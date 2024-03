Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Define Morena candidatos a alcaldías en Tamaulipas

La Coalición “Sigamos Haciendo Historia” en Tamaulipasdefinió las candidaturas para las presidencias municipales de la entidad. Las definiciones se realizaron y van en bloque integrado porMorena, Partido Verde y PT, después de un absoluto análisis político, estadístico, la aplicación de un proceso de encuestas y definiciones de estrategia electoral, donde no todos son garantía de triunfo, pues algunos no tienen arraigo, presencia y los metieron de relleno. Otros por su arrogancia, prepotencia y soberbia no los quieren. Y de esos los hay por el altiplano tamaulipeco. Usted deduzca quien.

Rene Lara Cisneros fue electo como candidato de Morena a presidente municipal del Pueblo Mágico de Tula. Lo anterior fue dado a conocer la tarde de este lunes por la Comisión Nacional de Elecciones del partido y previo al cierre de registros ante el órgano electoral.

En Bustamante será Román Reyes Pérez más conocido como el bronco, pero ni bronco es; en Miquihuana quedó la Dra. Eunice Guzmán Torres; Palmillas, la joven Sindy Paolette Monita Ramírez y en Jaumave siempre lo comentábamos que iría Manuel Báez Martínez.

En Casas va el trukista Jorge Humberto Hinojosa García; Güemez, Yesenia Sánchez Rodríguez; Hidalgo, Gregorio Dorantes Córdoba; Villagrán, María Isabel Ríos Tovar; Soto la Marina, Glynnis Georgina Jiménez; Padilla, Juan Castillo del Valle.

Ciudad Victoria, Eduardo Abraham Gattás Báez; El Mante, Martha Patricia Chío de la Garza. Y los que ya estaban en el primer bloque: Ciudad Madero, Erasmo González Robledo; Tampico, Mónica Zazil Villarreal Anaya; Altamira, Armando Martínez Manríquez; Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal; Valle Hermoso, Lucero González Mendoza; Río Bravo, Joel Eduardo Yáñez Villegas; Matamoros, Alberto Granados Favila y Reynosa, Carlos Peña Ortiz, solo por citar algunos, donde unos buscan su reelección y son garantía de triunfo.

Total para dejarse de murmullos y chismes de que si un candidato u otro iría por MORENA, este lunes por fin se dio a conocer la lista de solicitudes de registro aprobadas para la asignación de candidaturas para las presidencias municipales en Tamaulipas y en dos bloques, lo que no debería ser sorpresa, pero ahí dice claramente que Lalo Gattás contenderá por el Ayuntamiento de Victoria, es decir, que busca la reelección e incluso, por si había duda, hasta el del Verde va con él haciendo equipo y todo por la transformación de la capital tamaulipeca.

NOTAS CORTAS

1.- Desde el altiplano tamaulipeco nos informan que el registro general de las y los candidatos panistas por esta región semiárida se dio en forma masiva ante el órgano electoral. ¿Por qué?, no sabemos, pero puede ser por los gastos de campaña, pues ya ve como son de quisquillosos los del IETAM.

2.- Así como Francisco Astello Zúñiga está en el abandono, también se encuentra Ricardo Quintanilla, pues ahora éste busca otro partido que lo arrope y así se ven otros por ahí. O sea, Manuel Báez va directo al triunfo electoral el próximo 2 de junio.

3.- Con la lista de candidatos de Morena en los municipios de Tamaulipas, pero en particular por el altiplano tamaulipeco, llegaron las inconformidades, las rupturas y una nueva amenaza de los más vistos que jugaban en la interna de cortar con la alianza en los municipios, sobre todo en Tula y Bustamante.

4.- Se acepta la derrota anticipada en Bustamante dicen. Morena no le hará nada a la de enfrente. Se predice 3 a 1, según Monny Vidente.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.