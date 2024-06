POR: ANA LUISA GARCÍA G.

Este lunes en el marco de la ceremonia de Honores a la Bandera que semanalmente preside el gobernador Américo Villarreal Anaya, se conmemoró un aniversario más del Día de la Libertad de Expresión instituido para tal fin el 7 de junio desde 1951, en ese marco el mandatario refrendó su compromiso de hacer valer ese derecho, destacó la trascendencia que tiene la prensa libre e independiente para la democracia mexicana y particularmente la tamaulipeca.

Le comento que esta es la primera vez que escucho en voz de un gobernador y en el marco conmemorativo aludido, los antecedentes históricos en que ha evolucionado y madurado el ejercicio de libertades, en particular la que se ejercen en los medios de comunicación, lo que hoy nos permite tener una prensa madura y responsable.

Posterior a la ceremonia protocolaria de los honores y conmemorativa de la Libertad de Expresión, el gobernador Villarreal Anaya compartir el pan y la sal en un acercamiento con representantes de los medios de comunicación de todos los niveles, desde la tropa que conformamos reporteros, articulistas y columnistas, hasta los directores y empresarios del ramo.

2.- Retomando el tema histórico. no está de más recordar que fueron los editores (propietarios) de los medios impresos, los que concluida la Segunda Guerra Mundial sentaron el precedente de acudir a saludar al Presidente Miguel Alemán Valdés cada año, para agradecer el apoyo que les prestó durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) al facilitarles la importación de papel para sus medios, esto lo hizo siendo secretario de Gobernación (1940-1946) y en el sexenio subsecuente cuando asumió la presidencia de la República (1946-1952).

De hecho el de la iniciativa fue don José García Valseca que por esos tiempos, los años cuarenta, tenía 3 periódicos que sería el inicio de la cadena que hoy conocemos como los “Soles” y que se extendió por todo el país. Estos primeros impresos fueron el Fronterizo de Cd. Juárez, El Heraldo de Chihuahua y El Sol de Puebla.

Las primeras entrevistas entre Miguel Alemán y García Valseca se desarrollaron en muy buenos términos, luego Miguel Alemán le propuso invitar a los directores de los otros periódicos, con esa magnífica relación llegaron a 1951, y a un año de concluir su mandato Miguel Alemán propone instituir El Día de la Libertad de Expresión.

Ese es el origen del día conmemorativo para la Libertad de Expresión, que es un derecho constitucional al que está obligado cumplir y hacer cumplir todo gobernantes, desde el Presidente de la República hasta gobernadores y alcaldes, pero si es en un buen clima de cordialidad y empatía mucho mejor. Ese ha sido el caso de por lo menos del año 2000 a la fecha, porque en los últimos 25 años del siglo pasado sí hubo represiones en diferentes puntos del país incluido Tamaulipas.

En Tampico existe un edificio abandonado por una huelga ilegal, fue un conflicto político con el líder petrolero “La Quina” y el propietario de El Heraldo de Tampico, esa mole de concreto ahora en ruinas es un monumento a la mordaza y un vestigio de que en los años 80´s por encima de la libertad de expresión estaban los intereses de un personaje tan poderoso como Joaquín Hernández Galicia.

Por eso hoy tenemos que festejar que en Tamaulipas tengamos un buen clima de libertades, entre ellas la de expresión, además contamos con el reiterado compromiso del doctor Américo Villarreal Anaya, de contribuir desde su gobierno a respetar este derecho, asimismo, el Coordinador de Comunicación Social del gobierno estatal, Francisco Cuellar Cardona ha resaltado su empeño por fortalecer la relación Estado-prensa con las facilidades que esto conlleva.

“Existe la voluntad política de un gobierno humanista que valora la libertad de expresión”, dijo Cuellar en su mensaje a la prensa y añadió que en Tamaulipas existe un antes y un después, no sólo para la prensa, sino para la sociedad en general.

“Vivimos otros tiempos, los vicios y acuerdos del pasado no deben regresar, no debemos permitirlo. Aquí el trabajo de los medios es fundamental, hay que restaurar la credibilidad a partir de decir la verdad. El Día de la Libertad de Expresión no debe limitarse al discurso, debe realizarse en los hechos, en acciones”.

Y para ello, ratificó Francisco Cuellar, debemos trabajar en todos los órdenes, social y gubernamental para garantizar este derecho, y los medios para que este derecho sea respetado, se proteja y fomente en todos los ámbitos y estratos sociales.

Luego agregó, “en Tamaulipas ya se está haciendo bajo la conducción del gobierno a partir de la llegada de esta administración estatal de Américo Villarreal, a partir del gobierno hay un entorno más seguro para quienes ejercen el periodismo”. “A la luz de los cambios que se viven por la llegada de la cuarta Transformación la responsabilidad de la prensa es mayor e igual su compromiso con la verdad, hay un gobierno que respeta su trabajo”.

3.- El gobernador Américo Villarreal en el marco conmemorativo del Día de la Libertad de Expresión, hizo un preámbulo para agradecer y reconocer la aportación de las fuerzas armadas, la Guardia Nacional y Guardia Estatal por el despliegue realizado durante la jornada electoral.

Todo esto ocurrió teniendo como invitados a los otros dos poderes del estado e integrantes de su gabinete.

En su mensaje el gobernador Villarreal dio significación al ejercicio de la libertad de expresión, un derecho humano, aunque es más visible en el ejercicio periodístico, que permitió dar seguimiento a los procesos históricos, a las grandes revoluciones del pensamiento que tuvieron un gran peso ideológico y en la defensa de los valores.

El doctor Américo Villarreal dejó claro que la libertad de expresión nunca debe entenderse como una concesión, porque es un derecho conquistado, aunque la garantía de su permanencia y sustentabilidad debe ser garantizada por el gobierno, un derecho que siempre será defendido por todos, una libertad respetada por la autoridad, ejercida con responsabilidad y tolerancia para todas y todos, especialmente para las y los comunicadores, los periodistas y los editores.

La libertad de Expresión, de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio es inviolable, como también es un derecho a estar informado. Luego dijo que la falta de libertades no es una ficción, también se refirió a la libertad de religión y de tránsito entre otras, para puntualizar que la única restricción es la libertad a los demás.