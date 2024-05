Por: Raúl Terrazas Barraza

Estudiantes

El Día del Estudiante, es una de esas fechas que no pasan inadvertidas y, aunque tiene más peso en secundarias y preparatorias, porque implica la llegada a una etapa en la vida de las personas en la cual, se da cuenta del papel que desempeñan en la sociedad, ya que, además de ser considerados como el futuro de las naciones, son agentes de cambio porque forman parte de la dinámica social y política.

En las Universidades, por tradición el Día del Estudiante no debe haber clases, aunque en realidad ya no las hay, porque el fin del semestre llega y para el 23 de mayo, se está en pleno apogeo de exámenes y entrega de trabajos finales que indicen en la calificación.

Es además una fecha que sirve para destacar el desarrollo académico y se habla muy bien de la etapa de formación profesional en la que están quienes cursan la educación media superior y superior, ya que, pasar por las aulas los hará personas responsables y comprometidas, desde el momento que son considerados como el futuro de las naciones.

Ser estudiante vale mucho, porque cursa un programa educativo que le dará herramientas para formar parte de una sociedad a la cual servirá y de paso contribuirá al engrandecimiento de la nación, ya que, al ser productivo, pagar impuestos o generar inversiones al crear cualquier tipo de empresa cumple como ciudadano.

Desde que los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM se declararon en huelga un 23 de mayo de 1929, para demandar la autonomía de la Universidad, misma que lograron luego de la generalización de la huelga en todas las Facultades, el 10 de julio de 1929 tras la determinación del presidente Emilio Portes Gil de conceder esa condición con la cual pudieron administrar sus propios recursos diseñar los programas educativos y elegir a sus directivos.

Estudiar no es una tarea fácil, pero, al aprender a hacerlo se disfruta y se pueden alcanzar grandes cosas, porque en la edad del estudiante se tiene el potencial suficiente para conseguir grandes cosas y, la verdad aquellos que no lo disfrutan no se dan cuenta que desperdiciaron una etapa de las más bellas etapas de su vida, por eso es que, hay quienes sin pensarlo mucho señalan que, si algo quisieran hacer en la vida una vez más, es ser estudiante universitario.

Dijo el presidente estadounidense Abraham Lincoln, que la mejor forma de predecir tu futuro es crearlo y es esto aquello que todos los días hacen los estudiantes desde que comienzan a celebrar cada 23 de mayo su día, hasta que logran titularse de una carrera profesional.

En la Universidad Autónoma de Tamaulipas que dirige el médico Dámaso Anaya Alvarado, existen alrededor de 40 mil estudiantes de unas 80 carreras profesionales que se imparten en los Centros Universitarios de las regiones de la entidad y se calcula que unos 20 mil estudiantes de ese mismo nivel se preparan en Universidades privadas

Los otros

El Gobernador Américo Villarreal Anaya, recibió durante este jueves infinidad de felicitaciones en ocasión de su cumpleaños 66, surgidas desde las redes sociales tanto de familiares, colaboradores y políticos, en el entendido de que, según su perfil en una de las cuentas se define como esposo, papá, abuelo y orgulloso tamaulipeco.

Por cierto, con todo y sus muchas ocupaciones escribió un mensaje de felicitación a las y los estudiantes en su día, porque su dedicación y esfuerzo son admirables, además de que, en cada uno de ellos dijo ver el futuro de Tamaulipas lleno de esperanza y potencial. Les envió un saludo afectuoso y los invitó a seguir disfrutando de la etapa de estudiantes que es tan valiosa en la vida.

Por su lado, el ingeniero Antonio Valera Flores, Secretario de Agricultura, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas, cree que la respuesta de la Secretaría de Agricultura del Gobierno Federal será positiva a la propuesta del gobernador Villarreal Anaya en el sentido de que, el precio por tonelada de sorgo sea justo para los productores de la región Norte que se inconformaron desde hace varias semanas.

Con el ingeniero Víctor Manuel Villalobos Arámbula dialogaron de forma directa para que, los compradores de sorgo acepten pagar un mejor precio, mismo que permita la venta de las cosechas, por ello el funcionario estatal pidió a los agricultores que continúen con las trillas, ya que, el Gobierno de Tamaulipas está de su lado para evitar que resulten perjudicados por los bajos pecios del sorgo en los mercados internacionales.

La anterior visita del presidente de la República a Tamaulipas, Don Andrés López Obrador, fue el tres de mayo y estará de nuevo en el sur de la entidad el próximo lunes, para revisar a fondo el tema de los servicios de salud a través del OPD IMSS-Bienestar Tamaulipas, que comenzó a operar hace algunas semanas y que debe estar al cien antes de que concluya la administración federal, esto es, en septiembre venidero.

La Coordinación Estatal de Protección Civil que tiene a su cargo Luis Gerardo González de la Fuente, giró sendos oficios a los partidos políticos para que den a conocer los sitios en los cuales llevarán a cabo actos masivos de proselitismo, a fin de revisar las estructuras que se usen para ello y evitar accidentes como el que sucedió al candidato presidencial del Partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynes, al desplomarse el templete en el que estaba para dirigirse a los ciudadanos que acudieron a un mitin.