EN OPINI0N DE

Por: Fernando Infante Hernández

Faltan prácticamente dos meses para que GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ esté tomando protesta como alcaldesa de Soto la Marina…De hecho a partir del cinco de agosto se dará inicio con la primera parte del proceso de entrega recepción de los bienes inmuebles del municipio marsoteño…Más allá de que cada director o jefe de área del presente ayuntamiento tenga en orden su respectivo espacio creo que se deben de abocar en cuanto a volver a tomar nota de los bienes del Ayuntamiento que han estado teniendo a su cargo…Pues lo que se percibe es que la revisión aunque sea un proceso normal se puede esperar que va a ser directa y sin contemplaciones por parte del equipo de la futura presidenta municipal…Y bueno creo que más vale tener en orden la casa…No está de más tener bien documentados y a la vista los bienes que cada director ha manejado a lo largo de su gestión la cual está a nada de concluir…Esta es una opinión pues claro está que no son chiquitos como para estarles dando consejos…Aparte que no se los estoy dando, es solamente una opinión o un comentario…Platiqué en días pasados con don ALEJANDRO ZÚÑIGA GARCIA y la verdad es que se le ve y además se le nota tranquilo y en paz por el resultado político del pasado dos de junio a favor de GLYNNIS JIMENEZ VÁZQ UEZ…No está de más decirles el buen papel desempeñado por el equipo liderado por don ALEJANDRO y su esposa la señora IMELDA PAVÓN VALDEZ durante la pasada campaña municipal de ahí que a nadie dentro del mundo político local le debería de extrañar si se les dan algunos espacios en la próxima administración marsoteña…Algunos que pecan de novatos en la grilla y otros tanto que en realidad sí lo son se hacen mil conjeturas al decir que puede haber tironeo por los espacios más importantes del gobierno que encabezará GLYNNIS..Pues claro que siempre ha habido, hay y habrá tironeo por los más importantes cargos como siempre sucede…Solamente que esta vez el margen para el tironeo es mucho menor que en procesos electorales anteriores y es que pocos son los que realmente están en condiciones de exigir su cuota política, con el puño pegando en el escritorio, como si lo hacían, en ocasiones anteriores…Digo esto porque ni modo que para que el proyecto de GLYNNIS llegara a buen puerto se haya requerido del soporte económico de personas ajenas a su entorno familiar que es de donde salió el apoyo que para estos casos se requiere…Sin que esto quiera decir por fuerza que el equipo ganador no deba de tender puentes de acuerdos así como de negociaciones con algunas de las corrientes externas que se sumaron desde un principio o a mediados o bien en la parte final de la campaña electoral…Pero este ya será un tema a tratar y resolver dentro de un entorno más cerrado por parte de la marca JIMENEZ y quienes fueron sus aliados… En otro orden de ideas el ex alcalde NEY TAVARES quien ocupa importante dirección en la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado, tiene vara alta con la senadora electa OLGA SOSA de quien ha sido cercano colaborador desde hace ya varias campañas federales…NEY tiene de igual manera una excelente relación política y personal con el Alcalde Electo de Madero, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO…De igual manera se puede esperar que el futuro cercano de XAVIER MOLINA va a ser de lo más importante en base al trabajo que desarrolló en la pasada campaña municipal…Fue el de MOLINA uno de esos trabajos electorales que no se ven, pero se sienten y se notan…Le ha servido mucho a MOLINA la cercanía que de unos años a la fecha ha tenido con el ex líder del PRI estatal, RICARDO GAMUNDI ROSAS en el tema de la operación política…Dicen que al final de una administración sea esta del nivel que sea es cuando los funcionarios se pueden dar cuenta a cabalidad si es que hicieron bien o no su trabajo o si su comportamiento fue el ideal ante la comunidad…Digo esto porque ya en calidad de ex funcionarios es cuando se dan cuenta realmente de su comportamiento al sentir el buen saludo de la gente o bien si lo que van levantando son rechazos hasta a un simple saludo por parte de la comunidad…Dicen que cuando mi entrañable amigo el ex alcalde PEPE ELÍAS FLORES posteriormente se desempeñó como Director de la Policía Rural en Tamaulipas, había un comandante asignado a la frontera chica que de manera seguida le entregaba suculentos y caros presentes, los cuales se los llevaba hasta su oficina en la capital tamaulipeca…Cuando termina el sexenio de MANUEL CAVAZOS LERMA en el que PEPE ELIAS tenía ese alto cargo, se encuentra en un restaurante capitalino a ese mismo comandante y le dice medio en serio y medio en broma, “oye caón ya no traes botellas de whiski o que pasó? A lo que el ex subalterno le contesta “el whisky lo sigo trayendo a Victoria, pero a mi nuevo jefe!”