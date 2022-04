Celebra con éxito el Carnaval 2022 la Preparatoria No. 3 de la UAT

Ciudad Victoria, Tam.; 2 de abril de 2022.- La Escuela Preparatoria No. 3 de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) organizó el Carnaval 2022, en el que estudiantes de los diferentes grupos escolares de la institución participaron activamente en el recorrido y presentación de las doce comparsas integrantes de ese evento festivo.

Tras dos años de pausa en las actividades presenciales académicas y de recreación, alumnos, exalumnos, docentes y padres de familia de la institución universitaria se dieron cita en las instalaciones de la Prepa 3 en Ciudad Victoria, para celebrar con éxito la presente edición del carnaval.

El evento dio inicio con el desfile de cada una de las comparsas que, tras hacer su entrada a la explanada, hicieron una demostración de talento y exhibición de baile.

Durante el evento, la Mtra. Maribel Soberón García, Directora de la Preparatoria No. 3, ofreció el mensaje de bienvenida, en el que agradeció la presencia de la C. P. Imelda Sustaita de Mendoza, miembro honorario de UAT U-NIDO, quien acudió como invitada especial a dicho evento.

La Mtra. Soberón García agradeció la participación de toda la comunidad de esa escuela de la UAT y resaltó la importancia de que familiares, amigos y sociedad en general participe activamente en los proyectos de la institución.

El objetivo de esa fiesta es que la comunidad estudiantil fortalezca el trabajo en equipo, fomentando lazos de convivencia; desarrolle su expresión artística como exploración imaginaria; y propicie la creatividad frente a la vida escolar y cotidiana.

Al término de las presentaciones, el jurado calificador, integrado por docentes y exalumnos de la institución, deliberó para otorgar los primeros lugares, y nombró ganador del puesto de Rey Chusco al alumno Eder Puente Guerrero, quien presentó, junto a los demás contendientes, números de entretenimiento para obtener el triunfo.

La C. P. Imelda Sustaita de Mendoza participó en la entrega de reconocimientos a los primeros lugares, y brindó un mensaje de felicitación a la comunidad de la Prepa 3 por contribuir, con esas acciones, a fortalecer los vínculos entre las familias, docentes, alumnado y personal de esta casa de estudios.

Tras agradecer la participación de toda la comunidad universitaria, la C. P. Imelda Sustaita otorgó el tercer lugar al grupo de 4º C, por la comparsa “Leyendas del reguetón”; el segundo lugar al grupo de 6° B, por la comparsa “Séptima generación”; y el primer lugar al grupo de 2° C, por la comparsa “Classic Hits Nigth”.