EN OPINION DE

Por. Fernando Infante Hernández

Pues que siempre si va el ex gobernador EUGENIO HERNANDEZ FLORES por la Senaduría de Tamaulipas enarbolado en la bandera del Partido Verde…Llevaría a la ex alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ DOMINGUEZ como su compañera de fórmula…Es GEÑO una garantía plena de miles de votos para el partido del Tucán…De igual manera se tiene que considerar el muy alto impacto electoral que representa MAKI, pues fue dos veces alcaldesa de esa urbe que es la más poblada en nuestro estado con lo que se le garantizan votos a borbollones para esta fórmula política del Verde…Creo que esta jugada de dos bandas que se orquestó desde el sistema estatal de gobierno les puede resultar de acuerdo a lo planeado y que va en el sentido de que el PAN se vaya hasta el tercer lugar si consideramos que desde ahora el Verde hasta le podría ganar el tiro al propio MORENA…Por cierto OLGA SOSA quien irá en fórmula y de la mano del JR no debe de estar muy preocupada que digamos por el desenlace que se pudiera presentar en la elección del mes de junio, pues por la posición en la que está jugando ella de todos modos tiene seguro el espacio en el senado al ir también por la vía plurinominal…En caso de que GEÑO y MAKI se alcen con la victoria, entonces JR se quedaría en su casa, rumiando el sabor de la derrota…En asuntos locales todo indica que será el VERDE el partido que encabezará la candidatura por la presidencia municipal en la coalición que ha establecido con MORENA y PT…Claro que el pataleo y los reclamos siempre se dan por parte de los aspirantes que no son los favorecidos con las decisiones…Siempre ha sido así…Pero el tema es que en el convenio de coalición entre estos tres partidos se establece de manera precisa que en Soto la Marina el Verde llevará mano…Pero igual esto no se acaba hasta que termina…Y es que estamos hablando de política, misma que desde sus orígenes es sucia y traicionera…Recuerdo en los recientes tiempos del PRI que se le dio al PANAL la candidatura de este municipio y resulta que el abanderado fue el priista NEY TAVARES solamente que resgistrado por el PANAL y otro partido que de momento no recuerdo…Tampoco se trata de que en esta alianza tripartita se puedan dar el lujo de nominar a cualquiera por el simple hecho de estar respaldado también por MORENA, que es el partido en el poder estatal y nacional…Por lo general los políticos pleitistas y que les gusta y son amantes de los conflictos y de ventilar hacia el exterior, los problemas con sus mismos compañeros, no resultan ser los elegidos…Este tipo de aprendices de la política están en el camino correcto hacia la derrota….Las candidaturas se construyen en base a los consensos y los acuerdos…Las candidaturas a cargos de elección popular se logran por parte de los y las que no están peleados hacia adentro de sus partidos…Los pleitistas por lo general no son tomados en cuenta y muchos terminan rumiando su coraje en la soledad de sus hogares…Igual de cierto es que está previsto que para la penúltima semana de marzo el tema de la candidatura local del VERDE-MORENA-PT salga a la luz por parte del alto mando tamaulipeco…En días pasados con motivo del día del amor y la amistad, el Lic. TOÑO SILVA MNDIOLA se reunió con algunos de sus amigos y simpatizantes como los casos de JOSÉ PECERO, PANCHO SILVA, RAUL RAMÍREZ y SILVIA INFANTE GALVÁN, así como CARITO BERNAL, el MVZ TOÑO ESTRADA y NOELIA INFANTE entre otros…El ex Secretario del Ayuntamiento ha logrado conjuntar un sólido equipo de colaboradores con los que ya recorrió casi el cien por ciento de la extensión territorial de Soto la Marina dando a conocer su proyecto…Ahora espera de manera tranquila junto a su gente el día y la hora de la gran decisión…De más esta decirles que TOÑO SILVA aspira a la candidatura de MORENA-VERDE-PT de Soto la Marina…Una vez más el Ing. GABRIEL PERALES CANO vuelve a fungir como Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral…El también catedrático del COBAT de esta localidad tiene mucha experiencia en el cargo electoral que está desempeñando por lo que se espera que una vez más saque adelante su trabajo y de la mejor manera…Me dio mucho gusto entrevistar en días pasados al Profr. GUADALUPE MANUEL TORRES ARELLANO en la Secundaria Técnica 12 en donde funge como subdirector…Ya va para sus 37 años de desempeñarse como docente y la realidad es que es uno de los maestros más apreciados en lo personal, como en el plano profesional aquí en Soto la Marina…Por otra parte en días pasados tuve oportunidad de saludar y platicar con mi amigo CHON JILOTE y la verdad es que siempre tiene palabras o frases muy propias que le sacan a uno la sonrisa o la carcajada…Muy reconocido CHON en la comunidad de nuestro municipio tanto en su faceta de comerciante como en lo personal…”Sangre Liviana” se les dice a este tipo de personas que engalanan nuestro entorno marsoteño…Como le irán a hacer los grupos políticos que se mueven hacia adentro de la alianza MORENA-VERDE-PT ahora que se venga la campaña federal?