EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Ya se pasaron dos semanas de campaña por la presidencia municipal…Y en ese sentido tenemos que puntualizar que solamente GLYNNIS JIMENEZ y TOÑO MEDINA son los que más trabajo traen en territorio, hasta el momento…Y es que la abanderada de Acción Nacional CLAUDIA RIVERA apenas está apareciendo en la escena electoral en esta semana, aunque ya se pueden apreciar algunas casas y carros con su propaganda electoral…GLYNNIS trae enarbolando la bandera política de la poderosa marca de MORENA con todo lo que esto genera…Mientras que el alcalde con licencia TOÑO MEDINA recorre la geografía municipal portando el estandarte INDEPENDIENTE… GLYNNIS quiere hacer historia de la buena y trae todo un mundo de buenas intenciones porque quiere bien a este pueblo de Soto la Marina en el que nació…GLYNNIS es respaldada por la poderosa maquinaria electoral y de programas sociales que representa MORENA que es la marca que gobierna en el estado con AMERICO VILLARREAL ANAYA y a nivel nacional con el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR…Poderosos factores los dos, al momento de que el elector dispersa su voto…Más aparte el trabajo que viene realizando GLYNNIS por su parte con la estructura de campaña que la cobija y la arropa…Mientras que TOÑO MEDINA le sigue apostando al trabajo realizado como alcalde en funciones, ya que no se cansa de repetir en todos sus eventos de campaña las acciones realizadas por su administración en diferentes rubros…TOÑO ya sabe lo que es probar las mieles del poder que emanan de la presidencia municipal y desea de manera ferviente alargar su estancia en la alcaldía otros tres años más, animado por los suyos, que lo están apoyando a rajatabla…Y por el bando de enfrente se encuentra GLYNNIS JIMÉNEZ VÁZQUEZ cobijada por la triple alianza que MORENA encabeza al lado de la gente del VERDE y los del PT…Se tiene que puntualizar que la pelea electoral esta vez se habrá de centrar entre dos opciones jóvenes, pero no precisamente con importantes coincidencias entre sí, pues cada uno de ellos cuenta con sus muy particulares estilos y maneras de hacer política…Y es que aunque ambos son casi de la misma edad, no son iguales ni se comportan de la misma manera y es que ni hermanos que fueran… SERGIO LOZANO y el Profr. CLAUDIO REYNA andan de lo más entrados en la campaña de GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ… Por otra parte me comentan que la señora IRMA JASSO le sigue generando muchas respuestas positivas de la gente al proyecto de su hijo el alcalde con licencia TOÑO MEDINA…Nada de extrañar esto y es que si algo ha sabido hacer la señora IRMA desde el DIF Local es ganarse el afecto de muchas familias que acuden a solicitar ayudas de todo tipo en la institución a su cargo…Lo he dicho y lo seguiré diciendo la señora IRMA es el activo más importante de TOÑO MEDINA en su proyecto de reelección…Algunos que rodean la campaña del Dr. TOÑO MEDINA se las quieren dar de “sabiondos” de la política, pero la realidad es que la señora IRMA es quien más amarres políticos ha sabido tejer a favor de su hijo el candidato Independiente a la alcaldía marsoteña…La influencia de la señora IRMA se siente y además se nota en la campaña Independiente si consideramos que si quien era su secretaria en el DIF local ANAHÍ WALLE…Igual de cierto es que un servidor en mi calidad de reportero profesional suelo ir a los eventos políticos a los que se me corre la atención de invitarme en tiempo y forma…Así ha sido mi actuar durante estos 21 años de laborar en EL REDACTOR…Y es que finalmente lo que persigo es la noticia que genere impacto entre nuestra sociedad y que contribuya a seguir fortaleciendo a este medio de comunicación en el primerísimo lugar aquí en Soto la Marina, dejando en segundo término el partido o el candidat& que sea…A donde no me invitan, pues simple y sencillamente aplico el consejo que mi viejo FERNANDO siempre me dio, “mijo usted nunca vaya a donde no lo inviten”…En otro orden de cosas el Lic. TOÑO SILVA se está dejando sentir en lo que tiene que ver a su trabajo en la campaña de GLYNNIS y es que no anda solo y su sombra…Trae un nutrido grupo de activistas que vienen trabajando a su lado, desde hace no menos de tres años y que le siguen acompañando a pie firme…De igual manera platicando con el Profr. HUGO ROJO me comentaba sobre su lealtad y disciplina hacia MORENA partido al que pertenece desde hace un buen de años…Me dijo palabras más palabras menos que con su gente anda respaldando no solo a GLYNNIS sino a todas las fórmulas de candidatos y candidatas a cargos de elección popular de su partido MORENA…De hecho en días pasados se metió a la zona del distrito de riego en donde tenía agendadas una serie de pláticas con cuadros con los que lo une amistad y coincidencias de tipo político…Igual de cierto