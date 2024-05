Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Impresionante cierre de campaña de Sindy Monita en Palmillas



Como se dice allá en mi rancho: ‘Este arroz ya se coció’ previo a la elección del 2 de junio en Palmillas, donde es inalcanzable e inobjetable el triunfo de la candidata del Partido del Trabajo, Sindy Pauleth Monita Ramírez.

Este domingo cerró con todo su campaña que seguramente la convertirá en la próxima alcaldesa de este municipio enclavado en las faldas de la Sierra Madre Oriental, donde fue arropada por los candidatos del mismo partido Pepe Braña a la diputación federal por el V distrito electoral, así como por Francisco Chavira Martínez, quien va para senador de la Republica por Tamaulipas.

La abanderada petista dijo que durante el desarrollo de la campaña me permitió escuchar sus necesidades, las cuales las tomo como compromisos, priorizando las siguientes:

*Apoyo para la inscripción a los alumnos universitarios

*Apoyo a las instituciones de educación básica de nuestro municipio

*Seguimiento de la ruta de transporte Ejido San Vicente-Victoria

*Adquisición de una unidad de transporte para los estudiantes del municipio

*Gestión para la instalación de un centro de Rayos X en nuestro municipio

*Apoyo con un médico para las comunidades rurales que no cuentan con unidad de salud

*Reitero mi compromiso en la adquisición de una ambulancia nueva y equipada

*Realizaremos un programa de apoyo en el suministro de forraje para la temporada de sequia

*Y una de sus peticiones más importantes el suministro de agua y en este tema me comprometo a realizar perforación y equipamiento de pozos.

Por su parte, Pepe Braña así como Chavira Martínez, coincidieron en pedir tachar o poner una palomita en las 5 boletas del PT, es decir, por Claudia Sheinbaum para la presidencia de la Republica y para los candidatos a los demás cargos de elección popular.

Fue prácticamente un cierre que marcó e hizo historia en este municipio y donde ya todos los palmillenses cerraron filas en torno a sufragar y defender el voto el próximo domingo, por lo que es un hecho que este ‘Arroz ya se coció’. Así que ya no le busquen más, es Sindy Monita la próxima alcaldesa de Palmillas para el periodo 2024-2027.

Por cierto, otro que cerró con todo y fuerte, fue el Profe Manuel Báez en Jaumave. El candidato de la alianza ‘Sigamos Haciendo Historia’ es un hecho que se convertirá en el próximo alcalde de este municipio, ya que las encuestas así lo posesionan como el favorito. Y lo que quieren los jaumavenses es un cambio verdadero y con Manuel Báez se va a lograr.

¿Quién va a ganar el 2 de junio?

Caso Tula: En este municipio vemos que la moneda está en el aire, aunque no descarte que haya por ahí una sorpresa y muchos sorprendidos. Lo cierto es que no le vemos al -dizque- morenista más priista candidato Rene Lara Cisneros como le vaya a hacer, pues nada más los números no le cuadran y más porque su equipo de campaña no le ayudan en nada. Más bien le restan.

Caso Bustamante: La candidata de “Fuerza y Corazón por Tamaulipas”, Maricela Rodríguez González, seguramente regresará a la presidencia municipal sin duda alguna, solo basta ver cómo andan los números. Ahí ya se entiende que el otro competidor no logrará igualarla y menos superarla.

Caso Palmillas: Esta cantada que la familia Monita Ramírez seguirá gobernado ese municipio ahora a través de la Dra. Sindy Pauleth Monita Ramírez, quien trae el legado, el trabajo hecho por sus padres en anteriores gobiernos. Ahí tampoco hay duda que ese municipio continuará ahora en manos del PT.

Caso Jaumave: En la contienda que se tiene entre el morenista Manuel Báez y la independiente Yojaira Córdova Valenzuela, todo apunta para que el candidato de la marca guinda gane la contienda y esto es de acuerdo a las últimas encuestas, además hay buena aceptación de la gente para ese candidato y por distintas razones. El profe la ha buscado ya varias veces y ahora las encuestas dicen que ya le toca y así va a ser.

Caso Miquihuana: Aquí el panorama se ve despejado a favor de la candidata de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, la Dra. Eunice Guzmán Torres, pues los mismos miquihuanenses ya están cansados de la actitud prepotente de la candidata panista Gladys Vargas Rangel ‘La Potra’, quien los amenaza con retírales todos los apoyos a que tiene derecho si no votan por ella.

También hay una queja que nos lo están trasmitiendo, dicen los habitantes de este municipio que la abanderada azul los está presionando para que voten en la mesa y no ir a la mampara a marcar la boleta. Ese es un delito electoral que se paga con cárcel. Búscale Gladys y a ver a dónde vas a parar.

Caso Güemez: El Profe José Lorenzo Morales Amaro también tiene amarrada su reelección desde hace tiempo, a pesar de que haya tenido que vivir tiempos buenos y malos en los cambios de representación política, así ha podido enfrentar distintos tiempos, por lo que de todos ha salido triunfante siendo el único alcalde en el Estado de Tamaulipas quien estará en la presidencia municipal por quinta ocasión con seguridad, además de que en todos estos periodos ha sido institucional, muy respetuoso y ha hecho bien las cosas. La gente lo quiere y se los ha ganado.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.