POR: ANA LUISA GARCÍA G.

Máynez ¡Qué manera de pasar a la historia!

La tragedia ocurrida este miércoles en el municipio de San Pedro Garza García, N. León y que enlutó las elecciones presidenciales de 2024 le dio la vuelta al mundo, las crónicas además de consignar 9 muerto y 121 heridos, hacen alusión a que el candidato Jorge Álvarez Máynez salió corriendo, huyendo del evento que reunió precisamente a simpatizantes de él, y que acudieron a ese evento precisamente para apoyarlo.

El abanderado de Movimiento Ciudadano tiene apenas 38 años de edad y cualquiera en su lugar hubiera actuado como él, poniéndose a salvo.

Pero desde el punto que usted lo quiera ver, esta elección va a pasar a la historia, porque se trata de un suceso nunca antes ocurrido, y frente a un debate que seguramente se estará realizando en las mesas de café en torno a la supervisión que debió efectuar Protección Civil, y lo que representa en el futuro de esta clase de eventos.

Las más importantes cadenas radiofónicas y empresas televisivas internacionales y la prensa escrita británica, de Arabia, Asia, Argentina, Perú, Brasil, España, y periódicos norteamericanos como el New York Times y el Washington Post, dieron cuenta del dramático evento.

Claro que son importantes en cualquier circunstancia la pérdida de vidas humanas y de lesionados, pero aquí seguramente lo que más llamó la atención fue que ocurriera por algo que a distancia pone en tela de juicio la capacidad de mano de obra en la construcción de un templete, porque casi nadie hace referencia a la presencia de un ventarrón con características de tornado como el responsable de la desgracia.

Por otra parte, este suceso trajo como consecuencia positiva, una mayor intervención de vigilancia de los partidos políticos y de la autoridad correspondiente, que es Protección Civil, a fin de asegurar las mejores condiciones en la construcción de estas estructuras en lo que resta de esta temporada electoral.

Protección Civil del Estado de Tamaulipas implementó de manera urgente, un protocolo de control y supervisión de los escenarios que se armen para los previsibles cierres de campaña o actividades políticas similares.

Mediante oficio a los diferentes partidos políticos la Coordinación Estatal de Protección Civil, solicita la ubicación de los entarimados o templetes que se hubieran construido para los cierres de campaña, o que estén por montarse, con fecha de realización para oportunamente supervisarlos.

Déjeme decirle que hay responsabilidad en el caso de nuestros vecinos de Nuevo León, de la autoridad correspondiente porque están obligados a supervisar el estado que guardan estas estructuras y si no lo hicieron en San Pedro G.G., malo, y si lo hicieron y no detectaron ninguna deficiencia, también malo. Pero si somos sinceros, el templete y escenografía que se cayó, y seguramente todos los que hasta ahora han montado en cualquier parte del país, no tienen prevista la presencia de un fenómeno climatológico como el que se presentó que seguramente no estaba registrado, no era esperado.

Dicho de otra manera, en lo sucesivo debe pensarse en prescindir de esta clase de montajes y buscar conchas acústicas, teatros del pueblo y otros espacios que presenten seguridad, para evitar eventualidades como la del miércoles 22 de mayo, que no deben repetirse.

Al respecto la Presidenta del partido Morena, Yuriria Iturbe Vázquez tomó la iniciativa de solicitar a las y los candidatos a los diferentes puestos de elección popular de ese instituto político, así como a los coaligados bajo el slogan de “Sigamos Haciendo Historia en Tamaulipas”, a presentar a la brevedad la logística, medios de contacto y calendarización de sus cierres de campaña para cumplir oportunamente con Protección Civil que requiere de esa información y estar en condiciones de concluir el periodo de campañas sin eventualidades que pongan en riesgo a candidatos, equipos de campaña y simpatizantes.

CONSOLIDAN EXCELENCIA ACADÉMICA EN LA UAT.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas cuenta actualmente con la acreditación el 90 por ciento de sus programas académicos debidamente acreditados, y bajo el rectorado de Dámaso Anaya Alvarado se encamina a lograr un avance aún más sustancioso en beneficio de más de 40 mil estudiantes en los diferentes centros de estudio y campos universitarios de la entidad.

El testimonio de este compromiso se hizo presente durante la sesión virtual en el acto de apertura de trabajos para la evaluación de los programas académicos, precisamente con fines de obtener la acreditación correspondiente por parte de organismos externos. En ese escenario el rector Anaya Alvarado resaltó la importancia de este ejercicio para la mejora continua de la oferta educativa con pertinencia y calidad.

La autoridad universitaria dijo: “Avanzamos con paso firme hacia la calidad académica mediante la re-acreditación externa de los programas académicos que atienden a nuestros estudiantes”. Luego agregó, que en la Universidad se realiza lo conducente para mejorar todos los procesos académicos, para el beneficio de los estudiantes, pero también para aportar a nuestro estado capital humano de alto nivel.

MUNICIPIO Y DIF RESCATAN TRADICIÓN DE RONDAS.- El municipio de Victoria apoyó con decisión y entusiasmo la labor que realiza el DIF Tamaulipas, en busca de fortalecer y preservar el Concurso de Rondas y Salto de Cuerda 2024, y de esa manera conservar esta tradición cultural y educativa en la niñez de Tamaulipas.

La capital del Estado fue sede de la etapa regional del referido concurso que tuvo como escenario el gimnasio de la Unidad Deportiva Siglo XXI donde resaltó el colorido del evento, en el que hubo derroche de talento, así como coordinación y esfuerzo físico de las y los alumnos de 34 escuelas participantes, que representaron a 10 municipios de la zona centro del estado.

Las espectaculares coreografías fueron disfrutadas con orgullo por cientos de padres de familia que asistieron al evento, el cual estuvo presidido por el alcalde en funciones, Hugo Galván Ibarra. Cabe mencionar que la participación del municipio victorense, es en apoyo a la labor que el DIF Tamaulipas realiza en aras de fortalecer y preservar lo que ha sido tradición cultural y educativa de la niñez de nuestro estado.

El evento concluyó con la premiación a los ganadores de las categorías de Salto de Cuerda individual, pareja y conjunto, así como a los que obtuvieron los primeros lugares en ronda infantil y su pase al evento estatal.