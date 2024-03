Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Morena va solo en Victoria

***Se rompe la alianza con el Verde y PT

***Más vale solos, que mal acompañados

***Lalo sigue siendo el favorito, la gente lo quiere

Como era de esperarse, la dirigencia estatal de Morena anunció la noche de este jueves, que el actual alcalde capitalino Lalo Gattás Báez, será su candidato a la presidencia municipal de Ciudad Victoria.

Lo anterior se dio luego de la modificación que hicieron a la coalición parcial “Sigamos Haciendo Historia” que conformó con el Partido Verde y el Partido del Trabajo.

Por su parte, el virtual candidato de los guindas Lalo Gattás que va por la reelección, agradeció a Morena por su nominación como candidato a la presidencia municipal de Ciudad Victoria. Es un honor representarlo y no les voy a fallar, dijo.

Cuidando los tiempos y las formas electorales, el morenista expresó en rueda de prensa que estaba contento y anunció a la vez que haría una campaña intensa por todos los rincones de la capital del estado.

En este conclave también estuvieron presentes para refrendar el total apoyo a su candidato Gerardo Illoldi, así como el Dr. Marggid Antonio Rodríguez Avendaño, quienes se sumaron al proyecto del flamante candidato local.

En su intervención, Yuridia Iturbe Vázquez, en calidad de dirigente estatal de Morena, aseguró que en Ciudad Victoria el pueblo manda, así como lo ha dicho en repetidas ocasiones nuestro presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo se dijo que en los próximos días se darían a conocer los nombres de los candidatos a las diputaciones locales por este instituto político; destacando que Gerardo Illoldi, podría ir en una, así como Hugo Reséndez Silva o Oscar Narváez Ramos en la otra, pues bien sabemos que el que salga o salgan de estos seleccionados y con Lalo Gattás al frente y en formula son garantía de triunfo, por lo que esta noticia de última hora le pone y le da más sabor a la contienda del próximo 2 de junio. Así las cosas en la capital del estado de Tamaulipas.

NOTAS CORTAS

1.- En Victoria no pasa nada, y menos con Morena, pues se ha dicho que de plano mejor solos, que mal acompañados, por lo que irán sin alianza con los del Verde y PT, quienes se querían comerse todo el mandado. Y usted se preguntará cuál es la causa, motivo o razón de la fractura, pues ahí le va el chisme calentito. Lo que hizo el delegado espurio del CEN de Morena, Mario Rafael Llergo Lartournerie, que la verdad no tiene mother, tras anunciar de manera unilateral la supuesta designación de Jorge ‘Tico’ García como candidato de la alianza por Victoria, no fue aceptada por los morenistas. Ahora se dice que el tabasqueño ya se fue del estado y salió con la cola entre las patas, lo que ha trascendió que en los próximos días será destituido y el Comité Nacional de Morena enviará a un nuevo representante.

2.- Lo que se dice del delegado trampa allá por su tierra natal Tabasco. Mario Rafael Llergo Latournerie, ex director de Desarrollo Municipal del Ayuntamiento de Centro, también enfrenta una demanda penal, porque se le involucra junto con el ex edil Cuauhtémoc Muñoz Caldera, en un desfalco de 13 millones de pesos al erario municipal. De acuerdo al expediente penal 159/2013, la PGJE le imputa los delitos de peculado y coalición de servidores públicos por inflar costos en la adquisición de macetas de ornato que se colocaron en Paseo Tabasco. Pues que delegado había llegado aquí en Tamaulipas, vaya fichita.

3.- Si así como dicen se van solos por la alcaldía de Victoria, vaya derrota anticipada para el ‘Tico’ que iría por el Verde y no le ven futuro político.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.