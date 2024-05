Dialogando

Los nuevos ricos de Miquihuana

Por: Roberto Olvera Pérez

Se asegura que la Fiscalía Anticorrupción trabaja en recabar pruebas por algunas denuncias presentadas contra la actual alcaldesa de Miquihuana con licencia Gladys Magalis Vargas Rangel más conocida por esos rumbos como ‘La Potra’.

Que ‘La Potra’ se reelija es lo peor que le podría pasar a Miquihuana, han dicho varios ex alcaldes, líderes de opinión y la mayoría de la gente de este sufrido municipio, en el contexto de que hay varias denuncias por presuntos hechos de corrupción que enfrenta la alcaldesa en campaña por el PAN y su media naranja, el ‘tiratiros’ de Roque Sánchez Carrizal, a quien ya le apodan el patentado sin mostrar documento alguno que lo ampare como tal.

La alcaldesa de llegar otra vez es lo peor que le podría pasar a Miquihuana, y vaya que le han pasado muchas cosas a este municipio más alto de Tamaulipas, pero que ella se reelija con todo el descaro de sus negocios a la vista de todo el pueblo, de ser ella y su esposo los nuevos millonarios de Miquihuana, es la peor burla de ver a este municipio que está abandonado en muchos sentidos, dijeron algunos ex alcaldes, líderes de opinión y algunas gente inconformes por este mal gobierno al que esto escribe.

Y todavía dice y se atreve a decir ‘La Potra’, que está trabajando y aun concediendo que estuviera trabajando y no es cierto; lo que se han robado no lo justifican. Por ello los miquihuanenses no quieren a los corruptos ni a los rateros y menos a los transas, son un fiasco, huácala, dijeron; incluyendo al hermano o medio hermano de la alcaldesa un tal Baltasar, de triste memoria en el municipio, un pillo de siete suelas, al que también señalan como un ‘casanova’ o ‘galán’ de montañas, pues un recuerdo no se olvida cuando merodeaba por el CBTIS 24 en Ciudad Victoria y siempre al acecho. Ah, y la ASE lo sigue buscando ya que no ha podido justificar un faltante de muchos millones de pesos; al cabo son Vargas Rangel.

De tal manera que ya hay pruebas presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción de todo lo ilícito que han hecho por allá estos bribones funcionarios públicos, que nada más están exprimiendo el erario público municipal. Aunado a ello otorgan obra sin licitar a sus propios familiares, como los famosos topes que construyeron como si fuera un municipio de alta velocidad y del tercer mundo, y según ellos costaron más de 1 millón de pesos, por lo que no se justifica el monto ya que lo abultaron al cabo que nadie dice nada ahí; así como adjudicarse de terrenos a la malagueña, ranchos de indefensos campesinos a los que obligan a vendérselos a muy bajo costo y al parecer tanto a Gladys como a Roque eso no les quita el sueño, más bien sueñan que más se van a robar y el que sigue. Hasta cínicos y descarados son.

De estos hechos hay antecedentes de otros ediles de otros municipios que por cometer actos de corrupción han ido a parar a las mazmorras del penal de Tamatán, y no se sorprenda que hasta ahí vayan a parar esta pareja de rufianes para que paguen y los resguarden por buen tiempo. Unas vacaciones merecidas por ahí no les harían daño.

De lo anterior ya tiene, insisto, conocimiento la Fiscalía Anticorrupción y están al parecer en el proceso de recabar pruebas y hasta se dice que a lo mejor tanto Gladys como Roque no terminan la campaña cuando ya se pelaron para otro el lado de mojados, escondiéndose de la ley y la justicia.

Se afirma que hace días ha estado personal de la Fiscalía Anticorrupción por allá solicitando algunos documentos. Todo es parte del proceso de recabar pruebas, por lo que se confía que pronto aplicaran la ley de rigor, por lo que a este gobierno de la 4T no le temblará la mano de la justicia en aplicarla, caiga quien caiga, duélale a quien le duela y el que la hace la paga, ya que no se solapará a nadie y lo dijo incluso el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, donde “El Pueblo Manda y El Pueblo Quita”.

Para cerrar: Hay muchas cosas que tanto Gladys como Roque no pueden tapar el sol con un dedo y que la gente lo observa, lo ve y lo trasmita. Evidentemente esto será un tema de conciencia ciudadana, concluyeron algunos ex alcaldes, líderes de opinión y otras gentes de este municipio saqueado descaradamente y a los ojos vistos de todos, por lo que han dicho, ya basta.

