POR: ANA LUISA GARCÍA G.

A unas horas de que arranquen las campañas políticas en Tamaulipas hay varias candidaturas aún sin definirse, cada una de ellas, las locales de ediles y legisladores tienen que ser calificadas para que en el primer minuto de este lunes 15 puedan arrancar la contienda electoral, y aunque los casos más visibles son el de Reynosa y la plurinominal del exgobernador Francisco García, nadie escapa de la lupa de la autoridad electoral e incluso puede haber casos que lleguen hasta el Tribunal Electoral.

Es el caso de la presidencia municipal de Reynosa, que se debate entre Armando Zertuche Zuani y Carlos Peña Ortiz, y aunque Morena registró finalmente a Makito, la parte opositora seguirá impugnando y este caso puede ser ventilado y definido en la instancia final que es el Tribunal Electoral lo cual ocurrirá el próximo miércoles; no dudamos que el fallo sea favorable para el alcalde que busca su reelección, pero los pleitos en política no terminan hasta que no se agota el último recurso.

En el caso Reynosa, no es difícil que el fallo sea favorable a Makito al haber librado los obstáculos que lo impedían figurar en la lista nominal, como dicen los abogados, “ya no hay materia”. Pero Armando Zertuche cuenta con el apoyo de grupos de poder, que no comulgan con la idea de hacer más fuerte a los “makitos”; particularmente prolongar su permanencia al frente de las arcas que presentan mayor abundancia entre las alcaldías de Tamaulipas.

Por otra parte, los malquerientes del exgobernador García Cabeza de Vaca, hacen votos para que no pueda librar la impugnación formulada por Morena a su candidatura de diputado federal en la primera posición plurinominal de la segunda circunscripción. Quienes están a su favor, evocan los criterios con los que defendieron al exgobernador Eugenio Hernández Flores cuando el PAN impugnó su candidatura a Senador, y que se refieren a no contar con sentencia y por lo tanto no perdieron ni uno, ni otro, sus derechos políticos.

En ese escenario, en el primer minuto de este lunes 15 estará arrancando la contienda electoral, en la que se elegirá un presidente(a) de la república, senadores, diputados federales y locales, así como los 43 alcaldes(as) de Tamaulipas.

2.- En cuanto a la competencia por las 43 alcaldías hay algunas con un mayor nivel de competitividad, que es el caso de Victoria. La más importante desde el punto de vista político es la capital del estado, por ser la sede de los tres poderes. Aquí, si bien Lalo Gattás presenta un buen cuadro para dar la batalla frente al exalcalde Oscar Almaraz no será una proeza fácil.

Tanto Oscar como Lalo son personajes probados en el terreno de los hechos, al margen de sus actuaciones como ediles, hay otros elementos y están en la marca, el de Morena lleva ventaja porque su partido tiene aprobación, mientras que Almaraz tendrá que luchar contra el rechazo de los victorenses al PAN, que fue manifiesto en las urnas en el 2021. Muchos no olvidan el trato que el gobierno cabecista les dio en el sexenio 2016-2022 a proveedores, cuando ni el agua embotellada les compraban y era importada de otros estados.

Esto en un municipio donde después de la burocracia la principal fuente de ingresos está en el comercio y constructores, que son proveedores del Poder Ejecutivo principalmente, ser ignorados es prácticamente la muerte de sus negocios por inanición.

Descrito este escenario, puede entenderse porque la marca partidista puede hacer la diferencia en la contienda aun con el capital político de un personaje como Oscar Almaraz, candidato de la coalición “Fuerza y Corazón por Tamaulipas” que conforman el PAN-PRI-PRD. De tal manera que si hubiera un empate en las simpatías entre uno y otro candidato, al estar frente a la boleta en el momento de votar, las siglas partidistas puede hacer la diferencia.

ESTUDIANTES DE LA UAT DESTACAN EN VALORES ÉTICOS.- Estudiantes de la Facultad de Comercio y Administración del Campus Victoria de UAT, obtienen el 4º lugar nacional en un concurso nacional sobre Cultura de la Integridad, lo cual marca un notorio avance en el compromiso de los valores éticos y su contribución a la excelencia académica. El evento en cuestión se realizó bajo el patrocinio del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), organismo comprometido con la mejora de esta profesión.

Las estudiantes Lorena Elizabeth Pérez Picazo, Liza Marcela Ambriz Guzmán y Kassandra Sánchez Méndez de 8o semestre de la carrera de Contador Público, son quienes obtuvieron reconocimiento tras destacada participación en el prestigioso certamen. Este logro, resalta la excelencia académica y el compromiso con los valores éticos en la formación profesional que promueve la UAT.

El artículo desarrollado sobre temas relacionados con la cultura de la integridad en el ámbito profesional de la contaduría, se tituló, “Los conflictos de intereses del contador público independiente”, las alumnas abordaron de manera perspicaz y reflexiva los desafíos éticos que enfrenta el contador público en su ejercicio autónomo.

El artículo tuvo un enfoque con testimonio del compromiso de las alumnas con la integridad y la responsabilidad social en su futura labor como contadoras públicas. El referido trabajo será incluido en una edición especial de la revista Contaduría Pública del IMCP bajo el título de “Cultura de integridad”.

El director de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, Dr. Jesús Gerardo Delgado Rivas, se mostró muy satisfecho de los resultados obtenidos por las alumnas y su destacada participación por lo cual hizo extensivas sus felicitaciones a cada una de ellas.