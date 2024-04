EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues ahora sí se vinieron las campañas municipales en verdad…Los rounds de tanteo han quedado en el baúl de los recuerdos…Este lunes 15 de abril inicia la madre de todas las batallas electorales, que hasta el momento registra la historia política de Soto la Marina…Por el lado Independiente ya sabemos que el alcalde TOÑO MEDINA va por la reelección…Quiere TOÑO MEDINA otros tres años como titular de la alcaldía marinense…Por otro lado está GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ cobijada por MORENA en coalición con los del VERDE y el PT…GLYNNIS pertenece a la nueva generación de la política marsoteña y la realidad es que en este tiempo ha demostrado que está hecha para grandes proyectos en el pantanoso terreno de la política municipal…Y por el PAN se la van a jugar con MARIA DEL CARMEN RIVERA ORDOÑEZ…La política en Soto la Marina siempre ha levantado y seguirá levantando pasiones y enconos entre los colaboradores cercanos y los simpatizantes de los candidat&s y esta ocasión no tiene que ser de otra manera…Serán 45 días de una lucha feroz por el voto, tanto en la zona urbana como en el sector rural…El alcalde con sus propios argumentos tratará de repetir en la presidencia municipal…Desde ahora se entiende que la mayor parte de sus colaboradores actuales también se quieren quedar en sus cargos o tener una mejoría en sus responsabilidades y en sus emolumentos…Tienen mucha gente que quieren verlos repetir tanto a TOÑO MEDINA como a los suyos…Igual tienen una porción importante de electores que destinarán sus votos hacia otro proyecto como es natural en un país en el que se impone la democracia…No tenemos así por decirlo un programa específico de las actividades a realizarse por parte de quienes van por la alcaldía marsoteña, pero se entiende que todos tendrán actividades a partir de este próximo lunes 15 de abril…Por cierto de pronto se me hizo raro no ver a mi buena amiga ANAHÍ WALLE atendiendo gentilmente en la recepción del Sistema DIF a cargo de la señora IRMA JASSO DE MEDINA, pero como va propuesta como regidora en la planilla Independiente, pues tuvo que dejar su cargo mientras dura el proceso electoral…Al parecer ANAHÍ WALLE quedó registrada, para la cuarta regiduría…Igual de cierto es que los que se dicen conocedores de la política marsoteña aseguran que quien gane y con buena diferencia la elección en la zona urbana, casi tendrá en la bolsa la próxima administración local…En los rumbos de la candidata de MORENA-VERDE-PT como lo es GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ se sabe y se está demostrando, la influencia y el poder de decisión que tiene en sus manos su hermana FERNANDA en asuntos mayores de este proyecto municipal…En otro orden de cosas me comentó el gerente de la COMAPA local IVAN PEÑA BARRIENTOS que en estos días de intenso calor se incrementó hasta en un poco más del 35 por ciento el consumo de agua por parte de los usuarios de la red en esta localidad…IVAN, tenemos que puntualizarlo, es de los funcionarios que mayor efectividad han demostrado por parte de esta administración y es que su rendimiento ha sido de los mejores y por mucho…PEPE BARRIENTOS y FERNANDO MARTINEZ PACHECO de por allá del Ejido La Piedra apuestan doble contra sencillo a que este dos de junio GLYNNIS JIMÉNEZ se habrá de alzar con el triunfo electoral en su comunidad así como a nivel municipal…Igual de cierto es que hoy en día tenemos casos de ejidos en donde se tiene un padrón de electores que es mucho menor al que tenían hace algunos años en lugar de haberse incrementado…La sequía y la evidente falta de oportunidades para los muchachos ha generado en la migración a otros lugares o poblaciones en donde las oportunidades de desarrollo personal las tengan más a la mano…Me dijo un pajarito que en días pasados anduvo por acá en Soto la Marina el Secretario General de Gobierno, HÉCTOR VILLEGAS GONZÁLEZ el famoso “calabazo”. quien sostuvo un encuentro con los funcionarios estatales asignados a este municipio y que de esa reunión salieron chispas y centellas entre la mayor parte de los ahí presentes…Todo esto a causa del escenario político que se está viviendo en Soto la Marina…Hubo señalamientos de traiciones y de puñaladas traperas por parte de algunos contra otros, a quienes describieron ahí mismo como unos consumados traidores…Una auténtica