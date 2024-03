EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues ya empezaron en MORENA a dar a conocer los nombres de sus primeros candidatos y candidatas a las presidencias municipales…La hermana del gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA de nombre MÓNICA resultó ser la favorecida para ir por la alcaldía del puerto jaibo de Tampico…Ella es actualmente regidora por minoría en el cabildo porteño…Se puede esperar que en su momento habrá de tener el apoyo total del gobierno estatal a cargo de su hermano el gobernador…Igual de cierto es que MORENA la está enviando a jugar en el feudo más recalcitrante de color azul que en la actualidad podemos ver en Tamaulipas en donde manda el presidente municipal con licencia CHUCHO NADER…No deja de ser una decisión de lo más arriesgada por parte del Morenismo tamaulipeco eso de poner a jugar a la hermana del gobernador en la plaza más azul de Tamaulipas como lo es la de Tampico…Se imaginan una derrota electoral de la hermana del gobernador?…No dejaría de ser un golpe duro y seco al corazón del Americanismo…Pero bueno, si la están mandando a buscar tan importante alcaldía me imagino que algún plan político electoral deberán de tener ya bien trazado…Y es que de entrada el proyecto está en chino…Aunque igual la política se puede considerar y por mucho la Diosa de las negociaciones…En terrenos locales, la gente del VERDE muy contenta es como se les puede ver después de haber acudido al registro del ex gobernador EUGENIO HERNANDEZ FLORES y de MAKI ORTIZ como candidatos al Senado de la república por Tamaulipas…Los del VERDE tanto en el estado como en Soto la Marina se les nota que traen el optimismo pero de lo más revolucionado…Aseguran que esta vez van con todo en las elecciones y es que dicen que traen candidatos para dar y prestar…Aseguran muchos del VERDE que están listos para disputar y además ganar la Senaduría y la presidencia municipal, entre otros cargos de elección popular…Por cierto el Profr. TINO OCEJA VILLARREAL y su esposa la maestra YESENIA GALVÁN CASTILLO junto a su familia, fueron anfitriones de GLYNNIS JIMÉNEZ VÁZQUEZ en días pasados en su domicilio particular de la Colonia Tres de Septiembre…Me comentan que la reunión estuvo muy amena y es que aparte se dieron cita vecinos y familiares de estos dos estimados maestros y con quienes GLYNNIS en su calidad de amiga y titular de la Secretaría de la Mujer del VERDE dialogó de diferentes temáticas y en las que por supuesto se incluyó el asunto electoral que está en puerta…En estas últimas fechas una cantidad importante de nuevos anunciantes nos han estado brindando su confianza para publicitar sus negocios y consultorios con lo que se demuestra y se reafirma la enorme confianza de la comunidad de Soto la Marina en esta nuestra casa editora EL REDACTOR…Todos estos nuevos anunciantes más la numerosa cartera de publicidad que tenemos desde hace muchos años nos motivan a seguir realizando nuestro trabajo con entusiasmo y de la mejor manera bajo la guía de nuestro comandante en jefe, Profr. HUMBERTO DE LA GARZA GONZÁLEZ…El titular del CREDE local JUAN HERNANDEZ FORTUNA presidió la entrega de Apoyos institucionales a Escuelas de Nivel Básico de nuestro municipio con la representación del gobernador AVA y de igual manera fue portador del saludo de la Secretaria de Educación, LUCIA AIME CASTILLO PASTOR…Este programa de Apoyos Institucionales tiene que ver con el servicio de Internet Satelital a escuelas de la zona rural, pero también incluye apoyos como aires acondicionados, pintura y material didáctico de educación cívica entre otros…Pues el tocayo FERNANDO ORTEGA BALBOA ya forma parte del equipo de trabajo de CHANO DEL REAL en la Dirección de Deportes…Extrañó esta decisión a la familia futbolística del municipio y es que de todos era sabido el antagonismo y las diferencias entre CHANO y el tocayo FERNANDO…Pero bueno, igual es cierto, que en la vida, hablando se entiende la gente… Siempre se habló de que existía un buen de celos deportivos entre ellos dos, pero ahora se entiende que van a unir sus proyectos de todo tipo, incluyendo el político para lo que ya está en la puerta de la esquina…Vaya exitazo en el que se convirtió el reencuentro del Grupo MILLON en días pasados…Esto se dio dentro del marco de la quinceañera de la jovencita KAMILA que se desarrolló en el Auditorio Municipal, en donde liderados por mis primos ENUAR GARZA y TINO CASTRO vaya que la rompieron en grande…Hay que decir que los más contentos y alegres en esa hermosa fiesta lo éramos quienes vivimos nuestra