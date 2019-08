EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

La Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, MARIANA GÓMEZ DE GARCIA CABEZA DE VACA vino a Soto la Marina el pasado jueves a inaugurar el Club del Adulto Activo, en donde tuvo la oportunidad de saludar a cientos de cabecitas blancas que acudieron a agradecerle por todo el apoyo que les ha hecho llegar…Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del presidente municipal ABEL GÁMEZ CANTÚ, quien estuvo acompañado por su esposa MAGDALENA MORALES DE GÁMEZ en el presídium…Cabe resaltar que la presidenta del DIF estatal representa la parte social y humana del gobierno estatal que preside su esposo el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…La esposa del gobernador del estado se mostró sencilla con las y los abuelitos, como es su costumbre…Se tomó fotos con muchos de ellos, los abrazó y los apapachó con cariño y ternura…Se dio tiempo para visitar el espacio interior de la Casa del Adulto Activo así como realizó un recorrido en donde estaban los diferentes grupos haciendo sus actividades de rutina…Así que se puede considerar como un éxito la visita de trabajo de la esposa del gobernador a Soto la Marina…Deben de haber quedado satisfechos el alcalde y su esposa por el evento que se le realizó a la señora MARIANA…En otro orden de cosas JUAN CARLOS ALCOCER ya es el dirigente formal de su partido el PAN en nuestro municipio…La toma de protesta para su gestión ahora sí ya formal se desarrolló ayer domingo en el Auditorio local…JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ llega al liderazgo de la familia azul de nuestro municipio con el apoyo y respaldo de las cabezas de los diferentes grupos y equipos que tienen y mantienen vida interna dentro del panismo marinense…De manera obvia y por demás clara es el respaldo que JUAN CARLOS tiene de parte del alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ quien ha sido fundamental para su arribo a la dirigencia local azul…De otra manera, claro que no se hubiera podido acceder a tal responsabilidad…Ahora JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ tiene de manera oficial el compromiso de encabezar un partido fuerte y unido que aspire a retener el poder local en el todavía lejano 2021…Pero un partido que se precie de ser poderoso no va a esperar a que llegue el proceso electoral para empezar a trabajar…El PAN como partido en el poder en Soto la Marina con toda seguridad va a estar de manera permanente escuchando y atendiendo a la militancia en acciones de gestoría y en cuanto a su permanente acercamiento con la sociedad…En otro orden de ideas, lamentable el fallecimiento de ALEJANDRO CORTINA RODRÍGUEZ el pasado cinco de agosto…Mis saludos y sinceras condolencias para su esposa así como para su papá, mi primo MELITÓN CORTINA HERNÁNDEZ, así como para su esposa y sus hijos, hermanos y hermanas…En Tampiquito tiene no pocos meses batallando con el ineficiente servicio de energía eléctrica en sus domicilios particulares…Me reportan algunos usuarios que por ejemplo en el mes de julio se suspendió el suministro hasta en tres ocasiones, las mismas que el personal de la CFE tardó cada una de estas ocasiones hasta más de 24 horas para ir a restablecer el servicio…Se quejan los usuarios de que la red de energía eléctrica de esa comunidad es viejo, inoperante y obsoleta…Los transformadores y las cuchillas son de una antigüedad de los mil diablos, me comentan…Pero cuando se trata de paga el recibo tienen que ser cumplidos…Pues al menor retraso les cortan la luz…Tener por parte de la CFE a los hogares sin energía eléctrica en estos días de 40 grados y donde hay niños o personas de la tercera edad, es literalmente, criminal!…Pues hemos entrado en plena etapa de inscripciones en las escuelas de nuestro municipio…Las de nivel medio superior iniciaron desde la semana pasada…Las primarias a partir de la próxima…De muy buenas fuentes me dicen que al ex alcalde HABIEL MEDINA se le han dado órdenes precisas de la Secretaría General de Gobierno que ni se le ocurra querer buscar la candidatura local por un partido de oposición al poder en Tamaulipas…Lo que pasa es que en victoria tienen información en cuanto a la férrea defensa que el refaccionario hace del gobierno federal que encabeza el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ…Siendo que acaba de ser presidente municipal por el PAN!