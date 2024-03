Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Llegan nuevas caras, discursos y proyectos

*** Dámaso Anaya entrega nombramientos en la UAT

En la actual campaña para la renovación de nuevos mandos en Tamaulipas, otras caras ocuparan la atención, el ánimo y la voluntad de la gente, transformándose en votos el próximo 2 de junio. Se irán en las alcaldías quienes con el sello de Morena no han podido convencer a pesar de que han sido apoyados y patrocinados por el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El hecho de que se propongan nuevas figuras y otro color como el Verde, aseguran su remplazo y aunque se quieran defender o retener será difícil que lo logren, porque llegan aires muy fuertes, los vientos nuevos traerán la consigna de mantener un clima de desarrollo y progreso previsto para todo el país y no se pueden dar el lujo de fallar en lugares como Tamaulipas, en donde estratégicamente se tiene la necesidad de acertar para mostrar a Estados Unidos, que el país está cambiando en serio; incluso se está superando en muchas áreas al vecino país del norte y la mejor demostración de ello, es la nueva y favorable cotización del dólar, que al situarse en 16.50 confirma que los números ayudan a la figura del presidente en su próximo reto electoral.

En Tamaulipas a pesar de que la inseguridad se ha seguido presentando, hay otros factores que lo han ayudado al ser parte final de un corredor que viene del occidente y centro del país. Muchas mercancías y productos de exportación salen por Tamaulipas y dejan su correspondiente derrama, lo que a pesar de lo que está pasando en casa, vienen factores favorables que le ayudan a mantenerse de buena forma. Conviene observar que las estrategias para mantener el buen ánimo de las y los tamaulipecos, se está haciendo con figuras y personajes que tienen arraigo y que van a suplantar a lo que ya no corresponde a los tiempos actuales. Se van unos y llegan otros, esperemos que los nuevos hagan lo que les corresponde.

Tal y como lo habíamos previsto, habrá cambios en la frontera, así como en el sur del estado, con los nombres ya anunciados aquí que se esperaban. Insisto, los que se van a ver beneficiados de la estrategia nacional el próximo 7 de abril por la noche, con el primer debate presidencial recibirán línea, nuevos argumentos y un pronóstico de lo que vendrá cuando menos seguro el año que entra.

Por primera vez habrá un debate de candidatos a la presidencia de la Republica con el sello del INE, dirigido por dos conocidos periodistas: Denise Maerker Salmón y Manuel López San Martin, además se usará un formato donde habrá preguntas del público y se abordaran temas importantes como educación, salud, combate a la corrupción, transparencia, no discriminación y grupos vulnerables y violencia en contra de las mujeres. Lo que le corresponde a Tamaulipas, será sin duda la parte estratégica tanto en lo ambiental como en lo migratorio, así que no nos vamos a escapar de ser un punto a atraer y tomar en cuenta en todo lo que viene. En abril 7 se cerrará el primer capítulo, anunciando resultados, quizás no esperados.

Por lo pronto, se va AMLO de Tamaulipas y empieza a sentirse la buena vibra del final de un buen sexenio. Ojalá y lo sepan aprovechar los nuevos que llegan.

El flamante Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), MVZ Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, entregó nombramientos a titulares de las secretarias que conforman su gabinete en la administración de esta casa mater de estudios para el periodo rectoral 2024-2028.

Esto se dio luego de presidir la Segunda Reunión del Colegio de Directores en el Campus Victoria, Dámaso Anaya señaló que los nombramientos obedecen al orden administrativo de la UAT y son importantes para dar continuidad a su proyecto de trabajo al frente de la institución.

Durante la sesión realizada en el Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria, el rector designó en la Secretaría General al Dr. Eduardo Arvizu Sánchez, en la Secretaría Académica a la Dra. Rosa Issel Acosta González y en la Secretaría de Administración al Lic. Marco Antonio Batarse Contreras.

En la Secretaría de Finanzas designó al Mtro. Eduardo García Fuentes, en la Secretaría de Investigación y Posgrado al Dr. Fernando Leal Ríos, en la Secretaría de Gestión Escolar a la Dra. Alma Amalia Hernández Ilizaliturri, en la Secretaría de Vinculación al MVZ Rogelio de Jesús Ramírez Flores y en la Secretaría de Comunicación y Difusión al Mtro. Manuel Mario Aguilar González, por lo que son perfiles probados y con vasta experiencia en su ramo.

NOTAS CORTAS

1.- Debe de resolverse Victoria ya. No espera más, o es este lunes o el martes para más tardar cuando salga humo blanco en Morena, pues los tiempos se acabaran; puede ser que el nuevo candidato o la nueva propuesta pueda convencer, pero tendrá que enfrentarse como quiera a una estructura muy preparada, sólida y conocida por Lalo Gattás, tal vez por un margen mínimo uno tendrá que ganar y obviamente quien tenga más tiempo y maneje mejor todas las piezas. Y por eso siempre hemos dicho: Para que cambiar de caballo a mitad de rio, acuérdese que la nominación del candidato hace más del 70% del triunfo.

2.- Para terminar alegremente esta su columna, habremos de acordarnos del siempre sonriente y polémico Toño Martínez Torres, más conocido como “El Chiquillo Cariñoso”, que alguien por ahí lo vio acompañado de gente de ayer y de hoy, es más que lo vieron por la Facultad de Derecho de la UAT, no dude que pueda regresar aprovechando su muy vasta experiencia y por lo pronto tarareen: “En una bola de cristal” y ahí verán a Toño.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.