política…Es importante simpatizar con algún candidato o candidata y participar en su campaña, porque no?…Pero nunca al nivel de pelearse con quienes más los aman o los estiman…Recordar que la política y las elecciones pasan, pero la amistad debe de perdurar para siempre…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario.