POR: ANA LUISA GARCÍA G.

La hipócrita laicidad y las sanciones del IETAM

Desde la primera Constitución Mexicana de 1824 figura la laicidad del Estado, una cualidad democrática que excluye todo contenido religioso de las instituciones y del discurso político, y desde siempre ha existido una simulación por parte de políticos y gobernantes, y a veces ha sido abierta. Los presidentes de la República enviaban a Roma a sus cónyuges a entregar el “diezmo”, y muchos candidatos de la era del priismo, de todos los niveles, iniciaron su campaña acudiendo a misa.

Entre estos recordamos a Tomás Yarrington Ruvalcaba, siendo candidato a gobernador, como primera actividad de su agenda de campaña, acudió muy temprano a la iglesia de San José de esta capital para escuchar misa. Y nadie dijo nada en ese y muchos casos más, porque no fueron pocos los que se presentaron ante el Altísimo, por fe o por recurso publicitario para ganar adeptos.

El tema lo traemos a este espacio ahora que el Consejo General del IETAM aprobó de manera unánime sancionar a un sacerdote y al candidato del PAN a la alcaldía de Cd. Madero, por haber celebrado una misa el primero y por convocar al acto religioso el segundo. Por cierto el panista en cuestión no obtuvo victoria alguna, ya sabemos que todo el mapa de municipios grandes se pintó de guinda.

Desde luego todos seguramente estamos a favor de la existencia del Estado laico, como recurso para proteger los intereses de las personas que no creen en Dios por encima de los intereses de las personas religiosas.

En esa coyuntura conviene revisar qué es el Estado laico, cuál fue su propósito inicial y a qué fines sirve en la actualidad.

El estado laico es un pacto entre personas que practican diferentes religiones y una manera de poder convivir los unos con los otros. Cada cual tiene derecho de creer en lo que quiera y practicar la religión que prefiera, lo cual ha resultado muy benéfico porque nos ha permitido convivir como civilización.

Sobre todo si tomamos en cuenta que pasamos por la Inquisición, las cruzadas, y la conquista de América, hasta llegar a un estado de Derecho.

El Estado laico está vigente para protegernos, gracias a ese principio, nadie le impone un modelo de vida a nadie bajo las reglas de una religión que no es la suya.

Si no existiera el estado laico el gobierno a través de leyes, obligaría a todos los ciudadanos a asumir creencias y practicar los rituales que les viniera en gana. Esta laicidad estaba implícita desde nuestras primeras constituciones, pero no expresa, por eso en 2012 se hizo una referencia sobre la laicidad para que no quedaran dudas.

EN CAMPAÑAS ES OTRA CANCIÓN.- El estadista irlandés Edmund Burke, creador del concepto de “Cuarto Poder” para referirse a la prensa en el Siglo XVIII, al enumerar los cuatro principales poderes, dijo que el primero de ellos es la iglesia, el segundo el Estado, el tercero el del hombre (hoy diríamos sociedad civil) y el 4º ya lo mencionamos.

Pero no son pocos los estadistas de todos los tiempos, que reconocen la influencia de la iglesia sobre la sociedad, tampoco podemos pasar por alto que ésta alguna vez gobernó. Basta recordar cuando Napoleón Bonaparte a punto de ser coronado por el Papa en turno, quitó de sus manos la aureola y él mismo se coronó, para luego hacer lo mismo con su esposa Josefina a la que le impuso un nimbo menor.

De tal manera que las medidas disciplinarias que ahora el IETAM aplique a un sacerdote es una advertencia, pone límite a sus prácticas religiosas, para que no invada el terreno político; porque está en la ley y porque la historia relata episodios muy significativos, empezando por el que protagonizó el cura Miguel Hidalgo, es decir que la iglesia mueve conciencias y si al frente de ellas un sacerdote les da una orientación, estaría en riesgo quienes ostentan el poder y sobre todo los que lo reparten.

Con esos antecedentes, es obvio que los candidatos y los gobernantes de los partidos que sean, que se acercan abiertamente a la iglesia, principalmente la católica, serán blanco para un llamado de atención que puede ir desde la amonestación pública hasta infracciones no sólo económicas, sino que pueden limitar su participación política en futuros procesos.

En esas está el IETAM, que por lo pronto aprobó emitir una sanción pública a Carlos Fernández Altamirano, quien fuera candidato del PAN a la alcaldía de Madero, igualmente al sacerdote por violar ambos, el principio de laicidad, y no sabemos qué situación tendrán el PAN, y quizá el PRI por ir en coalición. Pero es obvio que el candidato en cuestión no avisó, mucho menos pidió opinión, fue una iniciativa propia, en fin, la moneda está en el aire.

ASISTE RECTOR DE LA UAT A REUNIÓN DE LA ANUIES.- EL rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, asistió a la LXIV Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES, organismo que integran más de 200 universidades e instituciones de educación superior del país, y que esta vez tuvo como se la ciudad de Xalapa, Veracruz. En ese escenario la primera autoridad de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, llevó sus propuestas a favor de una educación vinculada con el sector productivo.

De igual forma ratificó el propósito de fortalecer la investigación, así como de privilegiar el desarrollo integral de las personas. Son temas de solidaridad con la comunidad y su entorno, que la casa de estudios ha tenido muy presente en sus acciones de integración con la comunidad, y que contribuyen a formar un perfil de sus egresados, conscientes de su responsabilidad social.

En ese mismo marco se trató el análisis del presupuesto 2025 para la educación superior, también los avances del sistema de evaluación y acreditación, además de la evaluación de sistemas estatales. Asimismo se abordó la actualización del Manual de Seguridad para Instituciones de Educación Superior, así como el análisis de la atención a la demanda de equidad y accesibilidad a la educación superior para todos los sectores de la población.

Una reunión de trabajo muy fructífera, cuyas conclusiones estará haciendo llegar a su equipo de colaboradores para adoptar lo que pueda traer beneficios a la máxima Casa de Estudios de Tamaulipas.

GATTÁS EN SU SEGUNDO AIRE COMO ALCALDE.- El alcalde Eduardo Gattás Báez en su segundo aire como Jefe Edilicio regresó a las colonias de la ciudad para supervisar el avance del plan de obra proyectado para el último periodo de su mandato 2021-2024, cumplir y cumplir bien, es su primordial compromiso con los victorenses que le reiteraron su confianza y con ese compromiso, está cerrando su primer trienio.

Gattás en sus encuentros con los habitantes de esta ciudad, deja testimonio de que estará poniendo su mayor esfuerzo para que la transformación de Victoria no se detenga, y con una inversión de más de 130 millones de pesos en obras, habrá mejores vialidades, drenaje, servicios públicos y embellecimiento en distintos sectores de la Capital del Estado.

Con la experiencia que le han aportado los primeros tres años al frente del Ayuntamiento, el Edil se siente en las mejores condiciones para proporcionar resultados inusitados, para lo cual cuenta con los integrantes del Cabildo, con los que comparte responsabilidades.

En su programa de trabajo, luego de su periodo de licencia, retomó las visitas en colonias donde se llevan a cabo más de 35 obras en beneficio de comités vecinales y de la comunidad escolar.

Por cierto el respaldo de los maestros a su gobierno lo manifestó el profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, quien expresó que fue una buena elección apoyar a Claudia Sheinbaum y Lalo Gattás, que junto con el gobernador Américo Villarreal Anaya van a lograr la transformación de Victoria y de Tamaulipas. Esta postura fue respaldada en otro evento alterno, en voz de la maestra Euridis Barrios con domicilio en el 40 Ocampo, quien acompañada de más de 2 mil 200 beneficiarios, el alcalde Gattás atendió una petición que tenía 18 años en lista de espera.