juventud en la dorada época de los 80s, pues su repertorio fue de los ochentas y entrados los noventas…Los temas interpretados tanto los que ellos hicieron famosos como los de PEGASSO, TOPAZ, LOS MIER, SUPER BRUJO, LIBERACION, PANAMÁ y LOS VIKOS, entre otros, en momentos nos transportaron a nuestra juventud, como si de una máquina del tiempo se tratara…Desde este espacio le hago llegar mis sinceras felicitaciones al joven Dr. ALBERTO JOAQUIN CASTILLO SÁNCHEZ pues en días pasados se hizo merecedor a su diploma que lo acredita como Médico Especialista en Cirugía General por parte de la Facultad de Medicina de la UAT campus Tampico…Felicitaciones que por supuesto, hacemos extensivas para sus orgullosos padres el matrimonio formado por el Prof. JOAQUIN CASTILLO GARCIA y la maestra CLEOTILDE SÁNCHEZ ZÚÑIGA así como para su hermana la también Doctora MARISOL…En días pasados pude saludar en conocido negocio de tacos al ex alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ…Estaba él almorzando tranquilo y en calma degustando su almuerzo con una humeante taza de café…Se dirigía el ex presidente municipal a su rancho a realizar las labores que desde que llegó a Soto la Marina ha desarrollado…Nada de aspavientos personales ni nada que se le parezca y con la sencillez de siempre…Les comento porque desde siempre el médico ABEL ha sido apasionado de las actividades del campo y de manera personal las que tienen que ver con la ganadería…Me dijo que hace mucha falta la presencia de lluvias dentro del sector agropecuario que pasa por momentos muy complicados…Y tiene razón el ex alcalde pues los ganaderos tanto chicos como grandes le están metiendo más dinero que del que le sacan a su actividad y es que las pacas y el acarreo del agua en muchos ranchos mantienen latente el peligro del desastre total…Urgen las lluvias, pero esas que son en serio como en aquellos años, nada de aguitas cortadas como las que nos llegan desde hace unos años…Un saludo para mi buen amigo TOÑO ARANO…TOÑO es jubilado del sistema IMSS BIENESTAR desde hace unos años…Buena persona y gran amigo…En las oficinas del DIF Soto la Marina a cargo de la señora IRMA JASSO la atención a las familias sigue siendo de primera…Se nota de inmediato la buena vibra que impera en este espacio de servicio a los más desprotegidos de nuestra comunidad…Todo ahí funciona cual reloj de primera…Me dicen que la comunicación de la señora IRMA con las y los responsables de los diferentes programas de apoyo es permanente y por lo tanto ahí se tiene por así decirlo una constante rendición de cuentas de parte del personal, ante su presidenta, la señora IRMA…De igual manera se tiene que puntualizar que en los boletines de comunicación social del DIF municipal se puede observar los rostros sonrientes de las mujeres y los niños o de personas discapacitadas al momento de recibir en sus casas o en sus comunidades a la señora IRMA…No está levantando muy buenos comentarios eso de que ISMAEL CABEZA DE VACA haya solicitado licencia en el Senado de la República para participar como candidato plurinominal al Congreso de Tamaulipas…Muchos ciudadanos, panistas incluso expresan que ISMAEL no tiene llenadera y que solamente le interesa brincar de cargo en cargo sin dejar oportunidades a otros panistas que son de carrera y de trayectoria…ISMAEL está apuntado por el PAN para llegar al congreso local por la vía plurinominal, esas a las que solamente los picudos tienen derecho…ISMAEL jamás se registraría para una candidatura por mayoría pues sabe que la perdería…Me dio gusto saber que el joven y muy inteligente PEDRO CABRERA TAVARES llegó como maestro a la Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas” de esta cabecera municipal…PEDRO es marsoteño por la vía materna, ya que es nieto del icónico ARNOLDO TAVARES DE LA GARZA y de mi prima IRENE RODRÍGUEZ INFANTE…Hijo es del Profr. PEDRO TAVARES DE LA FUENTE originario del municipio de San Carlos, pero marsoteño por adopción y de la maestra MARISELA TAVARES RODRÍGUEZ…Dio inicio la colecta de la Cruz Roja en días pasados y por ello es que personal de la benemérita institución llevan a cabo acciones de boteo en un tramo de la carretera nacional…Me comentó la presidenta MARY GARZA CRISANTO que confía en la buena voluntad de la gente de Soto la Marina, así como de los que van de paso y es que la institución a su cargo requiere de muchos recursos para poder seguir subsistiendo…Muchas felicidades para la Lic. En Enfermería MARTHA ORALIA CASTILLO TORRES y es que después de 14 años por fin le llegó su base laboral en el centro local de salud…Muchas felicidades!…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…