…Pero bueno, esa bronca la tiene que solucionar el Secretario General de Gobierno don TRUCO quien ha sido el protector político de HABIEL…En otro orden de cosas me reporta el director de la Primaria Felipe de la Garza ALEJANDRO VILLARREAL que las inscripciones en la institución a su cargo se estarán llevando a cabo del 19 al 21 de este mes de agosto para iniciar las clases el día 26…Por otro lado es muy cierto que en La Pesca ya se está haciendo costumbre que cada fin de semana los hoteles y los restaurantes se encuentren casi al cien por ciento de su capacidad…En anteriores años e incluso en años muy pasados era común que este paseo recibiera turistas solamente en temporadas altas como verano o en semana santa…Hoy en día es prácticamente todos los fines de semana…En esto tiene que ver y mucho la promoción y el impulso que el gobernador CABEZA DE VACA por medio de la Secretaría de Turismo le mete a la playa de esta localidad…Finalizó el taller de verano que se impartió por parte del CAPA local el pasado viernes, de acuerdo a lo que dio a conocer la Lic. JAQUELINE SUÁREZ MÉNDEZ, Coordinadora de este mencionado espacio…Mañana martes más de 2 mil productores pecuarios del municipio recibirán sus órdenes bancarias de pago en evento a desarrollarse en las corraleras de la Asociación Ganadera Local…Por supuesto que estarán presentes el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ y el líder de la ganadera local JORGE VILLAFRANCA JASSO, así como representantes de la Confederación Nacional Ganadera y del Gobierno de Tamaulipas…Aunque JUAN JAVIER CRUZ GÁMEZ ya no funge como Juez Calificador, como quiera sigue formando parte del equipo de trabajo de la administración local…Hay que aclarar esto porque se escuchaban rumores que ponían al de La Pesca fuera del gobierno municipal…Nada de eso…De acuerdo al reporte del servicio meteorológico nacional esta semana será “agobiante” para Soto la Marina y es que adelantan temperaturas de no menos de cuarenta grados a lo largo de toda ésta…Pues si es seguro que el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ viene en el transcurso del presente mes de agosto a una visita de trabajo al Hospital Rural IMSS BIENESTAR de nuestro municipio…”No se pasa agosto sin que venga el presidente al hospital de esta localidad”, me comentaron fuentes dignas del mayor de los créditos…Cabe resaltar que el presidente viene realizando una gira nacional por todos los hospitales rurales IMSS BIENESTAR…El próximo miércoles cumple un año más de vida mi enorme y gran amigo el Profr. MARCILIO RAMIREZ GARCÍA…Quien sabe si habrá fiesta o solamente una misa y algo muy íntimo con su familia…Cuestión de recordar que el Profr. MARCILIO se viene recuperando de su estado de salud…Y se viene recuperando de manera más que satisfactoria, con la gracia del que todo lo puede…Saludos Profe!…Me dicen que HUGO ARELLANO se está tratando de acomodar a nivel local en la UGCOM que es la Unión General de Campesinos y Obreros de México…Pero de igual manera me dicen que los dirigentes estatales no le quieren abrir las puertas…Que hay mucha resistencia a favor de la integración de HUGO quien es dirigente de la CONFENACAM municipal…JAVIER POCOTONTO es un payasito que a pesar de ser relativamente nuevo en Soto la Marina ha estado teniendo bastante trabajo y es que lo están contratando para fiestas infantiles, tanto en esta cabecera municipal como en algunas comunidades rurales cercanas…A POCOTONTO lo pueden encontrar amenizando las promociones de Hot Dog “El Güero” en la esquina de la Calle Hidalgo con Juárez en pleno corazón de Soto la Marina…Otros payasitos de nuestro municipio que de momento vienen a mi mente lo son, Maniguis y Chirrimplin…Por cierto el 10 diciembre es cuando se celebra a nivel nacional el Día del Payaso…Y días antes es decir el seis de diciembre se festeja en nuestro país El Día del Mesero…Y un mes antes, el 14 de noviembre se celebra el día mundial de la Diabetes…Porque Drácula no le chupa la sangre a los diabéticos? Porque se le pican los dientes!…Porque el diabético no puede vengarse? Porque la sangres es dulce!…Cuál es el colmo de un diabético? Morirse en su luna de miel!…Los diabéticos tenemos que aprender a vivir y sobre todo a convivir con nuestra enfermedad…La diabetes por supuesto que no se cura…Solamente se puede controlar y con ello tener acceso a una buena calidad de vida…Aunque los avances en la ciencia son muy importantes hoy en día, se dice que lanzar al mercado un medicamento que quite la diabetes causaría la quiebra de las empresas multinacionales que se echan millones de dólares en el planeta con la venta de pastillas a los que sufrimos esta enfermedad…El gran amigo “COCHAS” ARGUELLO ha estado delicado de salud en un hospital de Ciudad Victoria…Aunque me reportan que está en plena mejoría…Saludos a COCHAS un verdadero personaje del anecdotario popular en nuestro municipio…Jubilado desde hace algunos años por parte de la SCT en la que laboró desde que se encontraba el campamento en la zona centro de Soto la Marina…Pues falleció mi tío JESÚS HERNÁNDEZ OLIVARES “La Chucha” el pasado viernes por la madrugada…El era nativo del Ejido La Peñita aunque sus últimos años de vida los pasó en Úrsulo Galván y fue sepultado en el panteón municipal el sábado…El tío “Chucha” fue un hombre bueno y de bien…Que en paz descanse…También el viernes por la mañana partió al infinito celestial, nuestro estimado amigo, el ex alcalde RUBÉN HINOJOSA CORTINA…Nuestras más sinceras condolencias para su esposa LUPITA YÁÑEZ y sus hijos…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…