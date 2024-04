EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues ya estamos por concluir la primera semana de hostilidades políticas en nuestro municipio…Iniciaron, los y las candidatas su trabajo político desde el primer minuto del pasado lunes…Será una lucha titánica la que estarán librando durante los poco más de cuarenta días que durará ésta campaña, tanto GLYNNIS JIMÉNEZ y TOÑO MEDINA como CARMEN RIVERA (menciones por orden alfabético, para no herir susceptibilidades)…GLYNNIS fue la primera que abrió actividades desde el primer minuto del lunes 15 de abril, ya que en punto de las doce de la noche con un minuto inició con la pega de calcas vehiculares en la zona centro del pueblo y a las cinco de la tarde tuvo una importante concentración en el comité del Verde desde donde encabezó una caminata para llegar a inaugurar las oficinas de su comité de campaña en pleno centro de Soto la Marina…Mientras que TOÑO MEDINA empezó sus actividades con en una serie de visitas domiciliarias en algunos sectores de la zona urbana y nos comentan de su cuartel general que mañana sábado inicia su campaña en donde será el comité por la lateral de la carretera nacional a un lado de un conocido GYM…De la abanderada del PAN como lo es la estimada amiga CARMEN RIVERA ORDOÑEZ aún no tenemos información sobre algunos eventos en específico…Por cierto en la planilla de regidurías que encabeza CARMEN se incluyó a tres mujeres, pues el único hombre que aparece es su papá don ESTEBAN RIVERA para la primera regiduría…Independientemente del resultado electoral que se obtenga, CARMEN ya está pasando a nuestra historia política con el solo hecho de participar como candidata a la presidencia municipal…Pues desde la Colonia “Miguel de la Madrid” nos reportan el proselitismo que realiza CHITO RODRÍGUEZ a favor de GLYNNIS JIMENEZ la abanderada de MORENA-VERDE-PT…Y es necesario puntualizar que de acuerdo al historial político que CHITO se carga, cuando él se mete a favor de un proyecto político, se convierte en toda una fiera en el buen sentido de la palabra en cuanto a desarrollar un activismo político sin el menor descanso…Sumo cuidado deberán de tener en los comités de campaña en cuanto a cuidar en medida extrema, la filtración de informes de alta secrecía hacia los cuarteles de enfrente…Hasta los de la escoba, de los comités de campaña, deben de ser de estricta confianza de los candidatos…Esta campaña promete ser una verdadera ensalada de filtraciones entre los diferentes bandos…Entre los encargados de la limpieza y de las llaves de sus respectivos comités de campaña, en tiempos idos, recuerdo al viejón LUPITO CAMERO (+) así como a DANIEL RIVERA y TACO ALFARO entre otros que me vienen a la mente..…Unos auténticos guardianes de los espacios que les ha tocado cuidar…Celosos de su chamba y fieles a rabiar hacia sus candidatos en los tiempos que les tocó dicha responsabilidad…LUPITO CAMERO hasta la navaja sacaba cuando alguien pretendía sacar propaganda o bocinas sin autorización de sus jefes, del comité de campaña de LUPE BERNAL así como con PEPE ELÍAS FLORES RAMÍREZ…Aunque se tratara de cuadros de confianza de sus mismos candidatos…Lo cierto es que Soto la Marina es el segundo municipio más grande de Tamaulipas en extensión territorial, lo que nos habla de que será misión titánica el dedicarle suficiente tiempo a cada comunidad rural y aparte a la cabecera municipal por parte de los y las candidatas a la alcaldía…De ahí la importancia de tener “sembradas,” a gentes de su extrema confianza en todos y cada uno de los seccionales que conforman este municipio y es que en una campaña no siempre los candidatos pueden estar de tiempo completo en cada parte del territorio marsoteño…En el equipo de campaña de TOÑO MEDINA es notorio y visible por demás el trabajo que desarrolla por las tardes su señora madre IRMA JASSO DE MEDINA…La señora IRMA es y por mucho el activo más importante en la campaña por la reelección del alcalde con licencia…Esto se siente al escuchar las instrucciones que gira la señora IRMA ante los miembros del equipo de campaña, en donde verdaderamente se respeta su voz…En otro orden de ideas, el joven PEDRO CABRERA TAVARES se está distinguiendo en la campaña de GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ por la pasión y la efectividad que le está imprimiendo con otros muchachos y muchachas que forman parte del equipo juvenil en la campaña de la abanderada de MORENA-VERDE-PT…PEDRO es el coordinador de jóvenes de la campaña de la candidata de MORENA-VERDE-PT…Pues total, que la campaña de lonas en las casas y de calcas en las unidades automotrices se encuentra a todo lo que da en estos