Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Se apaga el violín y todo lo que huela a huapango en Jaumave

Ya no sonará más por el momento en este municipio ese instrumento, duro descalabro el que recibió José Luis Gallardo Flores más conocido como “El Gallo” en Jaumave, pues nada más y nada menos, no pudo sostener y proyectar a su esposa Yojaira Córdoba Valenzuela, quien iba como independiente a la alcaldía de las guacamayas, por lo que ya no sonará más y mucho menos ese “Gallo” ya no cantará más por las mañanas. Prácticamente se les acabó el corrido y a ver cómo le hace “El gallo” para contentar a su media naranja.

Aquí el morenista Manuel Báez Martínez, de la alianza “Sigamos Haciendo Historia” sin batallar se llevó un triunfo holgado, como muestra clara de que está bien identificado con la gente de su pueblo; por eso las familias de la tierra de las nueces están contentas y saben que tienen en el Profe a un alcalde que les ayudará a resolver las situaciones más difíciles en distintos renglones, principalmente en el tema del agua y servicios públicos. Solo por citar algunos.

Le quitan lo bronco al ‘Bronco’ en Bustamante

Mientras tanto, en Bustamante el que recibió una paliza en las urnas que a lo mejor ya ni se va a asomar a otra elección después, es a Román Reyes Pérez, más conocido como ‘El Bronco’, que también le quitaron lo bronco por allá el pasado 2 de junio.

El candidato morenista a la alcaldía en este municipio sufrió una derrota en las elecciones locales frente a los partidos de oposición “Fuerza y Corazón por Tamaulipas” que ganó la alcaldía de Bustamante con la candidata Maricela Rodríguez González, más conocida como Chela o la Güera como le dice por allá de cariño todos los bustamantenses.

No había comenzado la jornada electoral y ya se sabía quién era el principal perdedor de los comicios locales, sobre todo en este municipio enclavado en las faldas de la Sierra Madre Oriental, pues el ‘Bronco’ resultó mansito, dócil y manejable de otros líderes locales que también se perdieron en el camino, por lo que inmediatamente se dejaron fluir a través de las redes sociales una serie de felicitaciones a la nueva alcaldesa Electa de Bustamente, pues saben que con ella este municipio progresará más en todos los rubros y saben también que será muy institucional con el gobierno en turno. Enhorabuena Güerita.

NOTAS CORTAS

1.- No me lo crea, pero se afirma que se está convocando a una movilización en los días por venir en el Pueblo Mágico de Tula, para protestar contra el gran fraude descarado y ofensivo a los tultecos. Que ya están confirmados varios grupos de choque hasta este momento que estarán trabajando para organizar esta protesta en este municipio. Que no quieren a Rene Lara Cisneros, pues que hubo gato encerrado en la elección.

2.- No lo sabía pero ahí les va. Que hay varia gente que votó por la panista Gladys Magalis Vargas Rangel allá en Miquihuana y que ahora reclaman los 5 mil y los 10 mil pesos que les prometieron darles para que votaran por ella, dicen que les pidieron como prueba que sacaran un video de cuando están cruzando el voto, pero varios no traía teléfono y no pudieron grabarlo y ahora no se los quieren hacer efectivo, pos mejor pónganse pilas para la otra y cobren por adelantado. Al fin pillos Gladys y su esposo Roque Sánchez Carrizal del PAN.

3.- No fue sorpresa, ya estaba cantado desde mucho antes que en Díaz Ordaz, Nataly García Díaz, de la alianza “Sigamos Haciendo Historia” MORENA, PT y PVEM, ganó la reelección al imponerse contra el eterno aspirante bueno para nada de José Luis Romo Arvizu de la alianza “Fuerza y Corazón por Tamaulipas” PAN-PRI. Enhorabuena mi alcaldesa, tres años más de progreso para su municipio.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.