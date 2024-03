EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Dieron inicio las campañas en nuestro país y de acuerdo a las mediciones de las encuestadoras más serias, la candidata de MORENA-VERDE-PT como lo es la ex jefa del gobierno de la Ciudad de México CLAUDIA SHEINBAUM empieza la carrera electoral con muy amplio márgen de ventaja sobre la abanderada del PAN-PRI-PRD, XÓCHITL GÁLVEZ…No hay una sola encuesta en la que XÓCHITL aparezca cerca de CLAUDIA…Esta es la radiografía electoral que aparece desde hace ya varios meses…No estamos diciendo que SHEINBAUM ya tenga la presidencia de México en la bolsa…Pero de seguir así las tendencias todo estaría en el camino correcto para ser la sucesora de su hacedor como es el presidente AMLO…XOCHITL GÁLVEZ deberá de seguirle metiendo el acelerador a fondo ahora que inició la campaña y es que parece rezagada en el juego por la sucesión presidencial… Aunque nada es imposible…Pues el Lic. TOÑO SILVA recibió nombramiento como enlace de la campaña de OLGA SOSA en este municipio…Creo que en este proyecto senatorial vamos a ver bien metidos a colaboradores cercanos de TOÑO SILVA, como son los casos de PANCHO SILVA, RAUL RAMIREZ, MOISES CASTELLANOS, NOELIA INFANTE entre otros…Mientras que por JOSÉ RAMON GOMEZ LEAL hará hace lo propio su amigo de años el ProfR. HUGO MIGUEL ROJO RAMOS…De EUGENIO HERNANDEZ FLORES todo indica que será la gente del VERDE la que tendrá a su cargo el peso de su campaña aquí en Soto la Marina…Igual de cierto es que todo indica que en Soto la Marina se vendrá con todo la guerra electoral y es que se le van a subir los decibeles al tema de las descalificaciones mutuas…Por cierto todo indica que por la alcaldía marsoteña los electores locales solamente tendremos de dos sopas y es que todo nos hace ver que en las filas de Acción Nacional no encontraron una dama que quisiera portar el estandarte azul…Por cierto creo que una vez más la política va de la mano con las reacciones a las acciones de la presidencia municipal…Vamos a lo siguiente y es que al ver que un numero de calles son sujetas a mejoramiento por parte de la alcaldía sus adversarios dicen que andan trabajando porque es temporada de política…No solamente lo dicen, con vehemencia lo afirman…Abogan los adversarios de la alcaldía que como se aproxima la grilla es que ahora están metiendo el acelerador…Mientras que en el equipo de la presidencia municipal alegan que la mano del municipio siempre ha estado presente en lo referente no solamente a las calles sino también a otros rubros no menos importantes…Pero bueno, todo es parte de, en tiempos de política…Y como Soto la Marina arde en la hoguera de la grilla es que no debemos de mostrarnos sorprendidos si esta batalla se torna en cruel y despiadada no solamente en territorio, sino en las redes sociales que prometen pintarse de un rojo candente durante el tiempo que dure el proceso electoral…Lo cierto es que en territorio rural la gente en su mayor parte solamente espera saber el nombre de quien encabezará la alianza de MORENA con el PT y EL VERDE para sufragar por ese lado y es que la marca del presidente AMLO pesa pero en serio con eso del reparto de dinero a través de los programas sociales federales…Los programas que benefician a los adultos mayores así como a los estudiantes, sembrando Vida, Ninis y otros más son una verdadera llave maestra con la que entrarán como cuchillo en mantequilla, los candidatos de MORENA-PT-VERDE a cientos o miles de hogares de la geografía marsoteña…Igual creo que en su momento el sistema estatal que prevalece en Tamaulipas hará lo propio en cuanto a su participación en el proceso electoral y es que el gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA es el principal interesado en entregarle las mejores cuentas políticas a su jefe el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR…Me dicen por parte de fuentes muy cercanas al partido VERDE de Soto la Marina que prácticamente ya tienen el cien por ciento integrada la estructura electoral que operará en la zona urbana como en las comunidades rurales…Esto es lo correcto en política y es que una campaña sin estructura es como ir caminando por la noche sin un punto de control…Dicen algunos que la estructura del VERDE está compuesta por muchos ex panistas y ex priistas y ex perredistas y tienen razón…Pero acaso es delito o es pecado tener la capacidad para atraer gentes de otros partidos cuando se tiene enfrente una batalla política de pronósticos reservados como la de este 2024?