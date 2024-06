POR: ANA LUISA GARCÍA G.

La encuesta de salida, el Conteo Rápido y PREP 2024 son las tres herramientas que permitirá a los mexicanos enterarse sobre las tendencias de las votaciones del próximo domingo 2 de junio,con estos programas se podrán consultar los primeros resultados de las elecciones federales que conforman la presidencial, senadores y diputados federales para todo el país. De igual forma van a operar mecanismos para los comicios locales que en 8 estados y la Cd. de México elijen gobernante; en otros casos como Tamaulipas, elegirán alcaldes y diputados locales además de los puestos federales ya citados.

La presidenta consejera del INE, Guadalupe Taddei Zavala considera que los resultados de la elección presidencial se estarán dando a conocer entre las 10:30 y las 11:00 de la noche. De los tres recursos de medición mencionados dos son operados por la autoridad electoral, estos son el PREP y el Conteo Rápido, ambos permiten conocer de primera mano, las primeras tendencias de la contienda, aunque no se trata de una declaratoria final de las y los ganadores.

El tercer procedimiento es la encuesta de salida, como su nombre lo dice son sondeos que realizan a la salida de los votantes, a los que se pregunta por qué partido o candidato(a) votaron, por lo que tampoco cuentan votos, solo son una estimación del sufragio y representa la primera visión sobre los resultados de la votación, y su publicación se estima poco después del cierre de las primeras casillas, es decir después de las 18:00 horas.

Esta hora es la fijada para el cierre de casillas, sin embargo mientras existan votantes haciendo fila no se puede cerrar la casilla.

El Programa de Resultados Electorales Preliminares, mejor conocido como PREP, es un sistema de resultados preliminares de las elecciones federales y locales. En este caso tendremos resultados que son preámbulo o proemio, de cada una de las elecciones, la Presidencial, la de senadores, diputaciones, gubernaturas en 9 entidades, entre otros.

¿Cómo funciona el PREP? Ya dijimos que es una herramienta implementada por el INE, que no cuenta votos, su objetivo es dar a conocer en tiempo real los resultados preliminares, para ello captura y publica los datos plasmados en las actas de escrutinio y cómputo elaborados por funcionarios de casillas, que se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD), y sus datos no son los definitivos.

El PREP sólo funciona 24 horas, nos referimos a la captura, por eso vemos que en su sitio web indica el porcentaje de las casillas que fueron capturadas, y que usualmente no llegan al 100 %, porque si no llegan las actas a tiempo, obviamente no pueden ser consideradas. Lo que se logre capturar en ese lapso, estará ahí congelado para la consulta ciudadana mientras avanza el procedimiento formal de concentrar los resultados que darán un fallo final.

Será hasta tres días después de los comicios, el miércoles 5 de junio, en que tendrá lugar en cada uno de los 300 distritos federales del país, el cómputo de la elección presidencial, casilla por casilla, será de manera continua, sin interrupciones, hasta su total conclusión.

Nunca ha sido fácil este procedimiento, pero ahora se antoja que puede haber tropiezos, porque ambos bandos mayoritarios están muy politizados, y no pasarán por alto ningún incidente que pueda cambiar la historia de esta elección, donde la elección de los diputados y senadores son tan importantes como la mismísima elección presidencial.

Pero ahí no acaba la historia de la elección de 2024, que estará sometida seguramente a la intervención de los tribunales electorales, habrá casos que pasarán por el escrutinio del poder judicial.

Por lo pronto, este domingo todos a votar. Con entusiasmo y responsabilidad, con nuestro sufragio estaremos escribiendo la sentencia de los próximos tres y seis años, y más vale que sea de progreso, se trata del futuro de la nación, de un espacio común en el que habitamos y el que vamos a heredar a las próximas generaciones.

LO QUE DEBEMOS SABER EN TIEMPOS DE CANÍCULA.- En ese escenario Tamaulipas será este año, una de las 20 entidades federativas del país más afectadas por la canícula, el evento climático que año con año provoca casos de deshidratación e incluso muertes ante la falta de ingerir líquidos en cantidad suficiente.

Con la canícula se espera un incremento en las temperaturas, con una mayor sensación de bochorno, a esto hay que agregar las medidas restrictivas que se han generado en el suministro de agua ante la escasez del líquido en puntos como Tampico y su zona de influencia.Por si fuera poco, la sequía extrema incrementa el riesgo de incendios forestales.

También anote usted, que las personas que exponen a animales, en condiciones de extremo calor, particularmente los perros que son tomados como guardianes y los mantiene en azoteas o en otras áreas en el sol, durante prolongado tiempo, pueden ser multados hasta con $ 7,600.00 y arresto de hasta 24 horas porque estarían violando la Ley de Protección Animal de Tamaulipas.

LA UAT SEDE DE LA OLIMPIADA DE MATEMÁTICAS.- Ciento cincuenta alumnos de primaria, secundaria y preparatoria participan en la Segunda Olimpiada Nacional de Matemáticas, esta es la vigésima cuarta edición en este tipo de competencia y en esta ocasión tendrá lugar en la Facultad de Comercio y Administración del Campus Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Con este tipo de competencias buscan estimular la creatividad y el talento matemático entre los jóvenes mediante la implementación de condiciones favorables para desarrollar sus propias competencias, capacidades y habilidades.

Colaboración importante en este evento aporta la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas y la delegación estatal de la Olimpiada Nacional de Matemáticas (ONMAPS), cuya contribución tiene como objetivo promover el estudio de esta disciplina, desde nivel primaria hasta preparatoria, fomentando un pensamiento crítico y propositivo.

El rector Dámaso Anaya Alvarado, estuvo representado en esta ocasión por la Dra. Rosa Issel Acosta González, secretaria académica de la UAT. Asimismo se contó con la presencia de la Dra. Marcela Rodríguez Jordán, subsecretaria de Educación Básica de Tamaulipas; el Dr. Jesús Gerardo Delgado Rivas, director de la Facultad de Comercio y Administración Victoria; el Mtro. José Reséndez Martínez, delegado de la ONMAPS en Tamaulipas, entre otras autoridades.