momentos…Es importante el avance en cuanto a este tipo de publicidad tiene que ver y es que entre más propaganda se vea, crece el entusiasmo de los candidatos y las candidatas a la alcaldía marsoteña así como entre sus seguidores…Pero de ninguna manera el número o la cantidad de propaganda puesta tiene que ser por fuerza un indicativo de ir adelante en el ánimo de los electores…La gente de Soto la Marina tiene “maestría,” en eso de engañar a los candidatos…Llega uno de ellos a sus casas y lo pasan hasta la cocina y le ofrecen hasta un taco…Pero llega el otro después y en esa casa hacen lo mismo con el nuevo visitante…La gran mayoría de los electores de nuestro municipio quieren jugar a la segura y no quedar mal con nadie de los que buscan la alcaldía…Es mínimo el porcentaje de electores que definen desde el inicio de las campañas el destino que le darán a su voto…Antes los candidatos engañaban a la gente…Hoy en día es exactamente al revés…Y por ahora la raza agarra cemento, block, varilla, despensas, medicinas y lo que se les ofrezca por parte de los aspirantes y es que les agarran a uno y al otro y al otro…Y el destino final de su voto?…Sabrá DIOS!…De la zona sur hay dos cuadros que aparecen en diferentes planillas para el próximo cabildo…Por el lado Independiente MARGARITA OLGUIN OLMOS de la Piedra y por GLYNNIS JIMENEZ un joven de la Chona, ANTONIO GALVÁN hijo de don DANIEL GALVÁN…Por la sindicatura local aparecen la maestra MINERVA ARELLANO VELÁZQUEZ que va por su reelección en la planilla Independiente de TOÑO MEDINA y TOÑO HINOJOSA ARELLANO por el lado de GLYNNIS…Por la planilla Independiente también busca repetir ENRIQUE LINARES otra vez como regidor similar al caso de EMILIANA GARZA CRISANTO por el PT en la fórmula de GLYNNIS…Y de las propuestas para las primeras regidurías tenemos los casos de YANELY CEPEDA CEPEDA con GLYNNIS y CHANO DEL REAL por TOÑO MEDINA…Estas dos últimas propuestas, son de manera coincidente, nativos de La Pesca…Para que la cuña apriete…Tanto YANELI como CHANO prácticamente tienen amarradas sus regidurías sea cual sea el resultado final, en este proceso electoral…En la planilla de CARMEN RIVERA del PAN ya habíamos mencionado al inicio de esta colaboración que está registrado su papá don ESTEBAN RIVERA…Por cierto de Tampiquito me reportan que andan trabajando políticamente para GLYNNIS elementos como DIEGO MEZA y PEPE BAÑUELOS…Delicada la situación política de la Delegada Estatal del ITAVU en Soto la Marina ERIKA VERANIA VELA PEÑA si consideramos que llegó a este cargo del gobierno de Tamaulipas a recomendación del Dr. TOÑO MEDINA…Peeeeeero, nominalmente, pertenece a la administración estatal de color guinda…A ver como resuelve ella misma el tema de su postura política y es que en estos campos minados de la grilla no se permiten dobleces…En cuanto a su desempeño laboral podemos decir, que ella ha hecho bien las cosas en su calidad de funcionaria estatal…Pero sí debe de estar en un dilema en lo referente a su accionar político electoral…Además me dicen que su papá es el Delegado Municipal, por parte del gobierno local que está jugando con la marca Independiente…A inicios de esta semana tuve la oportunidad de entrevistar en pleno territorio tanto a TOÑO MEDINA por los rumbos de la Colonia Tres de Septiembre, como a GLYNNIS JIMENEZ por los rumbos de la Veinte de Noviembre…El Prof. PANCHO SILVA bien metido y a todo lo que da en el proyecto de GLYNNIS JIMÉNEZ de acuerdo a información que se nos hace llegar por parte de fuentes dignas de todo crédito…El Profe. PANCHO con esta postura reafirma lo que ha dicho en el sentido de que su apoyo es para quienes sean los candidatos y las candidatas de MORENA que esta ocasión, hacen fórmula con El VERDE y el PT…El Lic. GUADALUPE GUERRERO se incorporó a la campaña de GLYNNIS JIMÉNEZ pues se le pudo ver caminando con ella en el Poblado Tampiquito, el pasado miércoles por la mañana…Se confirma en esta campaña la cercanía de JUAN ESTRADA con la familia MEDINA, pues en la misa que se ofició a los candidatos se le pudo ver muy cerca de los miembros de este clan…Muy cerca…Esta confianza de la familia MEDINA se la ganó JUAN ESTRADA desde aquellos tiempos que él era el responsable del programa de los adultos mayores cuando gobernaban el PRI y el PAN en la presidencia de México y él tenía la cortesía de ir hasta la casa de la mamá del patriarca HABIEL a realizarle los trámites correspondientes debido a la edad de la señora…Este sábado 20 de abril se llevará a cabo el inicio de campaña de TOÑO MEDINA en esta localidad…Se espera que el candidato Independiente eche la casa por la ventana para mostrar fuerte músculo político rumbo a su propia reelección…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…