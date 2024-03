EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Este viernes por la tarde estuvo aquí en Soto la Marina el ex gobernador y hoy candidato a Senador por el Partido Verde, EUGENIO HERNANDEZ FLORES…La cita fue en las instalaciones del comité del partido en este municipio y la realidad es que ese espacio lució abarrotado de gentes de ese partido, así como de muchísimas personas de la comunidad que tienen en muy alta estima a quien fuera tan apreciado gobernador de Tamaulipas…La organización estuvo al cien por ciento a cargo de la gente que está al frente del Verde aquí en Soto la Marina…La verdad es que GEÑO le va a aportar con su participación miles de votos a los candidatos y las candidatas del partido Verde en las elecciones de principios del mes de junio…Y es que podemos recalcar con números en la mano que GEÑO es hoy por hoy el ex gobernador más querido de nuestro estado…Sin la menor de las dudas…De las más contentas con la visita de GEÑO a nuestro municipio me imagino que es la Lic. GLYNNIS JIMENEZ VAZQUEZ a quien vemos muy interesada en los temas y asuntos que tienen que ver con el Verde en nuestro municipio desde su cartera como titular de la Secretaría de la Mujer…La Lic. GLYNNIS tiene ya un buen de recorrido por las comunidades y las colonias de Soto la Marina dando a conocer la plataforma político electoral departido Verde por lo que su persona es ya altamente conocida en la geografía marsoteña…Por otro lado, para la próxima “comalada” de puestos estatales, si sale todo de acuerdo a lo planeado, es posible que tanto el Profr. HUGO ROJO como TOÑO SILVA podrían ser considerados para un cargo estatal aquí en nuestro municipio…Digo esto si tomamos en cuenta que el primero es el responsable del trabajo político del JR y el segundo hace lo propio en el proyecto de OLGA SOSA…Tanto JR como OLGA SOSA son los candidatos de MORENA al senado de la república…También es cierto que para la próxima semana podría quedar definido el tema de la candidatura municipal de la coalición integrada por MORENA-VERDE-PT…Se asegura que la definición no brinca del 19 de marzo…Y no crean ustedes que son tantos y tantas las que tienen serias posibilidades de hacerse del boleto local y es que algunos solamente andan estorbando en el proceso interno tratando ver que es lo que pueden negociar, pero la realidad es que los que menos posibilidades tienen están ganchados por sus padrinos y al final de las cosas nadie va a irse ni a brincar las trancas…Lo que es cierto es que el viejo PRI tamaulipeco está teniendo una enorme bocanada de aire con la aparición de GEÑO en el escenario estatal electoral…De los ex alcaldes marsoteños que asistieron al llamado de GEÑO les podemos mencionar a LUPE BERNAL BARRETO, LEONEL ARELLANO OCHOA y MIRO GOMEZ GANDARIA…Más allá de lo que los ex alcaldes en la actualidad puedan sumar está el significativo hecho de la figura que ellos representan y esto le genera fortaleza al proyecto de GEÑO por la senaduría Verde…¿Porque los políticos de la actualidad en su mayor parte están pegados a las redes sociales buscando o inventando enemigos imaginarios?…Lo dicho, la tecnología como nos ha traído un caudal de beneficios, también ha generado en enfermedades mentales difíciles de sacar del cuerpo y del corazón…La obsesión por estar monitoreando las redes sociales, de los demás, claro que en ocasiones se transforma en enfermedad…Tan felices que éramos antes de la llegada del monstruo de la información…También es cierto que todos los candidatos o candidatas deben de tener sus equipos digitales al día y al cien…Hoy en día un candidato puede estar en un evento en la comunidad más alejada de la zona urbana y podemos estar viendo su mitin al momento, desde nuestro celular en cualquier parte de Soto la Marina o del mundo…Este es uno de los muchos beneficios de la red de la tecnología…También es verdad que todo indica que la guerra electoral no solamente estará a campo de tierra, pues también en el Facebook se habrán de librar otros encarnizados frentes de batalla…Al menos en nuestro municipio los más importantes protagonistas políticos tienen en sus bunkers a conocedores