…Aparte en Soto la Marina si nos ponemos a buscar antecedentes políticos de los participantes la realidad es que no llega al 5 por ciento el porcentaje de los puros que han pertenecido toda su vida a un solo partido…Ni todos los metidos en la política local han sido solamente del PRI ni del PAN ni de cualquier otro partido como también no todos han sido INDEPENDIENTES de nacencia, pues también se les puede identificar por su participación en diferentes partidos…Es por ello que en Soto la Marina, prácticamente nadie tiene la autoridad política y moral como para criticar a los que han cambiado de partido, pues ese es un pecado más que manifestado y que casi todos llevan arrastrando..Así que la clase política local ni para que se metan a una guerra de descalificaciones a los de enfrente por haber “brincado” de partido, pues casi todos saldrían tiznados…En otro orden de ideas, este próximo 22 de marzo se realizará un importante evento con motivo de que marzo es el Mes de la Educación Especial e Inclusiva de acuerdo a lo que me comentó la Lic. ESMERALDA GARZA JARAMILLO en su calidad de Directora del Centro de Atención Múltiple de esta cabecera municipal…El buen amigo VICENTE ENRIQUEZ TORRES en su calidad de Coordinador de Afiliación del PT en Soto la Marina sigue trabajando junto a su equipo de colaboradores en cuanto tiene que ver con esta responsabilidad que se le confirió…De igual manera en el transcurso de la presente semana pudimos saludar en algunos sectores de la zona urbana a integrantes de los equipos de TOO SILVA por un lado promoviendo a OLGA SOSA por la senaduría de MORENA, como también a gentes de HUGO ROJO haciendo lo propio para JR el compañero de fórmula de OLGA…Juntos pero no revueltos…Muchas gracias a mi buen amigo el Profe PANCHO YÁÑEZ por su invitación para asistir a una de sus acostumbradas tertulias en su predio particular a las afueras de nuestra zona urbana…Allá en su conocida guarida se reúne de manera continua el Profe PANCHO con un selecto grupo de sus amistades y claro que primero DIOS por ahí nos dejaremos ir en la próxima tertulia que con toda seguridad se convertirá en amena velada…En estas últimas fechas, con algunos comentarios de doble y triple filo me han cuestionado respecto a algunas reuniones sociales a las que he asistido, previa invitación asegurando que en ellas se habla de política…Y claro que a la mayor parte de las reuniones que se desarrollan en estas fechas el tema de la grilla por lo general es el platillo fuerte que con pasión devoramos y es que Soto la Marina es un municipio altamente politizado y claro que un servidor no se va a quedar con las ganas de participar y de opinar según sea el caso…La gente del VERDE de nuestro municipio espera con ansias la confirmación de la visita de su candidato al Senado EUGENIO HERNANDEZ FLORES y es que por acá como en el resto de Tamaulipas el ex gobernador de los ojos verdes tiene una inmensa nube de seguidores…Por cierto uno de los hijos del ex gobernador MANUEL CAVAZOS LERMA, como lo es MIGUEL CAVAZOS GUERRERO ex líder del Frente Juvenil Revolucionario, anda al frente de una de las coordinaciones en la campaña de GEÑO…Igual podemos decir que el ex alcalde local LEONEL ARELLANO OCHOA es uno de los más fervientes partidarios de GEÑO con quien fue alcalde en la primera parte de su sexenio…Podemos casi firmarles que el viejo PRI marsoteño en su gran mayoría va a votar por GEÑO en la boleta por el Senado…Ya sin el poder del estado en su pleno esplendor se me hace que en un mano a mano aquí en Soto la Marina GEÑO le habría de ganar con enorme boquete de diferencia a FRANCISO GARCIA CABEZA DE VACA…Por ello es que la sola presencia y carisma de GEÑO le va a generar en muchos triunfos municipales al partido VERDE…En cambio los CABEZA DE VACA con todo y que siguen con el control del comité estatal empiezan a sentir como sus propios correligionarios se les empiezan a rebelar como el caso de ARTURO SOTO quien hasta piensa poner una denuncia ante el tribunal federal electoral por el agandalle de diputaciones plurinominales para elementos impresentables para los tamaulipecos como el caso particular del senador con licencia ISMAEL CABEZA DE VACA quien ahora está apuntado para una diputación local plurinominal de esas que no necesita pasar por el escrutinio de los electores…Del senado plurinominal ahora ISMAEL se apresta a venirse al congreso local, también por la vía pluri, faltaba más, para seguir enchufado a la nómina sin tener que caminar ni despeinarse en campaña alguna…Hago llegar el agradecimiento de unas familias del Ejido La Zamorina hacia la presidenta del DIF local Sra. IRMA JASSO DE MEDINA, por haberlas apoyado en una serie de necesidades de tipo personal que venían padeciendo…La titular del DIF Soto la Marina bien que sabe que el poder es para servir a los que menos tienen y en ese sentido creo que está sacando su tarea de la mejor manera…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…