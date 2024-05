POR: ANA LUISA GARCÍA G.

Conforme avanza el calendario y se aproxima el 2 de junio, la seguridad que venía manifestando la candidata de Morena y aliados a la presidencia de la República, empieza a tomar otro color, el llamado voto oculto al que le apuestan sus oponentes parece tomar forma, dimensión y efecto, y se estará reflejando particularmente en la elección de los diputados federales y senadores.

Quizá la candidata a la presidencia que tiene 4 años o más en campaña, no tendrá problema para obtener el voto mayoritario que le otorgue el triunfo de manera inobjetable, es decir con supremacía de sufragios que no pondrá en duda su fuerza electoral, pero los representantes populares de los 300 distritos, más los 200 plurinominales que se deriven, así como los 164 ocuparán una curul en la Cámara Alta, es otra historia que no está totalmente definida.

Los partidos en coalición PAN-PRI-PRD trabajaron oportunamente con sus simpatizantes como defender su espacio en las cámaras de Diputados y Senadores y el resultado, mirado con ojos optimistas mínimo sería conservar un número similar al que hoy tienen en ambos foros legislativos.

Ahora en la parte final de la campaña, la corriente guinda dice al electorado en sus spots, “vota todo Morena”.

Parafraseando aquello de que “a la mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero”, diríamos que a ninguno de los partidos todo el poder. Los ciudadanos requieren de un contrapeso que defienda sus necesidades y derechos y esa es la fórmula que los aliados azules y tricolores con los del Sol Azteca han promovido con sus seguidores.

Actualmente el PAN es la segunda fuerza política en la Cámara de Diputados con 115 curules que representan el 23 %; el PRI tiene 70 diputados que son el 14 % y Movimiento Ciudadano con 28 legisladores igual al 5.6 % y el PRD 12 lugares que es el 2.4 %. Morena tiene la preponderancia con 202 de las 500 curules, es mayoría simple, mientras que en el Senados ocupa 59 lugares de los 128 que conforman ese foro; asimismo puede contar eventualmente con los votos de sus aliados: 7 del Verde, 6 del PT, y eventualmente 3 del PES y existen 7 Sin partido que tambien son negociables.

2.- No podemos perder de vista que Morena gobierna 22 de los estados que componen la República mexicana; mientras que el PAN ejerce el poder en 5 entidades, es la segunda fuerza política colocándose por encima de su aliado, el PRI, que durante 70 años tuvo la hegemonía y el control político del país en su totalidad, es decir en los estados, en las cámaras y hasta en la Presidencia. Hoy Morena presenta un cuadro muy similar al del PRI del pasado.

Por lo que respecta al Partido Acción Nacional del que ya dijimos gobierna 5 entidades, estas son Yucatán, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y Chihuahua, dos de estas entidades tendrán elección de gobernador el próximo domingo.

Por lo que respecta al Partido Revolucionario Institucional, ha perdido en los últimos tiempos bastiones claves, tan solo en 2023 perdió las gubernaturas de Sinaloa, San Luis Potosí, Hidalgo, Oaxaca, Guerrero y el Estado de México. Estas últimas dos emblemáticas por los liderazgos de figuras prominentes que han sido vencidas por la edad o la muerte.

Los dos estados que conserva el PRI, son Durango y Coahuila, un poder que refrendaron de manera reciente en 2022 y 2023, ya con la alianza de Va por México que integró con el PAN y el PRD, pero en ambo casos los candidatos y hoy gobernadores son de extracción priista, se trata de Esteban Villegas y Manolo Jiménez, respetivamente.

Por su parte Movimiento Ciudadano (MC), solo gobierna dos estados: Nuevo León con Samuel García, quien triunfó en las elecciones del 2021, y en Jalisco, con Enrique Alfaro. Hay que anotar que en esta última entidad se renovará el cargo este año. Lo puede conservar o lo puede perder.

El PRD no gobierna ningún estado por sí solo, pero figura en la alianza con el gobierno de Chihuahua, que ganó junto al PAN con la ahora gobernadora Marú Campos. El último estado que tuvo en su poder el Partido del Sol Azteca fue Michoacán con Silvano Aureoles, el cual perdió frente a Morena en 2021.