de la red de la comunicación, listos y dispuestos a hacer saber y publicitar, las bondades de los proyectos de sus respectivos jefes…Una cosa es cierta y desde antes ya la habíamos comentado en este espacio en cuanto a la fortaleza del equipo de comunicación del alcalde TOÑO MEDINA…De reconocerse el trabajo de los estrategas del alcalde en la carretera de la comunicación digital…Pero como el mundo está cambiando a marchas por demás aceleradas se tiene que reconocer que ya no están solos ni con el territorio a su total merced, como si lo estaban, hace cerca de tres años…Ya hay proyectos distintos al del alcalde que se están fortaleciendo en el tema de la publicidad político electoral en la carretera cibernética…Por lo tanto se puede esperar que será ésta una campaña durísima en territorio, pero también en la red digital…Y es que de hecho un simple rumor en el Facebook mucha gente lo da como un hecho y esto impacta en ocasiones de manera directa a favor o en contra según la percepción de la comunidad…Y mayormente como la comunicación digital no está regulada como debe de ser, entonces nada más de imaginarnos la guerra digital que se habrá de librar…Todo por alcanzar la presidencia municipal…Pues que tiene la alcaldía que por hacerse de ella algunos no dudan hasta en destrozar integridades y separar familias?…Por otra parte me pareció de pésimo gusto el ver en días pasados que se diera la orden de que algunas personas que estaban haciendo fila para algunos trámites en palacio, hayan sido “invitadas” a hacer fila afuera de la alcaldía…Estuvieron un buen rato sentados afuera del edificio que porque adentro había mucha gente en antesala…Afortunadamente se puso remedio unas horas después pero son cosas que no se deben de realizar de esta manera…Como dijo la abuela, “esas no son ayudas”…FERMIN ARELLAN0 y SERGIO BALANDRANO son los representantes del VERDE ante el Consejo Municipal Electoral y es que cuentan con la absoluta confianza de los jefes de este partido en Soto la Marina…Mientras que mi buen amigo ROBERTO AZUARA tomó protesta en fechas pasadas, como representante del Partido del Trabajo…Hablando de representantes partidistas ante el Consejo Electoral de nuestro municipio el finado Lic. FABIAN TORRES VÁZQUEZ se desempeñó en varias ocasiones como representante partidista…Falleció mi querido parientito EMILIANO INFANTE RAMOS a la edad de 91 años el pasado sábado…91 años tenía mi amado parientito quien durante toda su vida solamente cariño y atenciones me prodigó…Nunca me habló por mi nombre de pila pues siempre se refirió a mí como “Pariente”…91 años se aventó tan hermoso viejón a quien nunca se le vio quejarse de dolencias físicas ni nada por el estilo…Todavía el día de su fallecimiento por la mañana anduvo en compañía de su amada PAULITA saludando a algunos de sus familiares…Descanse en Paz!…Pues la titular del DIF local, Sra. IRMA JASSO dedicó gran parte de esta semana a la atención personalizada de familias que tienen necesidades de despensas y otras de algunos medicamentos…En un alto porcentaje la señora IRMA está generando en una buena imagen a la administración local en base a las acciones realizadas en beneficio de personas que carecen de lo elemental…En otro orden de ideas, me dicen que CHEMO CEPEDA sigue trabajando en La Pesca a todo lo que da a favor del proyecto político del VERDE…Es CHEMO CEPEDA un elemento serio, trabajador y de respeto dentro de esa importante comunidad por lo que vaya que le está sumando al VERDE para lo que viene el 2 de junio…Un ameno convivio se realizó dentro del marco de la reunión de trabajo que sostuvieron las damitas de la Asociación denominada, “Regala Una Esperanza” en el domicilio de la maestra LUPINA TORRES TAVARES a inicios de la presente semana…Tuvieron como invitada especial a la Lic. GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ, a quien consideran una aliada desde hace unos años, ya que se ha destacado por su aporte a las acciones altruistas que ellas desarrollan en beneficio de familias vulnerables de nuestro municipio…La reunión se llevó a cabo dentro de un ambiente de amistad y afecto entre las integrantes de esta asociación y GLYNNIS…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…