Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Chavira legislador migrante

*Ya se registró por el PT al Senado de la Republica

En las últimas reformas y sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE), se habla ya de la nueva conformación que tendrán las cámaras legislativas, es decir, Alta y Baja en el próximo periodo, en donde habrá diputados federales y senadores de extracción migrante e indígenas. O sea, que grupos emergentes de la sociedad vendrán de estos sectores estratégicos y así como quedó ya definido que habrá paridad de género, de hombres y mujeres para ocupar los distintos puestos en cualquier nivel de gobierno. Así también habrá reparto de puestos y cargos para los defensores de los migrantes y de los pueblos y comunidades indígenas.

En el caso de Tamaulipas, la representación legislativa de los migrantes podría ser encabezada por el activista, Rector, Dr. Francisco Chavira Martínez, que va ya por los colores del Partido del Trabajo en la candidatura del senado, con la especialidad y merito ganado fue ser defensor de los migrantes desde hace muchos años.

Así que la nueva representatividad migrante le queda a Chavira como anillo al dedo para destacar por ese lado como lo ha sido siempre. Un defensor de las causas migrantes en Tamaulipas y seguramente por ahí le vendrán muchos votos, tanto al partido como a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum; máxime que los migrantes se encuentran arriba de la agenda política.

Por lo tanto, por ahí le va a tocar a Chavira hacer historia como ya lo hizo, pues fue el primer candidato independiente al gobierno del estado de Tamaulipas.

NOTAS CORTAS

1.- La alianza Morena, PT y Verde, este último partido que lleva mano la hace mucho de emoción, pues sigue sin definir quién será su candidato, sobre todo en el distrito 05 federal con cabecera en Victoria. Y andan más ocupados en otras cosas, que dejar acomodado todo ya que el tiempo se les viene encima y los registros se cierran este jueves 22 de febrero ante el INE. Son puros dimes y diretes, que va este, que va el otro y que ahora va mujer, el caso es que no se les entiende o no se ponen de acuerdo.

¿Quieren ganar en coalición?, pues ya no le busquen más, ahí está más que puesto Hugo Reséndez Silva, y ya se lo dije y se los vuelvo a repetir, no se quiebren mucho la cabeza para encontrar a un buen candidato a este cargo de elección popular, porque aquí lo tienen a Reséndez Silva, una verdadera carta con garantía de triunfo por Morena, PT, o el Verde. Es un hombre serio, honesto, de buena familia, pero sobre todo con amplio carisma y estamos seguros que la gente no le negaría el voto.

2.- El distrito más difícil para la alianza “Sigamos Haciendo Historia” de los que se disputarán los 8 distritos, es precisamente el octavo que comprende Tampico y Madero, y que si no le cumplen a Adrián Oseguera de que le quiten del medio a Erasmo González, pues más se complicaría ya que amenaza éste con bajarse del ring electoral. Aguas.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.