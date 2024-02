EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

El líder de la Avanzada Tamaulipeca, AMERICO VILLARREAL SANTIAGO será Senador Plurinominal suplente, ya que la dirigencia nacional de MORENA a cargo de MARIO DELGADO lo ubicó en esta posición, en la que va como propietario OMAR HELEN. GARCIA PALOMAR…AMERICO JR le trabajó la campaña interna por la candidatura presidencial a CLAUDIA SHEINBAUM, de ahí que se le haya considerado y aparte por la innegable influencia de su papá el gobernador AVA ante el verdadero jefe del Morenismo nacional como lo es el presidente AMLO…La política se confirma una vez más que es de circunstancias y estas llevan en ocasiones a posiciones de privilegio a cuadros que sin tener realmente antecedentes de participaciones exitosas pueden llegar a puestos que a otros que tienen años y años de talacha jamás se les va a conceder…AMERICO VILLARREAL SANTIAGO puede ser uno de estos casos y es que hasta hace un par de años, realmente más allá de su círculo de amistades de ciudad Victoria, la verdad es que nadie más lo conocía…Pero como decíamos al Jr. del gobernador se le alinearon los astros de la política grande…En Soto la Marina es JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES el político más cercano a AMERICO Jr. sin el menor asomo de dudas… De ahí que podemos adelantar que el Subsecretario de Pesca y Acuacultura debe de estar de lo más contento…Igual se dice que el ex gobernador EUGENIO HERNANDEZ FLORES se puede llevar la victoria electoral el próximo 2 de junio aquí en nuestro municipio arropado por el VERDE y es que la realidad es que “El Güero” de Ciudad Victoria se carga desde siempre un enorme “punch” que incluso pudiera mandar al segundo lugar a la formula Morenista de OLGA SOSA y del JR…La gente del VERDE en Soto la Marina y en Tamaulipas pueden tener en EUGENIO a un candidato para presumir…En ocasiones la política hace que algunos mártires crezcan dentro del colectivo de la gente y aunque a GEÑO realmente nunca se le comprobaron los delitos que le fabricó CABEZA DE VACA ya desde antes la gente de Tamaulipas lo tenía en muy alta estima…Entonces pues vamos a esperar que acciones y eventos se le realizan a GEÑO en nuestro municipio por parte de la dirigencia local a cargo de ALBITA QUINTANILLA RUIZ y por parte del delegado estatal TOÑO HINOJOSA ARELLANO bajo el indiscutible liderazgo de GLINYYS JIMENEZ VÁZQUEZ en su calidad de funcionaria de la dirigencia municipal…Bien pudiera llevarse a cabo una multitudinaria cabalgata aquí en Soto la Marina de acuerdo a fuentes de lo más bien informadas que hace días le comentaron al de la pluma, sobre esta eventual posibilidad…En días pasados anduvo ´por acá mi compadre PEPE ELÍAS FLORES HERRERA y es que tomó protesta como miembro del Consejo Directivo de la Asociación Ganadera Local a cargo ahora del Ing. VENANCIO GARZA CEDILLO…Por cierto, se escuchó fuerte la voz del ex alcalde LEONEL ARELLANO OCHOA pedir de manera firme al nuevo consejo, que se mejore sustancialmente el servicio que se brinda a los ganaderos de nuestro municipio…Se percibió un LEONEL ARELLANO muy molesto y enumeró una a una las acciones que él considera pertinentes para que se desarrollen y se lleven a cabo por parte de la nueva dirigencia ganadera…Mejores precios en los insumos pecuarios y mas surtida la farmacia entre otros servicios en los que se debe de mejorar, es lo que expuso el pesqueño, en la plenaria de los productores pecuarios de Soto la Marina…Por cierto a pesar de la poca respuesta de los ganaderos se puede considera de alta importancia la presencia del dirigente nacional de los ganaderos como lo es el tamaulipeco, HOMERO GARCIA DE LA LLATA…Recuerdo que allá por los ochentas hasta autobuses especiales llegaban de Monterrey a las elecciones de la ganadera local…Otros tiempos sin la menor de las dudas…Soto la Marina se peleaba los primeros lugares ganaderos a nivel nacional…Tiempos de grandes ganaderías a cargo de los CÁRDENAS GONZÁLEZ y de Don DEMETRIO GONZÁLEZ DAVILA y el clan de los GOMEZ LIRA, así como Don ANDRÉS CASO LOMBARDO y JORGE DE LA VEGA DOMNGUEZ entre otros, pusieron a nuestro municipio en el escenario pecuario nacional…Pero de unos años a la fecha este renglón ha tenido un muy considerable descenso pues los ranchos en la actualidad pocos pueden presumir de estar llenos de ganado…Cuestiones trascendentales como la sequía y la inseguridad han abonado de manera directa en el declive tan marcado de ésta, que era una actividad orgullo de Soto la Marina…Hasta no hace mucho tiempo existió también una ganadera ejidal, pero quien sabe si desapareció y es que no se tiene la menor información a ese respecto…En el sistema DIF municipal el trabajo y las acciones sociales no dejan de ser una constante y es que la señora IRMA JASSO