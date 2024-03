POR: ANA LUISA GARCÍA G.

Los candidatos y el miedo a los debates

Las campañas político electorales para senador van en su décimo quinto día de los 90 que tienen asignados, un tiempo bastante holgado como para que se dieran la oportunidad de sostener un debate entre los diferentes aspirantes, o cuando menos entre los punteros, pero la realidad es que los candidatos de todos los tiempos le “han sacado la vuelta” a este ejercicio, tienen miedo de ser centro de los ataques del adversario y que esto de alguna manera afecte la imagen o disminuya el nivel de aprobación del electorado.

En pocas palabras los votantes prácticamente realizan una especie de compra a ciegas, por lo menos en el caso de los que van por su primera vez. No ocurre así con los que son repetidores, sea por la reelección o por que repiten el encargo después de un tiempo o en otra área del servicio público.

La cuestión es que el debate por ahora es obligatorio en México para los candidatos a gobernadores y a presidentes de la República, pero no para senadores, diputados federales o locales, tampoco para alcaldes. Ojalá y la ley electoral avance en esos rubros.

La verdad es que mientras no sea obligatoria la celebración de los debates no van a realizarse, siempre usarán los pretextos más infantiles para evadir esa clase de ejercicios. Uno de ellos es la falta de tiempo, no por las horas que le dediquen al encuentro, sino porque argumentan que tienen que prepararse.

Cuando se aspira a un puesto, el que sea, es porque hay certeza de que tiene preparación suficiente para ese desempeño. Imagínese, si cada vez que el personaje ya en funciones va a necesitar un “tiempo” para dar una respuesta, estaríamos “fritos”.

El otro pretexto, es el del puntero, “es que yo estoy más arriba y de sostener un debate le voy a dar mi rating, mi fuerza, mi posicionamiento al adversario. ¡Cómo si fuera Covid! Y se pegara.

La realidad es que en México no existe la cultura del debate, con todo lo que esto implica, no sólo el conocimiento de temas relativos a lo que será su función, hay otros elementos como el lenguaje corporal. Mucho se ha escrito sobre el debate entre Nixon y Kennedy, el cual perdió el primero porque iba un tanto desaliñado, zapatos sucios y una barba sin rasurar. Eso dijeron los analistas de ese tiempo.

En el debate cuyas imágenes son transmitidas se puede observar los modales y posturas del candidato, se aprecia su energía o su cansancio, la rapidez de sus ideas o su lentitud, tener respuestas o lo que es peor, no tenerlas.

Por otra parte, el formato que diseñó el INE para ser aplicado en los tres debates que van a sostener Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez, por lo menos en los dos primeros casos es prácticamente una entrevista que les formularán los ciudadanos, el primero de ellos ocurrirá el 7 de abril y los cuestionamientos llegarán por las redes sociales, no se han dado a conocer que filtros utilizarán porque desde el anonimato pueden surgir cosas inconvenientes desde el punto de vista de la urbanidad política.

El segundo encuentro programado para el 28 de abril, las preguntas serán realizadas directamente por la ciudadanía. Aquí tampoco hay precisión cómo se elegirán esas personas, que pueden ser de manera individual o por organizaciones de la sociedad civil.

Y el último ejercicio, que si lo podemos llamar debate, será cuando los 3 aspirantes presidenciables, Claudia, Xóchitl y Jorge se verán cara a cara, y entendemos que se dirán lo que traigan en el pecho, eso será el 19 de mayo, 13 días antes de la cita con las urnas. Los tres eventos serán realizados en la ciudad de México y todos los ciudadanos interesados los podrán presenciar por las diferentes redes sociales.

Pero en lo local, los tamaulipecos todavía tienen que esperar algún tiempo, hasta que la ley electoral indique como obligatorio los debates entre candidatos a alcaldes y otros puestos de elección popular, y en esas condiciones el INE y el IETAM estarán facultados para vigilar el cumplimiento de lo dispuesto.

En Cd. Victoria la Canaco tradicionalmente viene realizando un evento que si bien no es un debate, se aproxima al objetivo de conocer de cerca a los candidatos a alcaldes de los que depende en gran parte la actividad económica de este sector de empresarios, pueden hacerles preguntas y de eso se trata, conocer el producto (los candidatos) para elegir el mejor.

Por lo pronto tendremos que conformarnos con los 3 “debates” que se han programado para los presidenciables.

2.- Por lo que respecta a los candidatos a senadores, la fórmula que integran Eugenio Hernández Flores y Maki Ortiz por el partido Verde Ecologista de México, van sobre una ola fuerte de aprobación, obteniendo respuestas amables y alegres de los habitantes de los 10 municipios que han visitado. Este día 15 llegaron a La Pesca en Soto la Marina y lograron un ambiente festivo, en el que formularon las propuestas que han agendado para llevarlas ante la cámara Alta.

Geño demuestra mucho ánimo y compromiso de servir a los tamaulipecos, y en su recorrido surgen como parte de su historia, las acciones que impulsó como gobernador y otras en compañía de la entonces subsecretaria de salud, la doctora que hoy hace fórmula con él.

Esta respuesta era de esperarse, no es un secreto el sentido de aprobación social que Hernández Flores tiene entre el pueblo tamaulipeco. Sin duda, lo que se siembra es lo que se cosecha.

MÁS PROGRAMAS SOCIALES OFRECE NUÑEZ RUIZ.- Los candidatos de la Coalición Fuerza y Corazón por México, están impulsando los proyectos en materia de seguridad, salud, mujeres, jóvenes y economía para fortalecer la calidad de vida de la población tamaulipeca y otorgar mayores oportunidades de desarrollo, es el caso de Arturo Núñez Ruíz abanderado de la coalición PAN-PRI-PRD al Senado de la República.

Entre las propuestas de la alianza Fuerza y Corazón por México destacan la cero tolerancia a la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, es un punto medular en su agenda.

Núñez Ruiz en su campaña proselitista impulsa acciones con sentido humano, por las que luchará de confirmarlo el voto popular en el Senado de la República. Está ofreciendo la implementación de una “Beca” para que los jóvenes concluyan sus estudios, especialmente niñas indígenas y en zonas rurales, mientras que las niñas y los niños huérfanos por feminicidio, contarán con una beca económica y educativa, en tanto los adultos mayores podrán tener su pensión a partir de los 60 años de edad