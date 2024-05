EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues tanto GLYNNIS JIMENEZ como TOÑO MEDINA tienen agendados sus respectivos cierres de campaña para este fin de semana…GLYNNIS cerrará este próximo sábado y TOÑO hará lo propio el domingo…GLYNNIS estará encabezando una caminata que iniciará cerca de la Gasolinera “La Marina Vieja” que pasará por la zona centro para concluir cerca del COBAT que es donde se realizará el evento formal…TOÑO tendrá su cierre un día después o sea el domingo, con un mitin en la plaza principal…Será magnífica la oportunidad para que los dos principales contendientes por la alcaldía marsoteña den un golpe de autoridad política ante los electores de nuestro municipio…Claro que como ya lo he comentado no es precisamente que quien reúna más gente es que ya tendrá el triunfo asegurado el dos de junio…Pero siempre un excelente cierre de campaña le inyecta mayores ánimos a la tropa de la campaña, sin que esto sea por fuerza una garantía de triunfo…Así que tendremos un fin de semana “calientito” en lo político…Y claro que en ambos eventos podemos estar seguros que habrá infiltrados por ambos lados para que tomen nota sobre quienes asistieron al evento de enfrente…Aunque creo que en los equipos de altura no se deberían de tomar en cuenta de lo que hace el adversario, sino más bien en lo que se hacen ellos mismos para su propia causa…TOÑO MEDINA conoce a la perfección los liderazgos que en las comunidades rurales contribuyeron a su triunfo hace casi tres años y ha estado motivando a muchos de ellos por medio de diferentes acciones y estrategias…TOÑO tiene para la fecha una radiografía política del acontecer preelectoral en el municipio que ha estado gobernando…Apoyos en su oportunidad entregó en importante cantidad, los cuales la gente los estuvo recibiendo con una sonrisa a flor de piel… Y claro que no es precisamente que la gente beneficiaria le haya estado rubricando un compromiso político a perpetuidad…Pero sí le permiten al joven alcalde con licencia penetrar en amplios círculos de nuestra comunidad…TOÑO MEDINA tiene la mira y el objetivo muy claro de despachar un trienio más al frente de la comuna local…Y está trabajando en este sentido…Muy altas son las ventas que se registran por parte de los negocios de agua purificada en esta localidad y es que no es para menos con los infernales calores que están azotando a nuestro municipio…La sensación térmica casi ha estado los 50 grados a la sombra y esto genera la urgencia de hidratarnos de una manera debida y que mejor que con agua… En otro orden de ideas este próximo lunes a Soto la Marina, llegan las boletas electorales para presidente de la república, senadores y diputados federales…Se podría estar iniciando el mismo lunes la entrega de los paquetes electorales a los ciudadanos que participarán como presidentes de casillas…La Lic. YAYA HERNANDEZ TORRES simpatiza abiertamente con el proyecto de la abanderada de MORENA con el Verde y el Partido del Trabajo a la alcaldía GLYNNIS JIMÉNEZ VÁZQUEZ…De igual manera andan por el lado de GLYNNIS elementos como el CHINO TORRES entre otros que eran del equipo de JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES de quien todo indica ya se le retiraron…La Pesca se tiñó de sangre el pasado miércoles por la noche y es que perdieron la vida los buenos amigos MAURI CEPEDA y JESUS ESPINO…Para sus familias vaya nuestro más sincero pésame y los deseos de que tengan una pronta y cristiana resignación…Volvió a pasar otra semana más y del equipo de la candidata de Acción Nacional y del tricolor a la presidencia municipal MA DEL CARMEN RIVERA no se nos hizo llegar la menor información de algunas actividades que pudiera haber llevado a cabo…CARMEN desde hace muchos años se desempeñó como secretaria en el Comité Municipal del PAN y ahora es la abanderada a la presidencia municipal…Por cierto parece que trae más actividad que ella el popular ROGELIO PADRÓN MANRIQUEZ “Chespi” a quien todos los días lo podemos ver y escuchar en una camioneta con sonido de los candidatos azules…Dice el párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación JOSE LUIS OBREGON MOLINA que la ciudadanía local debe de acudir a ejercer su derecho al voto este próximo dos de junio..Por quienes ustedes deseen pero salgan a votar y así aprovechen este derecho que les brinda nuestra constitución, expresó…La zona urbana está convertida hoy en un día en un fiero campo