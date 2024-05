Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Domingo bueno para Maricela en Bustamante

En el cierre de campaña de la candidata de “Fuerza y Corazón por Tamaulipas” en Bustamante, Maricela Rodríguez González, prácticamente ya está anunciado el triunfo de ella el próximo 2 de junio. Está en la recta final y con todo a la cabeza en las preferencias electorales. Chela o la Guerra como le dicen por allá de cariño, no se duerme ni pierde la oportunidad de mantenerse firme en campaña para llevar sus propuestas y platica con la gente.

Este domingo pasado se vio un impresionante cierre de campaña, donde caminó y saludó a la gente que se encontraba a su paso, Además otros y otras salían de sus casas para ovacionarla.

Con buen ánimo que caracteriza a la candidata humanista de esta alianza, en su mensaje a los bustamantenses dijo: gracias por confiar en mí, a seguir apostándole a este proyecto y dijo no les voy a fallar. Ustedes me conocen como trabajo con honestidad y trasparencia, a todos los he apoyado y ahora que ganemos más.

Dejó en claro que con el apoyo de todo el municipio, progresaremos en muchos rubros. Asimismo en el evento, tuvo invitados de lujo, los abanderados a los distintos cargos de elección federal y local; los mismos que al hacer uso de la palabra se comprometieron que de llegar, gestionarían más recursos para Bustamante. Total que el cierre de campaña fue impresionante y va directo al triunfo electoral.

Sindy Monita Ramírez continúa recorriendo todo Palmillas

Con paso firme y segura la candidata del Partido del Trabajo en este municipio de la Sierra Madre Oriental, Sindy Pauleth Monita Ramírez, sigue recibiendo el respaldo de los ciudadanos para el próximo 2 de junio.

Así vemos que habitantes de la cabecera municipal, de los ejidos y poblados, le refrendan su incondicional apoyo para que llegue a la presidencia municipal de Palmillas, porque saben que con ella este municipio crecerá más en desarrollo.

Y cuando se para con alguien y platica o preside algún evento afirma: “Sin duda alguna yo seré su presidenta municipal, por eso estoy aquí para escucharlos y entender sus necesidades. Trabajaré a través de sus peticiones y no les voy a fallar.

Sindy ha dicho que con Claudia Sheinbaum se consolidarán todos los programas sociales que aterrizaron con la llegada de la Cuarta Transformación a México.

Afirmó que con las propuestas del Segundo Piso de la transformación, que impulsará, como presidenta de México, los beneficios se ampliarán a todos los mexicanos y por ende a todos los palmillenses.

NOTAS CORTAS

1.- El miedo no anda en burro. No me lo crea, pero cuentan por ahí y por allá que la tristemente célebre alcaldesa de Miquihuana que va por la reelección y que ya se va, Gladys Magalis Vargas Rangel, anda desesperada buscando llegar a un acuerdo con el Gobierno del Estado para que cesen las investigaciones que según al parecer la Fiscalía Anticorrupción está llevando a cabo en su contra. Cómo se nota que el miedo no anda en burro y que al hermano de esta, más conocido como el “rey de las muchachas” ya le está llegando el agua a los aparejos ¡en plena temporada de sequía!

Pero lo que se sabe y es un hecho, es que no hay ni habrá acuerdo de ningún tipo, ni con el gobierno estatal, ni con la Fiscalía. Si doña Gladys, si violó la ley, tal como se presume, tendrá que pagar las consecuencias de sus actos. ¡Tómala!

2.- Que este sábado al medio día anduvo por Jaumave el Secretario General de la Sección 30 del SNTE en Tamaulipas, Profr. Arnulfo Rodríguez Treviño, para respaldar y levantar la mano al candidato morenista o más bien de la alianza “Sigamos Haciendo Historia” a la alcaldía de ese municipio Profesor Manuel Báez.

Y es que todos sabemos que el “Equipo Político” de la Sección 30 del SNTE, están cien por ciento con Claudia Sheinbaum. Los profesores del magisterio tamaulipeco lo han dicho que con ella se la juegan y con AMLO también y obviamente que con Manuel Báez, a quien ya lo ven como futuro alcalde de Jaumave, pues las encuestas así lo confirman.

3.- Ya falta menos

Al día de hoy, han transcurrido 31 meses y 22 días de este mal gobierno de Miquihuana. Faltan 4 meses y 9 días para que termine el trienio de Gladys Magalis Vargas Rangel “La Potra”. ¡Ánimo raza, ya falta menos!

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.