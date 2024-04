Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Culmina primera semana de campaña por el Altiplano

Así es, con éxito y gran aceptación los habitantes de Bustamante, Miquihuana, Palmillas y Jaumave, recibieron a las y el candidato a la presidencia municipal de esta región semiárida del altiplano tamaulipeco.

En el primer municipio a Maricela Rodríguez González, que va por la alianza “Fuerza y Corazón por Tamaulipas” y quien ha dicho estar comprometida a caminar junto a personas que comparten sus ideales, para presentar propuestas que llenen de orgullo a Bustamante. Y dice: confíen en mí, caminen conmigo, con confianza y firmeza para seguir avanzando a paso firme.

Así viene recorriendo las calles de su querido pueblo, escuchando de primera mano las necesidades de cada uno de sus habitantes, a lo que agradece su confianza y apoyo en este camino por un mejor futuro para todos.

A la Dra. Eunice Guzmán Torres de Miquihuana, candidata de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, MORENA, PT y Verde Ecologista de México, le han reiterado que en Miquihuana cada vez está más cerca la Transformación y con nuestra amiga Eunice Guzmán, es una mujer realmente comprometida con su municipio y con un gran arraigo por su tierra, así llegará a todas las comunidades de este hermoso municipio, por lo que ¡En Miquihuana y en Tamaulipas el Pueblo Manda! Así viene visitando casa por casa, tocando puertas, y este 2 de junio vamos a pintar Miquihuana de verde y Juntos impulsemos la 4Transformación.

En Palmillas, Sindy Pulette Monita Ramírez candidata del Partido del Trabajo, ha dicho que su prioridad será la salud, haciendo honor a su profesión pues es Dra., pero también todos los rubros sociales serán su prioridad como: Educación, Deporte y los problemas prioritarios como el agua que tanto aqueja que nos preocupa en atender.

Por tal motivo, no dejaré de visitar ninguno de los hogares de mi tierra que me vio nacer, y el PT que dignamente represento, es la Cuarta Transformación y llegará a nuestro municipio de Palmillas en su Segundo Piso con nuestra candidata a la presidencia de la Republica, la Dra. Claudia Sheinbaum. Por ello, los invito a sumarse a este nuevo proyecto, a los jóvenes, a las mujeres, a los adultos mayores, a los campesinos, a los profesionistas y a todos los segmentos, pero sobre todo a votar este 2 de junio.

En Jaumave es un hecho que la transformación va a llegar y de la mano de todos ustedes, lo ha expresado Manuel Báez Martínez, candidato de la alianza Morena-PT y Verde Ecologista. Y ya lo saben: ¡En Jaumave el pueblo manda!

Así se viene expresando el morenista con la cara en alto, mirando de frente y sin tapujos les digo, que cuentan conmigo para transformar a este municipio. Así agradece en cada casa, barrio, colonia, comunidad rural que visita y más por recibirme y me abren sus puertas. ¡Gracias amigos y amigas! Vamos a ganar este 2 de junio con el apoyo de todos ustedes, les dice el profe.

Cada una de las candidatas y el candidato que van jugando en esta contienda electoral que se avecina, junto a su equipo de campaña, así como su planilla, instaron al voto este 2 de junio por la alianza o partido que representan.

Tanto Marisela como Eunice, Sindy y Manuel, están convencidos que con las mejores propuestas hacia la ciudadanía, en mejorar más el entorno social de su municipio, así como la salud, educación, deporte y otros rubros más, los llevaran al triunfo electoral este próximo 2 de junio.

Aquí la gente de sus municipios ya los conocen, por lo que de llegar a la Presidencia Municipal serán una y un edil cercano a la gente, dejando de un lado el escritorio para irse al territorio y lo harán para supervisar los servicios públicos y resolver, de primera mano, las necesidades de la gente, y no gobernar desde un escritorio. Son tiempos de propuestas, pero también son tiempos de comprometerse a cumplir todas las demandas sentidas por la ciudadanía, una vez que lleguen a las alcaldías.

Por cierto, la que de plano no arrancó campaña el mero día, fue la actual alcaldesa de Miquihuana, Gladys Magalis Vargas Rangel, más conocida como “La potra”. Dicen que se siente sobrada y nada más hasta ahora no circula, simplemente suspendió actividades de campaña, pues que no le hace falta y no le interesa. Hasta el chisme nos llega que hasta su media naranja el tira tiros de Roque Sánchez Carrizal, tampoco le importó si arrancará o no su mujer. Él mejor prefiere echarse unas cheves bien helodias, siempre anda enfiestado como que si no le debiera nada a nadie, para él no hay mañana y mucho menos problemas que arreglar. Así se las gastan ellos por allá por esa región semiárida. Pobre pueblo y olvidado.

Comunicado del PRI Tamaulipas:

El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional de Tamaulipas, lamenta profundamente la partida intempestiva y violenta de nuestro candidato Noé Ramos Ferretiz, alcalde de El Mante y candidato para la reelección por la Coalición de “Fuerza y Corazón por Tamaulipas”.

Condenamos enérgicamente este acontecimiento y exigimos a la autoridad el pronto esclarecimiento de los hechos.

Tamaulipas merece como todo México, un proceso electoral en paz, donde se brinde las condiciones de seguridad para actores políticos y ciudadanos.

Valoremos solicitar para nuestros candidatos la seguridad necesaria para desarrollar su campaña y por lo pronto suspenderemos nuestras actividades.

Acompañamos en su pérdida a su familia, a sus amigos, a su municipio y al Partido Acción Nacional, nuestro aliado. Fin del comunicado.

“Democracia y justicia Social”: CDE PRI TAMAULIPAS.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.