de batalla político electoral…En los frentes de GLYNNIS como en el de TOÑO MEDINA saben de la importancia de ganar la cabecera municipal que es donde se concentra más del 50 por ciento del padrón de votantes…De ahí que en ocasiones los promotores de ambos coinciden hasta en las mismas casas y a la misma hora…Frente a la presidencia municipal se encuentra instalada una monumental manta de GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ por parte de la familia TORRES con lo que se envía un mensaje claro a la comunidad en el sentido de por donde andan sus preferencias políticas…Y ni modo que los empleados de la alcaldía no la vean y es que está instalada mero enfrente…Pero bueno hay democracia e impera la libertad del voto…De igual manera podemos ver una de TOÑO MEDINA casi frente a la Benavides en pleno centro de Soto la Marina en la casa del buen LUPITO ARELLANO…Los CASTRO en su reconocida ferretera tienen otra de GLYNNIS mientras que en materiales GOMANZA lucen una de TOÑO MEDINA…También existen mantas gigantes en los negocios y espacios de las familias MEDINA y JIMÉNEZ…También es cierto que el ex Director de Obras Públicas con JUVENAL MARTINEZ VÁZQUEZ y con NEY TAVARES, como lo es LUIS MANUEL RUIZ RAMOS anda al mil con GLYNNIS…Hablando de cuadros que son notables dentro del argot político de Soto la Marina les puedo comentar que el ex dirigente del PAN en nuestro municipio EGAR AVELAR VÁZQUEZ simpatiza de manera abierta con TOÑO MEDINA…Buen trabajo el que vienen desarrollando el Lic. NORBERTO SANTANA RODRÍGUEZ, así como el Profr. JACINTO RODRÍGUEZ y ÉDGAR ANTTUAN RIESTRA RAMÍREZ en su espacio de trabajo como lo es el Centro local de Salud…Después de una fuerte sacudida y el despido de una docena de infieles que le estaban dando mordidas a la mano que les daba de comer es que en las oficinas estatales de Soto la Marina al parecer han quedado ya casi liberados de los judas que estaban traicionando al sistema estatal de gobierno…Aunque todavía pululan por ahí unos dos o tres que le pretenden jugar al vivo como si en el aparato de inteligencia estatal fueran unos niños…Por cierto hace unos días se ubicó a un elemento de apellido GUERRA de la zona sur haciendo grilla en contra de GLYNNIS allá por San José de las Rusias y que se entiende que ella es la candidata del sistema de gobierno que lo tiene y lo mantiene en la sagrada nómina…De este tipo de desleales quien menos culpa tiene es el Independiente TOÑO MEDINA quien acepta de todo tipo de elementos para su causa y es que finalmente se gana con votos y estos a la hora del conteo no tienen nombre ni pasado político…FITO DE LEON del Poblado Las Tunas realiza proselitismo a favor de GLYNNIS en su populosa localidad…Hablando de comunidades rurales de nuestro Soto la Marina, del Ejido La Peña me reportan que el comisariado IRINEO MENDEZ GÓMEZ anda trabajando a todo lo que da a favor del proyecto Independiente de TOÑO MEDINA…Pasado aquellos tiempos en los que el señor de la casa era el líder político de su familia…Hoy en día en algunos casos ni la esposa les hace caso y los hijos e hijas, mucho menos…Igual de cierto es que una “vaca sagrada” de la política del Ejido El Esmeril como lo es don PEPE GOMEZ simpatiza de manera abierta y total con la abanderada de MORENA a la alcaldía GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ…Total que los liderazgos de los ejidos hoy como nunca andan repartidos entre las dos opciones con mayores posibilidades de triunfo rumbo al dos de junio…Vamos a esperar, como dice el dicho “A ver de cuero salen más correas”…Familias de algunos sectores de la zona urbana hace un llamado a Servicios Públicos del Municipio, ya que hay varios sectores poblacionales que reportan fallas en este vital servicio que representa la mayor de las prioridades por el tema de la seguridad para las familias de nuestro pueblo.…Los reportes recibidos son de familias de las Colonias Raquel Alonso, Juventud Revolucionaria, Nueva Rosita, Plaza de Lázaro Cárdenas, entre otros…Se hace necesario que el alcalde interino dicte las instrucciones pertinentes a los responsables de esta área y cuanto antes se solucione esa problemática…Salió al aire…CHUY YAÑEZ de por allá del Ejido Vista Hermosa asegura que su candidata GLYNNIS JIMENEZ se llevará el triunfo este próximo dos de junio…Muy activa la respetable señora IMELDA PAVÓN VALDÉZ dentro del equipo de trabajo de la candidata de MORENA a la presidencia municipal GLYNNIS JIMÉNEZ VAZQUEZ…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…