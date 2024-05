Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Reciben a Chavira Martínez en el Ejido San Rafael de Tula

Previo al proceso electoral del próximo 2 de junio, el candidato a la senaduría de la República por Tamaulipas, Francisco Chavira Martínez, fue recibido y acobijado por los habitantes del Ejido ‘San Rafael’ del municipio del Pueblo Mágico de Tula. Esto sucedió este martes 21 de mayo del presente año.

Los vecinos de este lugar recuerdan que desde hace mucho tiempo, es más nunca un candidato a Senador por Tamaulipas los había visitado en su comunidad y reconocen que Chavira Martínez es raza, cae bien y en estos tiempos de política cuenta mucho, por lo que el abanderado por los colores rojo y amarillo saludó de mano y de frente a frente a los amigos de San Rafael, a quien les dijo sentirse en casa ya que él también proviene de una comunidad rural, además les aseguró que de ganar la Senaduría regresará a visitarlos y apoyarlos en sus demandas más sentidas.

Puso como por ejemplo, la más ambiciosa obra de construirse la carretera desde la entrada hasta el Ejido La Verdolaga, pasando por las diferentes comunidades rurales que comunican esta zona semidesértica.

También dijo el candidato en esta comunidad que por cierto está muy apartada y alejada del Estado que votarán por las formulas del PT, así como principalmente por Claudia Sheinbaum para la presidencia de la Republica y para que siga aterrizando la transformación en el país, en Tamaulipas, pero sobre todo en esta comunidad rural que más lo necesitan. También para que se cristalice el segundo piso de la 4T y no hay duda que vamos a ganar, agregó.

En este evento de proselitismo político del PT, además del candidato al senado de la República, estuvo presente el representante de la dirigencia estatal de este instituto político en el municipio Jorge Niño Molina, así como el candidato a una regiduría por estos colores rojo y amarillo, el empresario hotelero Alfredo Castillo Camacho, entre otras personalidades más.

NOTAS CORTAS

1.- Dicen que tan pronto termine la campaña por la presidencia municipal de Jaumave, deben de mandar a las mujeres que fungieron como candidatas para saber si no quedaron «aceleradas o frustradas» en sus intenciones de llegar o que hayan quedado mal por su ambición. Usted sabe amable lector a quienes nos referiremos y por lo tanto ya no quieren más de lo mismo independientes.

2.- Ya los partidos políticos, unos en alianza y otros no, los candidatos están programando los eventos de cierres de campaña y en la mayoría de ellos será el día miércoles 29 de mayo ya que tienen hasta las 12 de la noche para realizar eventos públicos, y luego habrá 3 días donde ya no se podrán hacer eventos, y el domingo 2 de junio será el día de las elecciones. Por lo pronto, me informan que Sindy Monita Ramírez del PT en Palmillas cierra el próximo 26 de mayo a eso de las 4 de la tarde y el morenista de Jaumave, Manuel Báez, lo hará el mismo día en la plaza Hidalgo y que lo harán con todo para que no haya duda que ganaran el próximo 2 de junio. Pendientes.

3.- Con un pie en la cárcel

La pregunta ya no es si Gladys Magalis Vargas Rangelva a pisar la cárcel o no. La pregunta ahora es cuando ocurrirá. Porque de que tarde o temprano la veremos tras las rejas, de eso no tenga usted ninguna duda, como seguramente no las debería tener ella tampoco, sabedora de que cuenta con méritos suficientes como para pasarse una larga temporada tras las rejas. A ver si ahí sigue armando de las suyas, despojando de terrenos de la pobre gente y desviando los recursos del erario municipal.

4.- Por cierto, me dicen mis colegas de Tula, que ya está listo el Primer Debate Político a celebrarse en este municipio entre los candidatos a la presidencia municipal y validado por el Instituto Electoral de Tamaulipas. La cita es este sábado 25 de mayo a las 18:00 horas y como recinto oficial se contrató el Hotel “La Cas de los Rombos” que se encuentra ubicado en la Calle Hidalgo Núm. 6, Zona Centro. Será único e histórico para este municipio, por lo que: ¿A quién le va?

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.