es que TOÑO MEDINA le está apostando al electorado sin partido…Su mensaje está dirigido hacia el ciudadano común ese al que no le interesan las cuestiones partidistas…Trae TOÑO un mensaje directo a los electores…No se esconde en eso de dejar bien establecidos los logros que él considera a titulo particular, que durante su administración se han aterrizado hacia la comunidad…Por otro lado el muy apreciado PATRICIO CASTILLO BARRAZA el popular “pato” se integró al equipo de campaña de GLYNNIS JIMÉNEZ desde hace unos días…Anda muy activo en la pega de calcas y lonas con la imagen de la candidata local de MORENA en su coalición con el Verde y el Partido del Trabajo…Se comenta que han causado baja de la nómina del estado aquí en Soto la Marina algunos cuadros a los que se les detectó realizando labor de zapa en contra del sistema que les estaba dando de comer…Tienes que ser malagradecido o muy “penitente” para pretender engañar a los muchos informantes que la Secretaría General de Gobierno tiene “sembrados” a lo largo y ancho del municipio y que diariamente pasan dos y hasta tres reportes al estado de manera exacta y puntual sobre el desempeño de la clase política como de la comunidad en su conjunto…Cuando te corren por desleal, ni el llanto es aceptable y mucho menos digno de lástima o de compasión…Lo mismo está pasando hacia el interior de la marca MEDINA en donde no es aceptado el doble juego de sus empleados…Los MEDINA también tienen la mano pesada en lo político y hasta las redes sociales de su gente las tienen monitoreadas, por aquello, de las recondenadas dudas…En días pasados ubicamos al líder de la CNC local MARIO CRUZ OCHOA acompañando en algunas visitas domiciliarias a la abanderada del PAN a la diputación local por este XVI Distrito Electoral, ARELY ACOSTA MENDIOLA…Ya son varios los procesos electorales en los que al tricolor no le ha ido nada bien pero en todos ahí ha estado MARIO CRUZ apoyando a los candidatos de las coaliciones de su partido el PRI con Acción Nacional…Por cierto pude entrevistar en nuestro estudio a ARELY quien comentó ante nuestra audiencia sus deseos de llegar al congreso de Tamaulipas para contribuir desde ahí a mejores programas de salud a la comunidad, entre otras acciones como un mejor abastecimiento de agua para las familias de los trece municipios que integran este que es el Distrito Local XVI…Por otra parte, me dicen que ABDIEL EDU PONCE LARA es el representante ante el Consejo Municipal por el proyecto INDEPENDIENTE que representa TOÑO MEDINA…Igual el regidor de MORENA en el cabildo local HUGO ARELLANO anda ahora por el lado INDEPENDIENTE…En estas últimas elecciones HUGO ARELLANO ha apoyado unas veces a los candidatos de MORENA como en otras a los del VERDE y en este caso ahora en el proyecto municipal decidió por el lado INDEPENDIENTE…Todo un caso el del hijo del ex alcalde TEMO ARELLANO CONDE…CAROLINA VELA de allá de La Pesca anda jalando al mil por el lado de GLYNNIS…No pocos políticos que andan apoyando a diferentes proyectos en nuestro municipio, prefieren hacerlo desde las sombras o desde las catacumbas…Y esto tiene razón y causa en que las redes sociales son hoy en día muy crueles y es que no hay respeto personal, para las familias de los actores de la escena electoral y mucho menos para ellos…Muchos prefieren apoyar desde la clandestinidad a sus candidatos o sus candidatas y no exponer a sus propias familias a las campañas de odio que en no pocas ocasiones se generan a través del Facebook y que en ocasiones son cuentas de “fantasmas” pues no corresponden a nombres reales por parte de quienes las administran…Me reportan que se detectaron fallas en la matrix por parte de cierto equipo que operaba a favor de CLAUDIA SHEINBAUM en Soto la Marina…Aseguran que se le dio una sacudida a dicha estructura pues no estaban operando para las demás fórmulas de este partido…Se limitaban a solamente hacer campaña para CLAUDIA, pero no así para el resto de toda la fórmula de MORENA y es que estaban mandando sus señales en contra sentido…Pero se detectaron a tiempo esas anomalías y se desactivaron las alarmas de emergencia que estaban ya sonando con fétido olor a traición hacia el interior de las filas Morenistas…Pues tanto en el lado INDEPENDIENTE como por la parte de la coalición MORENA-VERDE-PT se están dando con todo en las redes sociales en donde ya de plano sea convertido en una verdadera zona de guerra político electoral…Dentro del equipo de campaña de GLYNNIS se siente fuerte la voz de mando por parte de su hermana FERNANDA, quien se mueve como pez en el agua en responsabilidades de gran calado…Igual de cierto es que la maestra MINERVA ARELLANO VELÁZQUEZ busca un nuevo periodo como síndico y es que está apuntada para tal cargo en la campaña reeleccionista del Dr. TOÑO MEDINA…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…