Por: Raúl Terrazas Barraza

*Llega semana más fría del año

Esta semana debe tenerse muy presente la información que la ubica como la más fría de la temporada porque se prevén temperaturas por debajo de los cero grados en esta capital, la versión difundida por la Coordinación General de Protección Civil dependiente de la secretaría General de Gobierno que tiene a su caro Pedro Granados Ramírez, obliga a los padres de familia a tomar medidas efectivas para evitar que el frío extremo propicie enfermedades respiratorias agudas.

Es casi seguro que desde el miércoles venidero haya una reducción marcada de las temperaturas, aunque el pronóstico que tiene la Comisión Nacional del Agua señala como los días con frío más intenso, el jueves, viernes y sábado, mismas que podrían llegar a menos cuatro grados centígrados en la Frontera y a dos o tres grados en la zona centro de Tamaulipas.

Se trata de acuerdo al reporte de Granados Ramírez, de la presencia de una masa de aire polar, misma que, además del crío intenso podría provocar lluvia, aunque no de intensidad y por tanto no abonarán en nada a la imperiosa necesidad de humedad que se registra en todas las zonas agrícolas de Tamaulipas y que, sin ella no será posible sembrar varios cientos de miles de hectáreas que ya se prepararon o en están en ese proceso.

Por que el frío será intenso, la Coordinación de Protección Civil solicitó a los municipios de la Frontera y del Litoral, que tomen las medidas necesarias para proteger a las personas que en los sitios en los que viven no tienen las condiciones adecuadas para hacer frente a las bajas temperaturas, por ello desde este inicio de semana deberán de activarse los albergues municipales a fin de que, serán evaluados por Protección Civil y las autoridades sanitarias a efecto de que, las personas que requieran de estar en ellos, cuenten con la seguridad de que cumple con la normatividad sanitaria vigente.

Además, debe de proveerse de equipos como calentadores y disponibilidad de cobijas para la protección de las personas, así como alimentos calientes para hacer frente a los días de frío más intenso que pueda tener esta temporada inverna, la cual termina el 21 de marzo, porque es cuando llega la primavera, con el famoso equinoccio que todo mundo quiere ver en el sureste del país, de manera concreta en las pirámides que fueron construidas por los antepasados mexicanos.

Cada semana que pase y por tanto que acerca al inicio de la primavera, es una semana en la cual se dejan de lado las características de la temporada de invierno, pero, en especial esta semana es diferente, porque esa masa de aire polar que aparecerá desde la noche del miércoles la convertirá en la más fría y desde luego mucho más de aquello que se haya pensado.

La advertencia de Protección Civil ya está dada y frente a cualquier duda que pueda tenerse, obliga a que los padres de familia chequen el pronóstico de temperaturas, para que las medidas de prevención y de protección se adopten desde antes, desde luego el grupo más vulnerable de la población que son los niños que cursan la educación básica están fuer de riesgos, ya que, no asisten a las escuelas debido a la pandemia de COVID’19 y toman clases desde su hogar.

Los otros.

Sea o no el favorito para ganar la candidatura el partido Regeneración Nacional a la presidencia municipal de Victoria, el Síndico Segundo del Ayuntamiento, Luis Torre Aliyán, se registró en la plataforma electrónica de ese partido, para que su intensión sea tomada en cuenta y se agregue a la lista de personas que estarán en la encuesta partidista, instrumento que será usado para decir quien de todos es el que se queda con la designación.

El abogado que anda en campaña por una candidatura del partido antagónico al que lo hizo Síndico del Ayuntamiento de Victoria, sabe que las cosas se complicaron, porque hasta Ismael Valdez Álvarez, el ex jugador de grandes ligas de Béisbol se dio de alta porque cuenta con el respaldo del presidente Don Andrés López Obrador, quien es admirador de todo aquello que tenga que ver con el rey de los deportes.

Además de ellos dos, están por la candidatura Eduardo Gattás Báez, quien ya perdió para ese cargo y el activista de izquierda Enrique Yáñez Reyes y de los cuatro, la encuesta tiene que ser determinante, porque la competencia por la alcaldía capitalina será dura dado que la fórmula presentada por el PAN para ganar el combo de puestos en esta región cuenta con las preferencias de los ciudadanos.

Esto es, el contador Oscar Almaraz Smer como candidato a la Diputación Federal, el Legislador Arturo Soto Alemán que se reelegirá por el Distrito Local del sur de la ciudad Mario Ramos Tamez por el del norte y desde luego la alcaldesa María del Pilar Gómez Leal, para repetir en el cargo.

De Torre Aliyán llegó a decirse que en el partido que maneja en el país Mario Delgado Carrillo y en la entidad el profesor Enrique Torres Mendoza, querían aprovechar el vuelo que agarró en los sectores de la ciudad para convertirlo en candidato a la Diputación Federal, sin embargo, el doctor Felipe Garza Narváez se movió con quienes las pueden allá en la capital del país para que asegurar que le hagan candidato porque será un buen aportador de votos para la causa del partido del gobierno federal.

También corrió la versión de que el ex delegado de la Secretaría de Gobernación, debe de convertirse en el presidente del Comité Estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, a efecto de que comience el trabajo relativo a la formación de la estructura, porque requerirán de muchos ciudadanos para nombrarlos representantes del partido y de los candidatos en la elección del seis de junio venidero.

En el rumbo de la pandemia de COVID-19, es básico que en este día de juego final de fútbol americano, se eviten las reuniones de muchos amigos para presenciar el juego en la televisión al calor de una carne asada y bebidas, dado que, el nivel de contagios por coronavirus, se mantiene por encima de la línea de los 13 mil casos diarios y eso genera grandes riesgos si las reuniones persisten.

Cubrebocas, uso de gel, lavado de manos y no salir si no es necesario, son factores de gran peso para evitar contagios, en el entendido de que, el comportamiento de las personas en esta fecha de juego final de fútbol americano será reflejo de la cantidad de casos de contagio que se registren dentro de dos semanas, es decir, para el 21 de febrero.

Por que se da rienda suelta a las reuniones es que, los datos de las dos últimas semanas de enero pasado, fueron las que más casos tuvieron, al superarse los 22 mil durante varios días de esas fecha y que, los expertos en epidemiología relacionaron de inmediato con un comportamiento inadecuado durante las fiestas de inicio del año 2021.

Fiesta, pachanga, reunión de muchos para ver un juego de final de algún deporte, boda, quinceañera, cumpleaños o cualquier acción que desafíe al COVID-19, es inversamente proporcional a contagios y estos causa de aumento en la hospitalización y uso de ventiladores en las unidades médicas.