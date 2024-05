Dialogando

Bien arropado y arriba en las encuestas

Por Roberto Olvera Pérez

A 9 días del cierre de campaña Eduardo ‘Lalo’ Gattás Báez, ha logrado una sólida unidad en torno a su proyecto político rumbo la alcaldía de Ciudad Victoria, donde mas ciudadanos se vienen sumando a su esfuerzo y a sus propuestas, pues ya sabemos que va por la reelección y casi es un hecho que lo va a lograr el próximo 2 de junio.

El pasado fin de semana el candidato morenista por la segunda línea del acueducto “Guadalupe Victoria” a la capital del estado, estuvo en las Colonias “Vamos Tamaulipas”, “Esfuerzo Popular” y “Loma Alta” como parte de los cierres de campaña, donde fue bien recibido por la gente. Además de contar con el respaldo de la clase política local y empresarial; ha sido acompañado por las candidatas a las diputaciones locales por el distrito XIV y XV, blanca Anzaldua Nájera y Katalyna Méndez.

En territorio Lalo Gattás ha recogido el sentir y pensar de los victorenses, con la intención de que sus peticiones se sumen a los proyectos y programas de lo que será su administración por un nuevo periodo más de tres años.

Este arroz ya se coció

Resulta que el candidato del partido Morena Eduardo ‘Lalo’ Gattás Báez, encabeza las encuestas con un 40 por ciento de aceptación ciudadana y con un crecimiento de 18 por ciento; seguido por el candidato AZUL Oscar Almaraz Smer, con 31 por ciento y en tercer lugar el candidato de Movimiento Ciudadano con el 10 por ciento. Con esa o quieren más, diría mi compadre de Manglares.

NOTAS CORTAS

1.- Dicen que Gladys Magalis Vargas Rangel candidata azul a la alcaldía de Miquihuana, posee muchas propiedades en ese municipio a costillas del erario público y aún no termina su gestión ya que va por la reelección, así como tener una farmacia en el primer cuadro de la localidad. Se dice enfermera y no sabe poner una inyección. También se afirma que es la más corrupta de los ediles que ha tenido Miquihuana y a ella eso no le quita el sueño, así como el cinismo de su esposo que también goza de esas miles y ha hecho lo que quiere, pues de prepotente, creído y altanero no lo bajan por allá.

2.- El Gobernador de Tamaulipas Dr. Américo Villarreal Anaya ¡Seguimos celebrando a nuestras maestras y maestros! En esta ocasión galardonamos a los docentes de la Sección 30 por su trayectoria de muchos años educando a nuestra comunidad. ¡Enhorabuena, gracias por su esfuerzo y dedicación! ¡Estamos con ustedes, cuentan conmigo siempre!, dijo el Mandatario Estatal.

3.- Chisme grande sin lugar a dudas lo que pasó hace días en el Pueblo Mágico de Tula, sobre todo en la celebración del ‘Día del Maestro’. Investigaremos más al respecto y entonces dialogaremos.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.