guerra civil entre ellos…Que no todos los funcionarios estatales se encuentren conectados con el proyecto político del estado aquí en nuestro municipio, sería una verdadera traición al gobernador AVA…Con todo lo que ello implica…Claro que se esperan las consabidas repercusiones en contra de los supuestos traidores que le están jugando las contras políticas a su jefe el gobernador del estado… El mensaje que dejó el Secretario General de Gobierno “EL CALABAZO” VILLEGAS en su visita a Soto la Marina fue más claro que el agua a esos que comen de la mano del estado y que al mismo tiempo la muerden…En tiempos políticos tan convulsos como los que se viven hoy en día en verdad que se extraña el actuar de verdaderos astros de la política local…Un vivo ejemplo de lo que es un gran político de la vieja escuela lo es el ex alcalde LEONEL TAVARES DE LA GARZA…Hombre pensante y de excelente olfato político…El Profe TAVARES fue alcalde en la primera parte del sexenio de quien fuera su gran amigo Don ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ (+)…Durante muchos años el Profe. LEONEL hizo equipo con otro monstruo sagrado de la grilla marsoteña como lo fue LEONARDO BARRIENTOS GARZA (+)…Auténticos apóstoles de la política municipal…Pero en fin…Está pendiente una entrevista con el Presidente del PAN en Soto la Marina, JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ y la candidata CARMEN RIVERA…De igual manera también está en el tintero una buena platicada, con la abanderada de ese partido a la diputación local la marsoteña ARELY ACOSTA MENDIOLA…También es verdad que el Lic. TOÑO SILVA me comentó que junto a su equipo habrá de trabajar de manera total a favor de GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ, abanderada de MORENA-VERDE-PT a la alcaldía.…TOÑO SILVA está demostrando mucha más capacidad que algunos que tienen muchos años en la grilla y que cuando no les ha tocado la candidatura se ponen a gritar y a patalear como chiquitos chiflados…El ex secretario del ayuntamiento junto a su equipo político no se anda por las ramas ni en plan de divo y se declara listo para acompañar a GLYNNIS en su proyecto de hacerse de la presidencia municipal…Los espacios en las administraciones se ganan en el terreno de los hechos, es decir se ganan al fragor de la batalla político electoral, de ahí que TOÑO SILVA está mas que puesto y dispuesto para sumergirse con los suyos en los tenebrosos mares de la política municipal…Como el tocayo FERNANDO ORTEGA BALBOA ya tiene nuevos “amigos” ahora no nos envió fotos de su asistencia al partido entre el Monterrey y el Inter de Miami de LIO MESSI en la Sultana del Norte…Pero con toda seguridad que en el próximo torneo que desarrolle en este municipio nos habrá de pedir que le brindemos la consabida difusión…Tal y como siempre lo hemos apoyado…Ni modo con el tocayo que está aplicando el dicho aquel de rancho que dice “cantarito nuevo, donde te pongo?”…Por cierto al paso de los días estaremos en condiciones de saber quienes son los funcionarios locales que pedirán “licencia” para irse a trabajar a la campaña Independiente de TOÑO MEDINA, se alinean o se alinean, no hay de otra…..La lealtad tiene que ser demostrada con hechos y no solo con palabras, repercusiones como puede suceder con los del estado, también puede haber en lo local…Habíamos quedado de platicar con JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES este fin de semana, pero al parecer se ocupó de última hora…JUAN JESUS de momento es tema en los mentideros de la grilla local y es que mucho se ha comentado del buen CHUCHO en lo que tiene que ver con su participación en el proceso municipal que ya está por iniciar este próximo lunes…No faltan los que aseguran que JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES no está en la misma ruta política de su partido MORENA en el caso de la campaña municipal…Dicen…Pero este tipo de versiones siempre salen en las campañas políticas…Quien mejor que sea el propio JUAN JESUS quien asuma una postura política y pública en este sentido…Pudieran ser calumnias este tipo de versiones si tomamos en cuenta y se entiende que JUAN JESUS está comprometido con su jefe político el gobernador AVA…Pero tenemos tiempo para una buena platicada en ese sentido…Más allá de que sea funcionario estatal y con el tema de su horario de trabajo, sería bueno que CHUCHO aclarara esta situación antes de que le reviente en su propio pie…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…