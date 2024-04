POR: ANA LUISA GARCÍA G.

El estatus político de Francisco García Cabeza de Vaca ha dado origen a tejer episodios encontrados, un día sí y otro no está dentro del juego electoral. Se está escribiendo una historia tipo telenovela donde no puede predecirse el desenlace final. Los litigantes Diego Ruiz Durán, Javier Coello Trejo, Ricardo Cajal Díaz y Javier Coello Zuarth, encargados de la defensa del exgobernador tamaulipeco dieron a conocer a través de un comunicado que su cliente no está impedido para participar en el proceso electoral 2024.

Por otra parte el gobernador Américo Villarreal Anaya declaró a la prensa que a veces dejan mucho que desear las actuaciones de los jueces de distrito, eso en alusión a las dos suspensiones de órdenes de aprehensión que pesaban contra Francisco García, y cuya aplicación haría perder a CV sus derechos políticos electorales.

La diputada Úrsula Patricia Salazar, Presidenta de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo, se pronunció por llevar a cabo una revolución de conciencias dentro del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata del mismo juez en Materia de Amparo, que ha venido otorgando suspensiones al exgobernador Cabeza de Vaca.

Al respecto, anote usted que este martes 30 de abril sesionará el INE y ahí se confirmará la situación del ex mandatario referente a la candidatura plurinominal que su partido el PAN está dispuesto a asignar al reynosense.

Usted recordará que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación había echado abajo la candidatura del exgobernador tamaulipeco el pasado 17 de abril. Acto que procedía, en virtud de estar suspendidos sus derechos político electorales al tener en su contra dos órdenes de aprehensión. Pero en este momento las circunstancias legales de FGCV no impiden que pueda convertirse en diputado federal.

En el comunicado de referencia se da por hecho, que “el INE está obligado a llevar a cumplimiento la suspensión definitiva decretada por el Poder Judicial de la Federación, puesto que es la autoridad responsable en el juicio de Amparo de mérito”.

Y todavía es más claro al precisar que, “Cualquier acto de las autoridadeselectorales, que pretenda restringir su derecho (el de FGCV) a contender como diputado federal en las próximas elecciones, estaría violando dicha suspensión definitiva y sería constitutiva del delito previsto en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo“.

En esas condiciones queda sin efecto la actuación del 17 de abril, en la cual el Tribunal Electoral echó abajo la candidatura a diputado federal del ex mandatario estatal, al que adjudicó tener dos órdenes de aprehensión por delitos de delincuencia organizada, así como por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por su parte la Lic. Tania Contreras, consejera jurídica del Gobierno de Tamaulipas, declaró que es el INE quien tiene la última palabra, por lo que se refiere a la validación de la candidatura plurinominal a diputado federal de García Cabeza de Vaca.

Esta afirmación pareciera que conserva la posibilidad de cambiar el rumbo de la historia, porque no da por hecho que el tema sea cosa juzgada.

ODONTOLOGÍA DE LA UAT SIRVE A LA COMUNIDAD.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas, tiene en la Facultad de Odontología de la zona sur uno de los pilares más eficientes para conectar con la sociedad a través de los servicios de la clínica de ese plantel, al que acuden cientos de personas de los tres municipios conurbados a solicitar atención médica odontológica con el pago de cuotas simbólicas para la recuperación de material utilizado en los trabajos que realiza.

De esta manera los estudiantes supervisados por sus profesores realizan los trabajos propios de un cirujano dentista, devuelven la salud bucal a los pacientes, además practicar medidas preventivas como la aplicación de flúor por medio del cual fortalecen la superficie externa del diente, lo que conocemos como esmalte, con lo cual se previenen caries.

El tema es que la Facultad de Odontología presta un servicio a la comunidad al mismo tiempo que permite la práctica profesional de los universitarios.

Actualmente en dicha faculta además de impartirse la carrera de médico cirujano dentista, ofrece maestrías en Endodoncia, Ortodoncia, Prostodoncia, Odontopediatría y Periodoncia, además de la opción de Técnico Superior Universitario en Prótesis Dental.

En reciente visita a la facultad de Odontología, el rector Dámaso Anaya Alvarado pudo constatar la eficiencia con que se trabaja en el área clínica, laboratorios y Centro de Investigación, pero sobre todo confirmó el espíritu de servicio de los estudiantes que actúan conscientes del compromiso social que tienen con la comunidad.

Sin duda alguna la Facultad de Odontología de la UAT, es una de las mejores del país.

AVANZA EL PROYECTO DE LA 2ª LÍNEA DEL ACUEDUCTO.- El anuncio formulado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, en el sentido de que se inicia los trazos para llevar a cabo la construcción de la segunda línea del acueducto de Victoria, seguramente llenará de satisfacción al alcalde con licencia, Eduardo Gattás, ya que es una obra que forma parte de sus compromisos de campaña en el 2021 rumbo a la alcaldía, por la que hoy contiende en busca de su reelección.

Con actos como este Gattás confirma una gestión de resultados en la que el apoyo del gobernador Villarreal ha sido fundamental para cumplirle a los victorenses.

Las declaraciones del gobernador Américo como cada lunes en el escenario de los honores cívicos, esta vez es satisfactoria para los habitantes del municipio. El doctor Villarreal Anaya dijo que la próxima semana, comenzarán a efectuarse los trazos topográficos del área donde se excavará, para la introducción de la segunda línea.

“Esta importante obra, es un compromiso de este gobierno, a gestión del gobierno municipal, y esperamos que con esto aliviemos las necesidades de agua de la Capital” precisó el mandatario estatal.

Para poner en marcha la obra fue necesario que el alcalde Lalo Gattás Báez rescatara el documento ejecutivo, para lo cual invirtió 5 millones de pesos que permitió actualizar el proyecto de la segunda línea del acueducto de la presa Vicente Guerrero a Victoria, estos trabajos vendrán a mejorar el servicio de abastecimiento de agua por red a los más de 200 mil usuarios de la Capital del Estado.

Al concluir la ceremonia de honores a la bandera, el gobernador Villarreal entregó al alcalde interino de Victoria, Hugo Galván Ibarra, un camión vactor para mejorar las condiciones de tratamiento del alcantarillado de la ciudad, equipo que, dijo, fue adquirido a gestión del gobierno del Estado ante el área de acción social de Petroleros Mexicanos.