…Va a ser una miscelánea total entre los equipos de los aspirantes locales y es que para empezar los funcionarios estatales de Soto la Marina se puede pensar que van a jalar con la fórmula Morenista que encabezarán OLGA SOSA y JR…Mientras que las huestes municipales del Verde se entiende que le van a hacer promoción a los virtuales abanderados EUGENIO HERNANDEZ FLORES y MAKI ORTIZ…A ver como solucionan los liderazgos locales, tal enredo entre la gente común que simpatiza con los partidos de esta coalición municipal…En la zona rural muchas familias por no decir que la mayoría de ellas están esperando solamente saber quien va a encabezar el proyecto local por MORENA con sus demás partidos para votar por ese lado…La zona rural tradicionalmente ha sido territorio político de los gobiernos federales en turno por el paternalismo que casi siempre se tiene por parte de los presidentes de la república y todo parece indicar que una vez más la mayor parte del voto campirano se va a ir por el lado de los intereses del gobierno federal ahora a cargo de AMLO que por cierto, ya mero se va…Quizás en las zonas urbanas el impacto político a favor del gobierno federal sea menos notorio porque mucha gente se dedica a actividades laborales en donde los apoyos no marcan tanto en el ánimo de los beneficiarios, como sí es el caso de quienes residen en los ejidos…En días pasados la Secretaria de la Mujer del Partido Verde, GLINNYS JIMENEZ VAZQUEZ se reunió con simpatizantes de su partido con quienes aprovechó para dialogar entre otros temas, los que tienen que ver con el buen uso y cuidado del medio ambiente marsoteño…Y dirán algunos que también ha estado platicando de política con la gente y quienes así lo dicen claro que tienen toda la razón y es que este partido así como se preocupa por el entorno ambiental, pues también es participativo en la grilla, faltaba más…La mayor muestra de que el Verde participa en la política la podemos ver en la cantidad importante que tiene de alcaldes, regidores, diputados locales y federales así como senadores de la república a lo largo de nuestro país…Por ello es que no es casualidad que esta ocasión los del Verde vean con optimismo y ansias no disfrazadas la idea y el proyecto de hacerse por medio de las urnas, de la alcaldía local…Por otra parte el líder de la CNC en Soto la Marina, MARIO ALBERTO CRUZ AYALA me confirmó que su partido en alianza con el PAN no tendrá candidato a la presidencia municipal…Me dice de igual manera que en su organización trabajarán a favor de los demás candidatos a cargos de elección popular de la mano de Acción Nacional…Mi buen amigo EFRAIN HERNANDEZ tiene listos un par de corridos de su autoría, que tendrán un muy alto impacto dentro de nuestra sociedad marsoteña y es que en ellos nos narra sendos acontecimientos que en su momento cimbraron el corazón de nuestra gente y nos marcaron, para la posteridad…Los habrá de interpretar por medio de este nuestro medio de comunicación como lo es EL REDACTOR…Primero DIOS…Muchas gracias a la Dra. YESENIA ESTRADA AMAYA y a su esposo mi muy estimado amigo el Ing. ALONSO MACIAS CORRAL por tan hermoso detalle que tuvieron a bien entregarme en días pasados…Excelentes amigos tan apreciados profesionistas radicados ya en nuestra localidad…Son ellos dos de esas personas que siempre qusiéramos que llegaran a nuestro pueblo…Sus dos hermosos hijos cien por ciento marsoteños…El grupo MOTIVOS de la capital del estado vino el pasado miércoles 14 de febrero a amenizar el baile que con razón del Día de San Valentín se realizó en la explanada principal de la plaza del centro de aquí de Soto la Marina…Ya me imagino a partir de la última semana de marzo la guerra sucia que vamos a ver a través del Facebook a causa de la política…Familias y amigos enfrentados a más no poder por defender a políticos que la mayor parte de las veces ni cuenta se dan de sus pleitos…Pero en fin…Cada cabeza es un mundo…Allá los que se quieran pelear a causa de una campaña…Me dicen por parte de fuentes del Hospital Rural IMSS Bienestar de esta cabecera municipal, que se ha vuelto a asignar una enfermera en la Unidad Médica del Ejido El Verde Chico allá por la zona norte de nuestro municipio, después de un tiempo que se estaba careciendo del servicio de enfermería…Triste es como se puede ver el parque de beisbol de esta localidad y es que aunque don JUAN LARA se esmera en brindarle el mantenimiento necesario de todos modos el coloso del bulevar Enrique Cárdenas González luce desolado por la falta de los partidos y por la ausencia de la gritería de los aficionados a este que es considerado el rey de los deportes…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…