Así está el panorama, aunque no cuantificamos los 22 estados que mandata Morena, que de hecho son 21 y la Cd de México, estados como Veracruz que es el tercero en población, obviamente tiene bajo sus gobiernos a casi todo el mapa nacional y la mayor concentración de habitantes bajo su gobierno.

Pero hoy la lucha política no sólo es por la titularidad del Poder ejecutivo en los estados, donde 9 de ellos elegirán gobernador, sino por la representatividad de los 500 diputados federales, 300 de mayoría y 200 plurinominales; así como por las 128 curules senatoriales.

GATTÁS DECRETÓ: ¡VAMOS A GANAR! HECHO ESTÁ.- No hay plazo que no se cumpla y este fin de semana candidatos de diferentes colores, a lo largo y ancho de Tamaulipas celebraron simbólicos cierres de campaña, aunque continuarán promoviendo el voto para su causa hasta el miércoles 29. Entre esos eventos destaca por lo multitudinario, el ceremonial de Eduardo Gattás en el emblemático lecho del Río San Marcos que concentró alrededor de 12 mil personas.

Lalo Gattás Báez, candidato de Morena a la alcaldía de Victoria, concluyó su campaña política electoral, haciendo el compromiso de seguir construyendo la transformación de la Capital del Estado y el bienestar de sus habitantes. Y aseguró que el futuro es brillante para la ciudad capital con el ofrecimiento de mejores servicios públicos, e impulsar el bienestar para todos los victorenses.

“Vamos a construir una Ciudad Victoria donde cada voz sea escuchada, donde cada persona tenga la oportunidad de prosperar”, expresó a sus simpatizantes que acudieron al evento en el espacio del San Marcazo.

Contó con la presencia de los activistas Américo Villarreal Santiago y Jorge ‘Tico’ García, así como de su suplente en la planilla municipal, Gerardo Illoldi. Por cierto, también hizo acto de aparición la presidenta de Morena en Tamaulipas, Yuriria Iturbe. Gattás estuvo como siempre, acompañado por su esposa Lucy.

Hay que comentar que Lalo le puso emoción y corazón a su mensaje, algo que ya están perdiendo los políticos, o mejor dicho que las nuevas generaciones de político desconocen, en esas condiciones enmarcó con voz impostada: “Aquí está representado el poder del pueblo y la fuerza de Morena. Hoy, en este cierre de campaña, sentimos la fuerza de la victoria. ¡Vamos a ganar, Ciudad Victoria! ¡Vamos a construir un futuro mejor para todos!”. Dicho está, lo decretó y seguramente así será.

UAT RINDE HOMENAJE A PERSONAL ACADÉMICO.- Personal docente de los diferentes planteles de la Universidad Autónoma de Tamaulipas fueron homenajeados en el marco de una solemne asamblea universitaria presidida por el rector, Dámaso Anaya Alvarado quien de manera personal hizo entrega de reconocimientos y preseas a 260 elementos con trayectoria en las aulas de la máxima casa de estudios pertenecientes a facultades y unidades académicas de la zona norte, centro y sur de la entidad.

En su mensaje el rector de la UAT dejó testimonio de que la universidad valora en todo lo que vale su dedicación, esfuerzo con nivel de excelencia, y que “ha contribuido a impulsar a la institución para convertirla en un referente de educación de calidad, y en motor de progreso para nuestro estado”.

Luego formuló menciones especiales a los docentes de mayor antigüedad, entre ellos, al Dr. Héctor Manuel Capello y García, Jesús Arias Gómez, María Teresa Barrón Torres y Enrique González Rodríguez, destacando que han dedicado su vida y talento a la formación de sus estudiantes, moldeando proyectos de vida y siendo una fuente de inspiración.

En este acto, la UAT rindió homenaje a un grupo de 36 docentes que se jubilaron en 2023, cabe mencionar que esta es la primera vez en la historia de la Universidad, que se otorga este reconocimiento, instituido por la casa de estudios a partir de este año. De esta manera “se simboliza el agradecimiento y el respeto hacia quienes han concluido su carrera activa. Su legado perdurará en las mentes y corazones de quienes tuvieron el privilegio de ser sus alumnos y colegas”, expresó el MVZ Dámaso Anaya, quien fue reiterativo de que el humanismo será el sello personal, junto con la academia y la investigación de esta administración rectoral