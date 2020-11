EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Se acercan los tiempos electorales….Y con ello se acercan los tiempos de las definiciones personales de los actores políticos de nuestro municipio…Pero al menos en lo que tiene que ver al entorno del grupo en el poder municipal, es por demás obvio que el control interno lo tiene el alcalde ABEL GÁMEZ CANTU…De igual manera se hace necesario resaltar que será mucho muy difícil que le ganen la partida a la marca azul en nuestro municipio…Los demás partidos por ahora no parecen pasar por el mejor de sus momentos…El PAN en cambio es poder y esto les da un plus importante sobre los demás…Igual de cierto es que las campañas se ganan con estructura…Y con recursos económicos…Y esto no es de ahora… Es de siempre…Un candidato o partido que ande con miserias en campaña…Mejor que no participe…Esta es la mera y además cruda realidad…Por cierto las giras de trabajo del alcalde por comunidades de la zona sur fueron todo un éxito…La gente lo recibió de lo mejor…Por ejemplo en La Lobera la gente le agradeció al médico ABEL por la obra del agua…Ahora solamente le tienen que abrir a las llaves de sus casas…Y sale de inmediato el líquido vital…Son acciones que a lo mejor alguna gente que está encerrada en la zona urbana no se entera…No se dan cuenta…Al igual que los cientos de cuartos de vivienda que se han construido en esta administración local…La remodelación de los campos deportivos de media docena de ejidos son también una muestra del trabajo del presidente municipal, con el firme apoyo del gobernador del estado FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…Se reportó desde la capital del estado en días pasados mi hermano RENÉ AMIGÓN INFANTE…El como yo es nativo del Ejido La Peñita…Se desempeña como responsable de los Maestros de Educación Física de Tamaulipas en la Sección 30 del SNTE muy cerca del Secretario General, RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ…En otros temas, ese cartucho de político quemado que se llama ALEJANDRO GUEVARA COBOS, recibió nombramiento como Coordinador Regional del CEN del PRI en los Estados de Guerrero, Oaxaca y Michoacán…ALEJANDRO es bueno para eso de las promesas falsas y las selfies hipócritas con la gente en tiempos de campaña…Pero la verdad es que ha sido insensible ante las peticiones de sus compañeros de partido cuando ha estado en el poder…No creo que al PRI nacional le sirva de mucho la inclusión del nativo de El Mante, en esos estados del centro sur del país…Los tiempos de esplendor político de ALEJANDRO ya pasaron…Al menos en Tamaulipas junta más una pelea de perros que él…Aunque para el PRI estatal que bueno que lo mantengan lejos del estado…De lejos le hace menos daño al tricolor tamaulipeco…Pues andan queriendo candidatear a la señora IMELDA PAVÓN para la presidencia municipal por el lado local de MORENA…De igual manera quieren también ese mismo boleto municipal por parte de los guindas el asesor de los Servidores de la Nación, HUGO ROJO, así como su tocayo HUGO ARELLANO y MARTIN INFANTE HINOJOSA…Pero como que a simple vista se les ve a todos ellos como haciéndose mutuos gestos de desconfianza política…No es la primera vez que lo escribo, pero lo quiero repetir….En las filas de MORENA les falta orden…Nadie tiene el liderazgo local, que haga que los grupos se sumen y se integren…Por otra parte el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ entregó unos triciclos a tres personas emprendedoras de este municipio…Ellos venden sus productos de manera ambulante y en tiempo y forma le habían entregado sus respectivas solicitudes…Por otra parte me reportan que el presidente de MORENA en Tamaulipas ENRIQUE TORRES MENDOZA ve con buenos ojos a HUGO ARELLANO y no faltan los que dicen que lo apoya para que sea el abanderado a la presidencia municipal…Y puede ser…ENRIQUE TORRES MENDOZA siempre que viene a Soto la Marina lo busca y se pone de acuerdo con HUGO ARELLANO para la realización de algunas reuniones…Que lo que sobran en MORENA a nivel local son aspirantes, es igual de cierto…Hablando de política, por parte de buenas fuentes me pude dar cuenta que es mucho muy probable que los del Partido Verde vayan a ir solos a las elecciones locales del 2021…Es decir, van a ir sin coaliciones…De igual manera, me reportan que el presidente de este partido en Soto la Marina TOÑO HINOJOSA lleva la delantera para convertirse en el abanderado a la alcaldía…TOÑO a pesar de su juventud, tiene experiencia política…Pues incluso ya fue candidato a diputado hace algunos años por las siglas del PRD…Pues en el PRI al parecer XAVIER MOLINA no quiere dejar el trabajo que tiene en una consultoría con RICARDO GAMUNDI… Pero tampoco se anima a dejar la dirigencia municipal…No le hace MOLINA ningún bien a su partido con su conducta…Pues como algunos dicen…Ni picha, ni deja batear…El PRI necesita de un dirigente de tiempo completo en