…Es decir en la vida misma pero de manera arraigada, en la política se aplica a la perfección esa máxima que reza “el rey ha muerto, que viva el rey”…Oigan me preguntaba un buen amigo de la zona sur de nuestro municipio que si el regidor de MORENA en el cabildo actual HUGO ARELLANO formaría parte de la próxima administración local que porque HUGO es fundador de este partido aquí en Soto la Marina a lo que solamente atiné a responderle que es un tema que desconozco porque en lo personal no tengo acceso a la lista de próximos funcionarios…Pero se me hace que HUGO tiene pero muy de subida y complicada su situación política porque en efecto aunque es de los fundadores de MORENA en Soto la Marina realmente en la campaña de GLYNNIS jamás se apareció y no solamente eso, sino que junto a su papá el ex alcalde TEMO ARELLANO promovieron el voto contra MORENA y de manera particular contra GLYNNIS…La pasada campaña por la alcaldía fue la gran oportunidad para que HUGO se hubiera congraciado con la gente del partido que lo tiene como regidor y es que la verdad es que tiene varias campañas jugando contra MORENA…”Pero bueno, cada cabeza es un mundo,” como decían los viejos de antes…Muy satisfecho desde La Pesca es como se reporta el estimado amigo CHEMO CEPEDA por el triunfo que en esa localidad y a nivel municipal obtuvo GLYNNIS JIMENEZ con quien al lado de un nutrido equipo de esa localidad se la partió pero en serio…CHEMO es uno de los cuadros serios, decentes y a todas luces respetuoso y caballero en el trato político y personal hacia los demás…Una fina persona en pocas palabras…Y apasionado de la política, más no fanatizado y es que los fanatizados rompen las reglas de la urbanidad…Muchos de los amigos y conocidos que tiene un servidor por el distrito de riego me han comentado que después de la elección local pasada están en la mejor disposición de trabajar al lado de la hoy presidenta municipal electa…En la zona de riego a GLYNNIS no le fue de lo mejor en cuanto a votación se refiere, pero al menos los comisariados y algunos de los delegados municipales actuales resaltan que en cuanto se lleve a cabo la toma de protesta de GLYNNIS le habrán de presentar sus respetos en su calidad que será de primera autoridad del municipio…Creo que esa postura es una señal de altura política por parte de los liderazgos de la zona de riego quienes han decidido darle vuelta a la página electoral y por lo que se ve, pretenden adaptarse y estar al tono con los nuevos tiempos políticos que se avecinan, en nuestro municipio…Ya será cuestión de GLYNNIS el ganárselos para futuros compromisos por medio de acciones sociales y de gestoría que contribuyan a mejorarles sus condiciones de vida dentro de sus respectivos entornos…Por las señales que podemos percibir dentro del equipo cercano a GLYNNIS podemos apostar que el Lic. FERMIN ARELLANO VILLARREAL podría causar alta en el próximo gobierno municipal…El Lic. FERMIN fue representante de GLYNNIS por el Verde ante el consejo municipal electoral y en sí este simple pero importante hecho nos da los argumentos para pensar que así será…Ya probaron las gorditas EL PROFE de mi buen amigo el Prof. ABEL VALADÉZ LIÑAN?…Se las recomiendo, están ricas, pero en serio…Este prestigiado negocio se ubica en la Calle Díaz Mirón casi esquina con Benito Juárez en nuestra zona centro…Bueno y en los cargos del estado habrá movimientos?…Quienes están firmes?…Quienes están o se les siente vulnerables?…Quienes jalaron?…Quiénes simularon?…En las entrañas del equipo de GLYNNIS tienen toda la información en ese sentido y me imagino que ya cruzaron datos con la gente de la Secretaría General de Gobierno…Hablando de la gente de GLYNNIS el joven JORDI JILOTE HERNANDEZ se dejó caer al mil por este proyecto, entre otros cientos de muchachos y muchachas que tomaron la campaña de la hoy presidenta electa con toda la pasión política que se requiere en estos casos…El tamaulipeco RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA fue propuesto por el Presidente AMLO para que sea el Cónsul del Gobierno de México en Miami USA…En días pasados pudimos saludar a don JUAN LARA en tareas de limpieza en el exterior del parque de beisbol de esta cabecera municipal, con su podadora en mano…Pude observar en días pasados al muy respetable señor don LAYO TUDÓN echándose una sabrosa nieve en una de las bancas de la plaza principal…Y la verdad es que me dio mucho gusto ver que se conserva de lo mejor físicamente, como un verdadero roble…El pasado miércoles cumplió años el estimado jovenazo MISAEL CÓRDOVA ARELLANO y dentro del marco de su celebración se contó con la participación de los grandes maestros de la música marsoteña como lo son mis primos MARIO BARRIENTOS y LALO GARZA…Felicidades a MISAEL por su cumpleaños y mis respetos para MARIO y LALO un par de auténticos grandes de nuestra música…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…