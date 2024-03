POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Traspié de Xóchitl puede costarle miles de votos

Xóchitl Gálvez, se dio un balazo en el pie con las desafortunadas e innecesarias declaraciones referentes a que su gobierno va a cerrar la refinería “Francisco I.Madero” de la zona sur de Tamaulipas, obviamente en el caso de que ella arribe al poder. Los focos de alarma de su comité de campaña se encendieron de inmediato, por lo que esto representa en el terreno laboral del que dependen alrededor de 5 mil trabajadores que quedarían desempleados y requirió de un intérprete, que explicó que es lo que la candidata de Fuerza y Corazón por México quiso decir.

Ese intérprete fue Gerardo Peña Flores, coordinador de la estrategia promocional en Tamaulipas. Explicó que el país ha entrado en un retroceso en el manejo de energías y Tamaulipas experimenta una alarmante situación, por lo que urge tomar medidas para proteger el ambiente y la salud de los pobladores. En ese marco de circunstancias la propuesta de la señora Xóchitl Gálvez es modernizar las refinerías en aras de cuidar la salud de los mexicanos.

Seguramente en la tarjeta informativa, que cotidianamente se le entrega a la candidata para ponerla someramente al corriente de las condiciones que privan en cada uno de los puntos que visita, le debieron de haber anotado que la Refinería Madero, como coloquialmente se le llama, tiene 110 años de operación en ese municipio, es la segunda más antigua del país de todo el Sistema Nacional de Refinación, la primera procesadora de este tipo es la de Minatitlán, Veracruz, inaugurada por Don Porfirio Díaz en 1906, y debido a su antigüedad es importante generadora de contaminación en la región.

El colaborador de Xóchitl Gálvez explica que “es necesario evitar que la población muera de cáncer debido a los niveles de azufre emitidos a la atmósfera de la zona conurbada de Tampico-Madero-Altamira”.

Asimismo detalló que la candidata Xóchitl Gálvez, “se comprometió a iniciar un estudio para trazar la ruta de una transición energética justa para la región, con soluciones probadas en el mundo para reconvertir plantas o sustituirlas por otras fuentes de energía, garantizando así los derechos de los trabajadores y la salud de la población, además de una derrama económica importante para el municipio y la región”.

Como usted ve, eso suena más amable, que el anuncio rotundo de cerrar definitivamente las refinerías de Pemex en Cadereyta, Nuevo León y en Tampico (así lo dijo, pero es en Cd. Madero). Lo inexplicable es que ella no haya medido la trascendencia de su anuncio cuando está en campaña, y que ahora, por mucho que se explique, resulta difícil que los 5 mil trabajadores petroleros se animen a votar por quien resulta un peligro para su fuente de trabajo.

Desde el punto de vista que usted lo quiera ver, Xóchitl cometió una pifia, fue un gran error, y para quienes no son petroleros y no se ven afectados por el tentativo cierre de esa fuente de riqueza del país, no pueden dejar de ver que faltó inteligencia, para vender esa propuesta, que es una medida necesaria, pero acompañarla con un procedimiento estratégico que asegure que no se verá afectada la economía del país porque su derrama va más allá de la zona de influencia de las dos refinería y de igual manera la generación de empleo.

En fin, fue un tropiezo, un mal paso que pone en duda las capacidades intelectuales de la ingeniera.

MUNICIPIO SE PREPARA PARA ATENDER AL TURISMO.- Acciones de limpieza, moto-conformación de las vías de acceso a Los Troncones y al paseo de Altas Cumbres, así como la preparación de otros puntos que son escenario para espectáculos musicales como el lecho del río San Marcos, y Ojito de Santa Ana, están siendo objeto de la atención del Ayuntamiento de Victoria para dar el mejor servicio a los paseantes en los días de asueto que están por venir.

En aras de que estas vacaciones se desarrollen en las mejores condiciones, la Mesa de Seguridad Municipal va a sesionar esta semana para preparar el operativo de Semana Santa y estar en circunstancia de proteger la integridad de los vacacionistas locales y foráneos que visiten estos paseos y la ciudad.

Al respecto el secretario del Ayuntamiento de Victoria, Lic. Hugo Reséndez Silva, explicó que en la reunión se contará con la participación de los titulares de la Coordinación de Protección Civil y Dirección de Seguridad Tránsito y Vialidad, así como de los mandos de la SEDENA, Guardia Nacional, Guardia Estatal y Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

El operativo de proporcionará protección ciudadana estará integrado por más de 400 elementos de fuerzas militares y de seguridad que serán desplegados en centros turísticos y de esparcimiento familiar de la ciudad capital

EMPRESARIOS TAMPIQUEÑOS CON OLGA SOSA.- La fórmula de Morena para el Senado de la República, que integran Olga Patricia Sosa Ruiz y José Ramón Gómez Leal, sostuvieron en Tampico un diálogo con empresarios de diferentes ramos del sector productivo con el fin de plantear proyectos que detonen el crecimiento de este municipio y puerto.

Ahí estuvieron representados empresarios del ramo de la construcción, pesca y agricultura; agentes aduanales y marítimos, del sector salud y sociedad civil, para sostener un diálogo con Olga y JR, a quienes escucharon sus planteamientos y compromisos que impulsarán en el Senado de la República, si el voto los confirma como sus representantes.

Representación a ese importante sector, Adolfo Cabal Ruiz le correspondió dar la bienvenida a los candidatos de Morena, dijo conocer bien, “son personas comprometidas, apasionadas desde cualquier trinchera y sobre todo de resultados, por eso no dudo, en que es la fórmula triunfadora”.

En esa ocasión Olga Sosa al hacer uso de la palabra expresó: “El día de hoy, al entrar a este evento, sentí una vibra muy bonita, pues estoy en mi tierra, con grandes amigos que nos conocemos de mucho año, que le apuestan al crecimiento económico, pero también le apuestan a la transformación… hoy JR y su servidora, queremos decirles que sin duda, vamos a avanzar de la mano de la iniciativa privada; soy una mujer trabajadora, entregada y sobre todo, soy una mujer que da resultados”.

A nombre de su compañero de fórmula y del suyo propio, la candidata ofreció legislar desde el Senado, con resultados, para reivindicar los derechos, mejores empleos, salarios dignos, otorgar garantías de inversión e impulsar iniciativas que den paz y tranquilidad a la economía de Tamaulipas y de México.