Soto la Marina…Y la verdad es que MOLINA no está siendo dirigente de tiempo completo…Se está viendo con su indecisión a ese respecto, hasta como un irresponsable con su propio partido…Por otro lado en el Distrito de Riego fue muy bien recibido el presidente municipal ABEL GÁMEZ CANTÚ…El pasado viernes el alcalde visitó esa zona y la verdad es que las familias de aquel sector lo recibieron de lo mejor…Supervisó algunas acciones de rehabilitación de diferentes espacios públicos…Les entregó algunos apoyos pendientes…Y se comprometió a respaldarlos con una serie de necesidades que le plantearon…En fin…Todo esto dentro de un entorno de afecto y de amistad entre las familias y el jefe de la comuna marinenses…Se dice que el magisterio tamaulipeco que lidera RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ prepara una alianza política con el PAN en las elecciones locales del próximo 2021…Incluso se dice que RIGO podría ir en la candidatura a diputado local por Matamoros encabezando la alianza …Pues los panteones del municipio están cerrados por instrucciones de la Secretaría de Salud desde el pasado miércoles…Abrirán hasta el día diez de noviembre…Y es que el tema del COVID está a la alza…Hermosa es como va a quedar la plaza del Poblado “Lázaro Cárdenas” en el proyecto que ya se ha iniciado por parte del alcalde ABEL GÁMEZ y con el respaldo total del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…De acuerdo al proyecto, nos comentaba el alcalde, se van a instalar 12 luminarias LED, así como 24 bancas nuevas y dos canchas de fut y de basquetbol, además la instalación de juegos nuevos y reparación de los ya existentes e incluye una extensa red de jardinería…Las familias de ese sector de la comunidad marinense se van a sentir orgullosas de ese espacio…Al tiempo…Pues el Club de Caza y Pesca Forajidos AC de Soto la Marina recibió la aprobación de la Federación Mexicana de Caza para formar parte, de la prestigiada federación…Muy contentos los directivos así como todos quienes forman parte de este club local …MARTIN RUBIO y CHAGO GONZÁLEZ así como HÉCTOR RODRÍGUEZ la encabezan en su calidad de presidente, secretario y tesorero…Anduvo por acá OMAR MARTINEZ en días pasados…Pero no en plan de político….Trabaja de manera alterna con un proyecto de reconocida marca de alimentos del sector agropecuario…Y es que hay que buscar la papa…OMAR es el Secretario Particular del dirigente del PRI estatal EDGARDO MELHEM SALINAS…El pasado sábado cumplió años mi estimado amigo el profesor GUADALUPE VILLARREAL VILLARREAL…Ojalá que se la haya pasado de lo mejor rodeado del cariño de su familia…El Presidente AMLO vino a Soto la Marina hace más de un año…Y desde esa ocasión en que prometió para el Hospital Rural IMMS Bienestar una ambulancia para el día siguiente, así como equipo nuevo para Rayos X, es fecha que no se digna a enviar ni una de esas dos cosas…Es más ni siquiera ha mando un miserable clavo…La gente que tiene en su equipo de trabajo, el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ no suda calenturas ajenas ni hacen conjeturas sobre probables caminos distintos al que ya tienen hecho…Cuadros de experiencia como SILVERIO FRAGOSO, CARLOS VELAZCO, PANCHO SILVA y PEDRO MARES entre otros, que tienen la milla política recorrida a lo largo y ancho de Soto la Marina han reafirmado su lealtad política y personal al presidente municipal…Y han expresado que van con el médico ABEL por la reelección…Es decir a ellos entre otros el canto de las sirenas no les quita el sueño…Están y van con el médico ABEL hasta donde tope…Del Secretario del Ayuntamiento JOAQUIN CASTILLO lo mismo…El Secretario del Ayuntamiento solamente ha recibido consideraciones por parte del alcalde…Le ha dado su lugar el presidente municipal a su Secretario del Ayuntamiento en todos los aspectos…De ahí que el Secretario del Ayuntamiento está a morir con su jefe el alcalde…Pero no solamente le están reafirmando su respaldo al médico ABEL elementos que tienen tiempo de participar muy de cerca con él…RAFITA LOZANO RAMÍREZ también se ha incorporado a las filas del PAN…RAFITA como todos lo sabemos en Soto la Marina trabajó durante muchos años en el nivel federal por parte del programa social que hoy en día se llama Bienestar…Tanto tiempo en la función pública le hizo a RAFITA LOZANO hacerse de muchas relaciones y amistades con la gente de nuestro municipio…Es que aparte de todo es eficiente y servicial..Pues bueno, ahora él ha expresado su adhesión al proyecto del PAN en Soto la Marina…Y de manera particular se ha comprometido con el proyecto político del médico ABEL GÁMEZ CANTÚ en cuanto tiene que ver al tema de la reelección…De esta manera y tirios y troyanos lo tienen que reconocer, el alcalde se ha echado a la bolsa un elementos político de calidad…Por cierto el Delegado del Ejido La Peñita, AURELIO GARCIA me comentó que está a todo lo que da con el médico ABEL en cuanto tiene que ver con la reelección… Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba,