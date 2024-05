POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< El compromiso de Américo, hacer ganar a su partido

Ante la proximidad del 2 de junio en que todo México debe salir a votar con espíritu de responsabilidad, le puedo comentar que históricamente en Tamaulipas la corriente de izquierda que llevó como candidato a Andrés Manuel López Obrador, no obtuvo el voto mayoritario en el 2006, ni en el 2012, fue hasta 2018 que lo favoreció. De esas tres elecciones la entidad estaba gobernada por el PRI, hasta el 2016 entraron los “Vientos del Cambio” y con ello a los dos años siguientes entregó su voto a AMLO, como ocurrió en todo el país.

Obviamente la situación en 2024 es diferente, y Francisco García Cabeza de Vaca, que sigue siendo el primer panista de Tamaulipas, lo será mientras el estado se encuentre gobernado por un partido ajeno al PAN, hoy impulsa la barca que conduce a Xóchitl Gálvez en las corrientes azul y tricolor.

En ese plano, Américo Villarreal Anaya como el primer morenista de Tamaulipas está comprometido a hacer ganar a su partido, de todas, todas, no sólo la presidencial, sino lo más determinante en la vida política que son las curules de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Esa responsabilidad es con su partido y con la futura Presidenta de la República, que sin lugar a dudas debe apostar y contribuir al triunfo de Claudia Sheinbaum. Esa es una ley no escrita, que el código consuetudinario ha acuñado en todos los tiempos.

Claro por bien propio, el doctor Américo Villarreal como capitán del barco que navega en “temporal” de elecciones, también tiene que integrar una legislatura tamaulipeca mayoritariamente morenista que le proporcione el acompañamiento que requieren sus actos de gobierno.

En esas condiciones una y otra fuerza político-electoral estará jugando a las vencidas este 2 de junio ante un público expectante, que se cuestiona de que cuero saldrán más correas.

MUY DÉBIL LA MAREA ROSA EN TAMAULIPAS.- Tal como se esperaba, la Marea Rosa tuvo su mayor impacto en la Cd de México y no así en los 31 estados del país. Eso se entiende puesto que de 16 alcaldías asentadas en la capital de la República, sólo 6 gobierna Morena y las nueve restantes pertenecen a corrientes opositoras. En Tamaulipas hubo algunas de estas concentraciones aunque discretas, no está de más considerar que en nuestra entidad los ciudadanos son apáticos o quizá muy centrados, reconocen que salir a las calles no cambia su realidad, y menos cuando la temperatura sobrepasa los 40 grados.

La circunstancia es que la cultura del mitin y las marchas de protesta son muy propias de la Cd. de México, basta recordar Tlatelolco 68 y muchos otros de tipo estudiantil, en ese mítico 1968 el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra encabezó una de esas marchas.

El punto es que el padrón electoral de México está constituido por 100 millones 33 mil 50 personas y una lista nominal electoral de 99 millones 84 mil 188 votantes. La concentración lograda en el zócalo de la ciudad de México y calles adyacentes se calcula en 100 mil personas, la multitud se ve impresionante pero traducidas en votos, es como una golondrina, que no hace verano.

Lo que sí le puedo asegurar es que esos movimientos de concentración humana. son motivantes, cargan la batería humana de energía, crea fraternidad el hecho de percibir que otros y otras piensan igual, y se mueven en apoyo y lucha por algo en común. Durante 70 años en México este fue un recurso que alimentó e inyectó ánimo a la principal corriente política del país, la tricolor.

La política es pasión y emoción, es fuerza que mueve los ánimos en una lucha de la que saldrá un bando ganador. En esas estamos, para arribar al 2 de junio en un nuevo capítulo, así sea ratificando o rectificando una corriente política, por eso es vital salir a votar por el partido que usted prefiera, o por el candidato o candidata que le despierte confianza, porque le estará usted entregando las riendas del país, y lo mismo es para elegir un titular del Poder Ejecutivo que para conformar el Poder Legislativo.

EDUCADORAS, PILAR DE LA EDUCACIÓN: AMÉRICO.- Una vez más el gobernador Américo Villarreal Anaya dejó testimonio del importante papel de la educación para lograr la transformación, y lo expresó en la escuela Normal Federal de Educadoras “Estefanía Castañeda”, escenario en el que tuvo lugar la ceremonia cívica de honores a la Bandera, también reconoció que la escolta de ese plantel sea un referente en los diferentes eventos al portar con honor y gallardía el escudo de armas de Tamaulipas.

El mandatario estatal se refirió al trabajo de las educadoras en el estado, porque contribuyen a forjar los cimientos de las nuevas generaciones y en el caso particular de la Normal “Estefanía Castañeda” representa un pilar de la educación en Tamaulipas.

La directora del plantel, Albertina Guadalupe Guajardo Villela ofreció un cálido y emotivo recibimiento al gobernador Villarreal por la distinción de tomar en cuenta a la institución para presidir la ceremonia de honores, lo cual es un acto de alto significado para la planta docente y alumnos.

El gobernador no regateó palabras de reconocimiento a lo que realiza la Normal de Educadoras, se refirió a esta actividad como “noble y tan bonita” cuando se trata de estar formando a los nuevos seres humanos en sus primeros contactos de integración social y sus primeros conocimientos. “Ustedes son los cimientos de la próxima generación, los cimientos de la personalidad de cada ser humano”, precisó.

La directora Albertina Guajardo, mencionó que desde su fundación en 1977, la Escuela Normal de Educadoras a egresado a 3,500 profesionistas al sector educativo de Tamaulipas, y en ese marco refrendó el compromiso de estimular la profesionalización de los maestros y mejorar la infraestructura escolar para formar elementos capaces de enfrentar los retos que la educación actual exige.

Maestros y alumnos quedaron muy satisfechos con la visita del gobernador Villarreal quien confirmó que cuentan con su gobierno y que vería con la directora los apoyos que podamos aportar para que ustedes gocen de mejores instalaciones.