le imprime su estilo personal de hacer las cosas y esto genera en que el equipo de trabajo de la institución a su cargo para nada se desvíe de la esencia de esta dependencia como es la de servir a quienes menos tienen…Si en cada dependencia municipal se siguiera el ejemplo de la señora IRMA creo que se darían todavía mucho mejor los resultados…En otro orden de cosas que triste para el escenario político local el importante hecho de que ni en el PAN ni en el PRI vayas a presentar candidato a la alcaldía para este 2024…Triste porque el PAN en los últimos tiempos se dio el lujo de poner hasta cuatro alcaldes y alcaldesas mientras que del PRI que podemos agregar si fue el partido más fuerte de los últimos dos siglos…Del PAN podemos decir que muchísima de la gente que participo en los últimos procesos andan ahora en el proyecto del VERDE al igual que casi el 100 por ciento de los priistas…Pero hasta cierto punto esto es entendible pues los grandes partidos todos tienen sus rachas de declives…Algunos partidos aprovechan estas crisis para regresar fortalecidos a la arena electoral, después de un tiempo…Mientras que otros partidos de éstas caídas ya jamás se vuelven a levantar y son condenados al olvido con todo y sus históricos antecedentes…Ex alcaldes de Soto la Marina como LEONEL ARELLANO y NEY TAVARES entre otros simpatizan hoy en día con partidos diferentes a los que los llevaron al poder…Al igual que el también ex alcalde HABIEL MEDINA fijan su vista y sus afanes políticos hacia horizontes electorales muy diferentes a los que ellos pertenecieron en sus respectivos momentos…Por cierto quien sabe si NEY se irá a sumar a la campaña por la alcaldía de Madero, pues para todos es sabida la alta dosis de amistad personal y del compromiso político del ex alcalde de Soto la Marina con ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO quien va por la presidencia municipal de esa urbe petrolera…Me dicen que en las filas del VERDE ya tienen prácticamente integrada la estructura electoral con la que participarán en las elecciones del mes de junio…Por otro lado es visible el activismo que trae CHEMO CEPEDA en La Pesca por el VERDE…Pues la guerra de las encuestas se encuentra a todo lo que da y en Soto la Marina no es la excepción…El territorio político local se sobre calienta cuando alguna de estas marca diferencia de un partido o aspirante a otro…Y lógico que la gente del que supuestamente lleva la ventaja les dan credibilidad mientras que los simpatizantes de los que aparecen abajo las descalifican de inmediato y en automático…Lo cierto es que la verdadera, única y real encuesta será la que se realice el próximo 2 de junio que es cuando se escenificará la madre de todas las batallas electorales que se hayan vivido hasta ahora, en territorio marinense…Me reportan que en la clínica del Ejido Verde Chico se volvió a normalizar el servicio de enfermería…Esta unidad médica pertenece al sistema IMSS Bienestar y la verdad es que es una buena noticia para las familias de ese sector de nuestro municipio…Alumnos de diferentes escuelas de la zona urbana de Soto la Marina han estado visitando en compañía de sus maestros y maestras, el nuevo museo de esta localidad…Así los hemos podido observar al menos en estos últimos días de la semana…La situación económica está de lo más complicada debido a la exagerada alza en los insumos alimentarios, el gas y la electricidad entre otros factores que están destrozando la antes pudiente mesa de los marsoteños…Pero bien dicen que esta vida es de los arriesgados y de los que trabajan, pero en serio…Digo esto porque en estos tiempos hemos podido ver a hombres y mujeres e incluso jóvenes en la venta de diferentes productos y artículos en la calle y a domicilio y que hasta hace poco, se distinguían por estar viviendo dentro de lo que cabe en una burbuja estable y sin sobresaltos de dinero en el hogar…Creo que para la gente de bien no debe ni tiene porque ser vergüenza el salir a trabajar de manera limpia y honesta…”Vergüenza es Robar,” como lo hacen la mayor parte de nuestros gobernantes sin importar de que partidos proceden…”No hay que desesperarse,” me dice TOÑO SILVA respecto a la gran decisión que ya se viene por la candidatura local de la coalición VERDE-MORENA-PT…Y tiene razón pues no por mucho madrugar amanece más temprano…Y aparte para estas alturas creo que el caso Soto la Marina ya está definido…Me acuerdo cuando el Profr. LEONEL TAVARES y LEONARDO BARRIENTOS, así como LUPE BERNAL BARRETO platicaban en tiempos de política con GILBERTO RIESTRA y CARLOS GARCÍA, así como GERARDO RAMÍREZ ALCALÁ aunque fueran adversarios políticos irreconciliables…La amistad la respetaban como lo hacen los grandes de la política…Hoy en día pareciera que es pecado platicar en cualquier esquina con un adversario político…Es cuanto nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…