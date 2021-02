EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues casi todos los partidos políticos en Soto la Marina tienen ya definidos los candidatos con los que van a participar en las elecciones del seis de junio…El PAN va con el médico ABEL GÁMEZ por la reelección…El PRI tiene en RENATO CEPEDA al cuadro con el que van a jugar en las boletas electorales…Movimiento Ciudadano se presentará en el escenario local con CHECO RANGEL…Por su parte, Fuerza por México tiene en JACINTO HERRERA a la carta con quien aparecerá en el entorno político municipal…Por cierto, la semana el Lic. FEDERICO MARTINEZ BERNAL anunció que va a participar como candidato a la presidencia municipal por el Partido Redes Sociales Progresistas…En una visita de cortesía realizada a nuestro Director General, HUMBERTO DE LA GARZA GONZÁLEZ así se lo anunció de manera particular…El Lic. FEDERICO MARTINEZ BERNAL tiene raíces cien por ciento marinenses…De hecho tuvo una participación dentro de la vida pública en Soto la Marina, ya que se desempeñó como Secretario del Ayuntamiento que presidía GUADALUPE BERNAL BARRETO…Claro que al concluir dicho trienio cada uno de ellos tomó diferentes caminos…Aunque la amistad ahí sigue como siempre…Pero bueno ahora el Lic. FEDERICO ha decidido embarcarse a este proyecto político y en lo personal le deseamos el mayor de los éxitos….Más allá de lo que pueda lograr en lo político, nos consta que es una persona honesta y que se ha preparado profesionalmente de lo mejor…Solamente dentro de la coalición PT-MORENA siguen entrampados con su decisión…La coalición con el PT les vino a entrampar el tema a los de MORENA, y es que de bote pronto aparecieron otras voces y otras expresiones a sobre calentarles la situación por la candidatura municipal…Se dice que la gran decisión por parte de este binomio partidista se pudiera tener hasta primeros o mediados de marzo…Se dice que es por encuesta…Pero la verdad es que para los que saben de encuestas, esto no es cierto…En las alturas de toman las decisiones…Claro que en ocasiones con sustento…Y otras veces sin las menores bases…Lo cierto es que los de la alianza PT-MORENA tendrán que enseñar al respetable electoral una propuesta, que no les reste…Que sume…Aunque de igual manera, el tema interno por ahora no es el propicio…Los aspirantes en su mayor parte o mejor dicho sus seguidores se están dando hasta con la cubeta…Y en ese sentido, las redes sociales siguen siendo el campo más fértil para descalificarse y echarse lodo…Ni parecen “Hermanos” de coalición…También es cierto que los hay quienes pecan de soberbios y aseguran no necesitar de los demás equipos internos…El PT es el partido que va adelante y encabezando esa alianza…Pero esto de ninguna manera quiere decir que sean ellos quienes se despachen con la cuchara grande en el reparto de su propuesta para el cabildo…O con la candidatura local…Pues igual de cierto es que solamente EMILIANA GARZA CRISANTO es quien puede presumir de tener militancia y trayectoria en Soto la Marina…Tendría en este caso que ser gente identificada con MORENA quien debería de partir y repartir el pastel del cabildo…Es como el caso de NEY TAVARES que siendo priista encabezó la alianza con El PANAL y con El Verde en su tiempo…La alianza en ese entonces la encabezaba el PANAL pero fueron con un candidato que era del PRI, que en su momento era el partido más fuerte en este municipio…Así en este caso podría ser un o una Morenista quien por el número de militantes que tiene quien podría ir a la cabeza en la candidatura…Pero esto sería en el papel…Y en el terreno de la justicia…Pero en la política no siempre se es lo justo…En el PAN no hay menor problema…Van con el Médico ABEL por su permanencia en el poder local…Claro que el médico es el candidato a vencer por parte de los demás partidos y sus candidatos…Pero para lograrlo no van a tener precisamente, un día de campo…El alcalde en funciones tiene una verdadera red de operadores políticos bien “sembrados” a lo largo y ancho del municipio…Está enraizada y bien regada la red operativa que en el tema político le es leal al médico ABEL…Ha tenido dos años en el poder que para nada los ha desperdiciado…Es más hay muchas voces dentro de la presidencia municipal que dicen que les gustaría que la oposición aventara al que se crea el más “guapo” en la arena electoral municipal para quitarle de una vez la “calentura”…Dicen respetar a quienes andan participando en los otros partidos…Pero a la vez aseguran no temerle en lo político a nadie…De una vez para que se les quite la calentura a