Por cierto amable lector, no se acuerda cuando el tal Roque Sánchez Carrizal tomaba puro Tonaya y ahora toma Whisky, Ron y las mejores cheves y la tal Gladys con esos pantalones rotos que viste, según ella para dar lastima a los miquihuanenses, cuando todos saben la han visto comprar buena ropa de marca en Liverpool o bien se va al centro del país como Chiconcua, Jalisco, la Ciudad de México, o León, a surtirse de ropa, perfumes y zapatos. Antes andaban en huaraches o descalzos y nadie daba un cinco por ellos. Ahora son los nuevos ricos de Miquihuana y les dicen Doña Gladys y Don Roque. Fuchi, huácala.

Va la Sección 30 del SNTE con la 4T; respaldan a candidatos

Profesores Integrantes de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, sobre todo de la Coordinación VI, Sector 10 y 22, entre otros más, este lunes 29 de abril por la tarde-noche en el Salón del SARTET, respaldaron el proyecto de los candidatos morenistas en formula a la reelección por el Municipio de Victoria con Eduardo ‘Lalo’ Gattás Báez, Blanca Anzaldúa Nájera y Katalyna Méndez Cepeda a la Diputación local por el distrito XIV y XV respectivamente, quienes se comprometieron a continuar con la transformación en el sector educativo.

Los abanderados morenistas prácticamente coincidieron en respaldar más al maestro en su quehacer diario hacen en las aulas; pero las candidatas a la diputación local concordaron en enaltecer que con honestidad, esperanza y amor

al pueblo, promoverá desde el Congreso del Estado leyes en bien para el magisterio, así como mejoras en la infraestructura educativa para dar una mejor condición laboral a los maestros.

Blanca Anzaldua dijo que, “será una diputada que estará siempre al pendiente de las necesidades de su gremio, una diputada que trabajará por la educación y una diputada que nunca olvidará el esfuerzo que hicieron, hacen y harán los maestros por los niños y jóvenes de nuestro municipio; a lo que inmediatamente las y los maestros al frente su líder sindical, el Profr. Arnulfo Rodríguez Treviño, se unieron a esta fiesta que simboliza el triunfo el próximo 2 de junio y donde la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se consolidará como la primera mujer presidenta de México.

Por su parte, Lalo Gattás expresó que la transformación que solo Morena representa, llegará más lejos con la voluntad del pueblo victorense, de ustedes las y los maestros, siguiendo el principio de que el poder sólo se convierte en virtud, cuando se pone al servicio de los demás. Hizo un llamado a la unidad, para que en todos los rincones de Victoria, y sobre todo en los hogares, se pinte de los colores de la esperanza. Ya ganamos una vez y volveremos a ganar, dijo.

NOTAS CORTAS

1.- Se defiende el candidato a la presidencia Municipal de Bustamante, Román Reyes más conocido como ‘El Bronco’ en eso de decir que conoce muy bien el municipio, cuando todos saben que salió desde muy niño de ahí y ya no volvió. Siempre llega cuando hay elecciones y a ver si la pega, pero no, nadie se acuerda de él y es más ni lo conocen, pero ahí queda la mancha a su reputación. Por cierto, hasta en su -dizque- casa ‘Las Antonias’ le pegan hasta en sus propias narices, pues su contrincante fuerte de “Fuerza y Corazón por Tamaulipas”, en su recorrido reciente se llevó cabo y oreja en un dos por tres y todos ahí salieron a refrendarle su voto para este próximo 2 de junio.

2.- Según la casa encuestadora de ‘Dialogando Tamaulipas’ la medición que hizo en este mes de abril sobre el posible resultado de las elecciones en Jaumave, los resultados que arrojan son: el candidato de Morena, PT y Verde, lleva ventaja con 38% sobre la candidata Independiente que solo alcanza el 22% y ya prácticamente la ventaja que tiene se ve difícil de que se pueda cambiar la tendencia ciudadana en favor del candidato de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”.

3.- Al día de hoy en Miquihuana, han transcurrido 31 meses y 1 día de este mal gobierno. Faltan 4 meses y 30 días para que termine el trienio de Gladys Magalis Vargas Rangel más conocida como “La Potra”. ¡Ánimo raza, ya falta menos!

4.- Condolencias:

Nos unimos a la pena que embarga a la familia Zúñiga Nava, por el fallecimiento de su señora madre: Ma. Del Carmen Nava García, acaecida el pasado 25 de abril en un Hospital de Ciudad Victoria, por lo que pedimos al creador pronta resignación para ellos y demás familiares. Descanse en paz.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.