Por: Raúl Terrazas Barraza

El reto, proteger a la población del calor intenso

A cuidarse del calor, porque será intenso toda esta semana y la que viene. CONAGUA, la responsable de realizar los pronósticos del tiempo a través del Sistema Meteorológico Nacional, hizo una proyección de la onda de calor y considera que los días más difíciles y en los cuales deben de extremarse los cuidados para evitar daños a la salud, será del 24 al 29 de mayo.

El equipo de trabajo del Secretario de Salud, doctor Vicente Hernández Navarro analizó la situación y llegó a la conclusión de emitir una Alerta Epidemiológica por la tercera ola de calor, cuyo objetivo es dar a conocer a la población el riesgo que ocasionan las altas temperaturas y que se adopten las medidas de preventivas de manera estricta.

Incluso, se llegó a la conclusión de que, si las escuelas de educación básica no tienen las condiciones adecuadas para las clases, estas deben de suspenderse y llevarse a cabo en línea, esto es que, no cuenten con clima artificial, además de que, los niños no podrán salir para exponerse al Sol.

Los municipios de mayor riesgo son Mante, Xicoténcatl, González, Llera, Victoria, Padilla, Güémez, Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Díaz Ordaz, Reynosa, Casas y San Fernando.

Con la declaración de la Aleta Epidemiológica, a partir de este lunes todas las autoridades establecieron una gran coordinación de tal forma que, desde los municipios, las Escuelas, Protección Civil, Salud y respaldo de organizaciones oficiales, hicieron saber que están alineados al unísono para evitar que haya daños a la salud de las y los Tamaulipecos, en atención al llamado del Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya de que, el esfuerzo sea mayúsculo para proteger a la población.

Los otros

En el Congreso del Estado, las y los Diputados comenzaron con el análisis de prospectas y prospectos para suceder en la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas a Olivia Lemus Martínez, la reynosense que fue traída por el gobierno del pasado reciente a esa posición, sin haberla merecido.

El tiempo se llegó y desde el Congreso del Estado se hizo saber que existen más de 20 prospectos que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley y la convocatoria, que, dicho se ad e paso, pondrá fin a la inacción que hay en esa dependencia desde hace mucho tiempo.

Entre los que cumplen para el cargo están la exMagistrada del Poder Judicial, licenciado Lucía Graciano Casas, la Mtra Taide Gara Guerra, quien fue hace poco tiempo responsable de los derechos humanos de los estudiantes en la UAT y compitió para ser Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esta capital, pero, no llegó.

También está el licenciado Armando Villanueva Mendoza, que ya fue presidente del Poder Judicial y Director de Leyes, además de Magistrado por mucho tiempo, el secretario del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Hugo Reséndez Silva, el licenciado Luis Carlos Torre Garza y el exdirector de Seguridad Pública, licenciado Matías Ramón Ochoa Delgado, quien se puso a estudiar mucho sobre derechos humanos por un tiempo y domina el tema.

Los otros 17 que está listos para cumplir con el procedimiento que tiene el Congreso del Estado para sustituir a la actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas son, José Ramiro Roel Paulín, Moisés Tonatiuh Villegas Campos, Melissa Lizbeth Martínez Hernández, Violeta Romero Santiago, Juan Carlos Ruíz Delgado y Alfonso Manuel Moreno Castillo.

De la misma manera, Juan Jorge Olvera Reyes, Carlos Alberto Rocha García, Brianda Esmeralda Luna Rodríguez, Gustavo Guadalupe Leal González, Héctor Pavel Mellado González, Octavio César González Ledesma, Beatriz Concepción Aguilar Mireles, Abimael Bolaños López, José Martín García Martínez, Beatriz Antonia Eberle Villanueva y Orlando Javier Rosado Barrera.

Por cierto, hay dos convocatorias en ciernes a las que las y los Diputados invitan a la ciudadanía de Tamaulipas para que proponga candidatos, una de ellas es la de las personas que puedan integrar el Consejo Consultivo de la CODHET y el plazo es hasta el ya cercano 29 de mayo.

La otra es la que recordó en la sesión la presidenta de la Comisión de la Medalla al Mérito Luis García de Arellano, Diputada Sandra Luz García Guajardo, con la finalidad de que la sociedad proponga personas que han aportado cosas interesantes a Tamaulipas y puedan hacerse acreedores a la presea. Esta convocatoria vence el 31 de mayo, en el entendido de que, el plazo se ha ampliado en dos ocasiones e importante será que n o vaya a quedar desierto el premio, porque sonaría muy raro ya que siempre ha habido quien sea galardonado.

Por su lado, el candidato de la otra coalición a la presidencia municipal de Ciudad Victoria, Óscar Almaraz Smer, anda muy enojado porque desde la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica dice que han manchado su nombre, motivo por el cual presentó una denuncia ante las autoridades de la Fiscalía Anticorrupción, a responsable de la Dirección Jurídica de la dependencia que tiene a su cargo, Raúl Hernández Chavarría.