los contrarios, repiten…Por cierto, MARTIN INFANTE HINOJOSA declinó en sus aspiraciones para la alianza PT-MORENA a favor de la señora IMELDA PAVÓN VALDÉZ…Hablando de damas que traen interés en la política local el pasado martes tuvimos la visita de DOMMY CEPEDA BEAS en nuestra casa editora…Nos platicó sobre sus deseos de ser tomada en cuenta dentro del juego por la candidatura de la coalición PT-MORENA…Nos hizo saber que tiene 33 años de encabezar una fundación en su comunidad La Pesca, mediante la cual le ha sido posible apoyar a cientos de familias en estado vulnerable…Y después de tantos años de apoyar de manera desinteresada a muchas personas, esta ocasión se decidió a entrarle a las siempre difíciles arenas de la política municipal…En lo personal un servidor no tenía el gusto de conocerla, pero la primera impresión que nos causó es que es una dama que quiere a su municipio y que además está muy preparada en su profesión como contador público…De esta manera es como dos cuadros de La Pesca andan bien metidos en el mundo de la grilla municipal, si tomamos en cuenta que RENATO CEPEDA hace lo propio ya como virtual candidato del PRI a la alcaldía…Por cierto dentro de los aspirantes a la alianza del PT-MORENA podemos mencionar al líder de la Central Campesina Cardenista aquí en Soto la Marina, JUAN JESÚS HERNÁNDEZ TORRES…Con el apoyo de la dirigencia estatal de esta organización es que se metió de lleno al juego por el boleto de esa coalición partidista…Falleció mi estimada amiga LUDI ARELLANO VILLARREAL el pasado jueves por la noche…Un sincero y solidario abrazo a todos sus familiares…Falleció relativamente joven y es que LUDI tenía 54 años de edad al momento de su partida al infinito celestial…En paz descanse…Este próximo miércoles el Módulo del INE será el último día que atenderá para trámite de solicitud de credencial…Hasta después de las elecciones del seis de junio retornará para trabajar en le entrega de nuevas micas de elector…Auténticas “vacas sagradas” de MORENA a nivel nacional están interviniendo de manera directa para que en Tamaulipas las candidaturas con la coalición con el PT recaigan en cuadros identificados con la cuarta transformación…Algo totalmente lógico…Y es que hay que tomar en cuenta que el PT es un partido débil a nivel nacional y en Tamaulipas ni se diga y en Soto la Marina prácticamente no cuenta…Entonces no sería lógico que por ejemplo en Soto la Marina la propuesta para la alcaldía estuviera a cargo del PT…Digo esto porque el PT no representa garantía de votos…Es más el PT es tan pequeño políticamente hablando que incluso a nivel nacional tiene que vivir de las alianzas con otros partidos, para no perder el registro…El dirigente de la Delegación de Pensionados y Jubilados del Sector Educativo de Soto la Marina, APOLONIO VERDIN SÁNCHEZ exhorta a los miembros del gremio a su cargo para que se registren dentro del programa de vacunación contra el COVID que en beneficio de los adultos mayores se está aplicando por parte del gobierno federal…Me dicen que CLAUDIO REYNA GARCIA, quien tiene una trayectoria muy importante dentro del PRI ahora anda apoyando al alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ en su proyecto de reelección…CLAUDIO sabe y le entiende bastante al tema de la operación política…No es vano es que aparte de haber sido regidor por el tricolor también estuvo a cargo de la estratégica cartera de organización, en las filas del PRI…TOÑO HINOJOSA en su calidad de Presidente del Partido Verde en nuestro municipio ya integró Comunidades Verdes en todos los seccionales de la zona urbana…Y en no pocos ejidos ha hecho también lo propio…De igual manera ha construido en base a trabajo y empeño una importante cantidad de afiliados en nuestro municipio a este instituto político que ha logrado cimentar a nivel local…Como que el ex alcalde LEONEL ARELLANO OCHOA todavía no termina de deshojar la margarita en cuanto al tema político municipal se refiere…Hasta el momento sigue sin dar a conocer alguna postura, respecto a lo que le dicta su corazón en la cuestión política…Creo que saber a ciencia cierta la postura que guarda el ex alcalde pesqueño sería de lo más interesante…Y es que más allá de los votos que realmente tengan los ex presidentes municipales, en la cuestión mediática siempre será una novedad saber por qué lado se inclinan y en cierto modo sí influyen en el colectivo popular…De MIRO GÓMEZ pues ya sabemos que en buen tiempo y forma se declaró a favor de la reelección del Médico ABEL GÁMEZ a quien acompañó en Ciudad Victoria cuando se registró en la sede estatal del PAN…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…